Kreikan saaret, jotka jokaisen pitäisi kokea
Kreikan saaristo on täynnä nähtävää ja koettavaa. Vietä seuraava loma Kreikan saaristossa ja löydä uusia suosikkeja!
Kreikan kesää on vaikea voittaa – kauniit rannat, valkoiseksi kalkitut talot, viihtyisät tavernat ja vedessä keinuvat värikkäät kalastusveneet luovat ainutlaatuisen tunnelman. Kun tähän lisätään vielä aurinko, leppoisa elämänrytmi ja lämmin vieraanvaraisuus, on koossa kaikki mitä tarvitaan onnistuneeseen lomaan!
Jos haluat tutustua maan uusiin puoliin, on valittavanasi satoja muitakin saaria, joilla kaikilla on omat, ainutlaatuiset piirteensä. Kokosimme tähän 5 saarta, jotka jokaisen pitää kokea.
Limnos
Limnos on Kreikan kahdeksanneksi suurin saari, mutta se tuntuu paljon pienemmältä. Täällä et kohtaa suuria matkailijoiden joukkoja, vaan pääset lähelle aitoa kreikkalaista arkea. Saarella on ihania perheomisteisia tavernoita, perinteisiä kivitaloja ja pienä putiikkeja. Saarelta löytyy kaikki, mitä lomalta voit edes toivoa – ihanat rannat, monipuolinen luonto,, geologisia ilmiöitä ja kuumia lähteitä, useita arkeologisia kaivauksia, kirkkoja, roomalaisia teattereita ja historiallisia kaupunkeja!
Saaren pääkaupunki Myrina on nuorten kreikkalaisten suosima lomakohde. Kapeilta kaduilta löytyy huviloita ja kartanoita sekä viihtyisiä aukioita, kappeleita, kauppoja ja kahviloita. Limnokselta löytyy myös paljon aktiviteetteja. Ei ole sattumaa, että juuri tänne olemme päättäneet avata uusimman Apollo Sports -hotellimme!
Lesvos
Aito Lesvos on sinulle, joka haluat päästä lähelle kreikkalaista arkea. Lesvos sopii sekä rantaelämästä että seikkailuista haaveileville. Kauniiden rantojen lisäksi täällä odottavat upeat vaellusreitit saaren rehevän luonnon ja oliivilehtojen lävitse. Lesvos tunnetaan myös herkullisesta ruoastaan ja juomastaan. Pieni Plomarin kaupunki on ollut pitkään tunnettu kreikkalaisen ouzo-juoman tuotannosta. Istu viihtyisään tavernaan ja tilaa joukko pieniä ruokia ja vähän ouzoa - tämän kreikkalaisempaa ateriaa saa hakea!
Paros
Siellä missä Santorini huokuu glamouria, Paros viettelee sinut rauhallisella ja boheemilla ilmapiirillä. Tervetuloa Kykladien saarten hippiparatiisiin – pastellivärinen lomaunelma täynnä ihania rantoja ja rantabaareja, kapeita kujia, kauniita kaaria ja eloisia aukioita. Parokselta löytyy myös satamakaupunki Naoussa ja Parikia, joka on saaren pääkaupunki. Molemmissa on viihtyisiä, kapeita kujia, maalauksellisia tavernoja, pieniä kauppoja ja kauniita kirkkoja, mutta Naoussassa tunnelma on hieman eloisampi ja trendikkäämpi.
Saarelta on myös helppo tehdä päiväretkiä muualle. Viereinen Antiparoksen saari on vain 10 minuutin lauttamatkan päässä, ja täällä voit yhdistää lomaasi viikon esimerkiksi Naxoksella tai Santorinilla. Mikset yhdistäisi kaikkia kolmea yhdeksi matkaksi? Kyllä kiitos!
Karpathos
Harvat ovat löytäneet Karpathoksta – mutta kun käyt täällä ensimmäistä kertaa, paluuta ei ole! Kauniin luonnon keskellä odottaa aito kreikkalainen tunnelma. Lisäksi ruoka on todella hyvää, rannat ihania ja meri kristallinkirkasta ja hämmästyttävän sinistä. Mitä muuta voisi edes toivoa? Saarella on myös pitkä ja jännittävä historia sekä ihania vaellusreittejä.
Tilos
Tilos - tutkimaton helmi, jossa on viehättäviä kyliä, kirkkaat vedet ja ihania vaellusreittejä. Nauti rauhasta ja hiljaisuudesta Livadian pääkaupungissa, ota aurinkoa Eristos Beachillä ja patikoi luonnonkauniissa ympäristössä. Tiesitkö, että Tilos on Kreikan ensimmäinen Zero Waste -saari? Vuonna 2021 pienestä saaresta päätettiin tehdä Zero Waste ja kesäkuussa 2023 saaresta tuli Kreikan ensimmäinen Zero Waste -sertifioitu kaupunki ja maailman ensimmäinen zero waste -saari!
