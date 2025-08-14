STTK:n viesti nuorille aikuisille: Liittoudu!

STTK: Työneuvoston lakkauttaminen ei tuo säästöjä 14.8.2025 14:12:43 EEST | Tiedote

Hallitus esittää työneuvoston lakkauttamista. Lakiluonnos on lähtenyt lausunnolle tänään, ja aiemmin palkansaajakeskusjärjestöt jättivät asiasta yhteisen eriävän mielipiteen. Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Se antaa lausuntoja työlainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta sekä toimii oikaisuvaatimusviranomaisena eräissä aluehallintoviraston työlainsäädäntöä koskevissa poikkeuslupapäätöksissä. Hallituksen perustelu lakkauttaa työneuvosto säästösyistä ei STTK:n mielestä ole kestävä eikä hyväksyttävä. – Hyödyt valtion taloudelle ovat olemattomat ja varsinkin, kun työneuvostolle kuuluvia tehtäviä kaavaillaan siirrettäväksi toisille viranomaisille. Asiallisia perusteluita lakkauttamiselle hallitus ei ole kyennyt esittämään, johtaja Minna Ahtiainen toteaa. Työneuvosto on perustettu vuonna 1946 ja sen asiantuntijuutta arvostetaan laajasti. Neuvoston jäsenillä on erityistä työoikeudellisesta asiantuntemusta ja edellytyksiä rat