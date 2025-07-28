Gazaan on julistettu nälänhätä – yli miljoona lasta taistelee hengestään
Plan International on saanut toimitettua elokuussa kymmenen avustusrekkaa Gazaan, mutta apu pääsee perille liian hitaasti. Plan vaatii välitöntä ja kestävää tulitaukoa sekä humanitaarisen avun esteetöntä kulkua nälänhädän keskelle.
Yhdistyneet kansakunnat on julistanut Gazaan virallisen nälänhädän. Nälänhätä on vahvistettu Gazan kaupungissa. Se laajenee todennäköisesti myös Deir al-Balahiin ja Khan Younisiin, ellei humanitaarista apua päästetä esteettömästi perille ja tulitaukoa saada aikaan. Näin arvioi YK:n tukema järjestö Integrated Food Security Phase Classification (IPC) perjantaina 22..elokuuta julkaisemassaan raportissa.
Plan Internationalin humanitaarisen avun johtaja Unni Krishnan kommentoi IPC:n tuoretta raporttia:
”Israel käyttää nälkää aseena ja estää humanitaarisen avun perillepääsyn, ja tämän kohtalokkaat seuraukset ovat kaikkien nähtävillä. Mikään konflikti ei saisi koskaan päästä tähän pisteeseen. Se, mitä näemme nyt Gazassa, on täysin ihmisen aiheuttama ja estettävissä oleva katastrofi, joka pakottaa yli miljoona palestiinalaista lasta – ja yhteensä 2,2 miljoonaa ihmistä – taistelemaan hengestään.
Plan International on äskettäin onnistunut toimittamaan kipeästi tarvittavaa humanitaarista apua Gazaan, mutta apua tarvitaan paljon enemmän. Hätäavun toimittamisen laiton estäminen jatkuu, mikä tarkoittaa, että lapset ja perheet tuomitaan kuolemaan tuskallisesti ja tarpeettomasti.
Gazan lapset eivät ainoastaan näe nälkää, vaan heitä myös silvotaan ja vammautuu pysyvästi järkyttävän paljon Israelin armeijan liiallisen voimankäytön ja äskettäin tehostettujen sotatoimien vuoksi. Konfliktin kärjistymisen jälkeen Gazan vammautuneiden määrä on noussut 60 prosenttia, ja Gazassa on nyt maailman eniten amputoituja lapsia[1] . Nälkä, vammautumiset ja väestön pakkosiirrot ovat kaikki erittäin traumaattisia kokemuksia, jotka vaikuttavat syvästi koko lasten sukupolveen.
Maailma ei voi kääntää katsettaan pois. Jokainen menetetty tunti maksaa lisää ihmishenkiä. Nälänhätä Gazassa ei ole logistiikan tai avun epäonnistuminen – se on julman sodan ja tahallisen näännyttämisen tulos. Vaadimme välitöntä ja kestävää tulitaukoa, asetoimitusten lopettamista Israeliin sekä loppua humanitaarisen avun laittomalle estämiselle.
Humanitaarisen avun turvallinen ja esteetön pääsy alueelle on taattava, jotta voimme toimittaa useammalle lapselle ja perheelle ruokaa ja muita välttämättömiä tarvikkeita.”
Plan on saanut elokuussa kymmenen rekkaa Gazaan
Vaikka sota Gazassa jatkuu, Plan International on pystynyt toimittamaan yhdessä kumppanijärjestöjensä kanssa elokuun aikana kymmenen rekallista ruokaa Gazaan. Plan on pystynyt jakamaan muutaman viime viikon aikana ruokaa 83 650 ihmiselle ja puhdasta vettä 18 232 ihmiselle Gazassa.
Tällä hetkellä 24 Planin avustusrekkaa odottaa rajanylityslupaa Rafahin raja-asemalla ja Jordaniassa.
Suomalaiset ovat lahjoittaneet Planille Gazan hätäapukeräykseen yli 136 000 euroa.
[1]“Percentage of Persons with Disabilities in Gaza Has Increased because of Excessive Use of Force by Israel, State of Palestine Tells Committee on Rights of Persons with Disabilities”, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 15.8.2025.
Yhteyshenkilöt
Ossi HeinänenPääsihteeriPlan International SuomiPuh:+358407520080ossi.heinanen@plan-international.org
Mélina FroidurePlan InternationalPuh:+33 68 558 3513melina.froidure@planinternational.be
Anna KönönenViestintäjohtajaPlan International SuomiPuh:+358 50 555 8098anna.kononen@plan-international.org
Plan International Suomi
Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.
Lue lisää julkaisijalta Plan International
Gazaan avautui mahdollisuus viedä hätäapua – Plan International Suomi lähetti tänään hätäapurahastostaan 50 000 € Gazan auttamiseksi.28.7.2025 17:43:30 EEST | Tiedote
Gazaan on avautunut rajattu mahdollisuus toimittaa hätäapua pitkän tauon jälkeen. Plan International on ryhtynyt toimiin välittömästi. Suomen Plan lähetti tänään hätäapurahastostaan 50 000 € Gazan auttamiseksi. Plan Internationalin apu viedään perille Egyptistä.
Rohkeat nuoret marssivat jälleen kuukautishäpeän poistamiseksi huutelijoita uhmaten – ”Olin aika kauhuissani, koska tunsin olevani vielä lapsi”12.5.2025 11:47:00 EEST | Tiedote
“Mun kuukautiset alkoivat juuri täytettyäni 12. Olin silloin aika kauhuissani, koska tunsin olevani vielä lapsi. Pelkäsin, että nytkö minun pitäisi aikuistua ja alkaa meikata ja pukea aikuisemmin. Pelkäsin sitäkin, etten voisi enää leikkiä leluilla tai nukkua pehmolelun kanssa.” Näin kertoo akaalainen Johanna Peltomäki, 14. Johanna on Plan International Suomen lastenhallituksen jäsen. “Kuukautisten alkaminen hävetti ja mietin olenko ainoa, jolla menkat on jo alkanut. Harrastin kilpauintia ja jännitin, huomataanko mun menkat esimerkiksi suihkutiloissa. Yritin piilotella ja salakuljettaa tamponeja vessaan”, Johanna kertoo. Johannalle oli tärkeää kuulla isosiskolta, että menkkojen alkaminen on hyvä juttu ja merkki siitä, että kroppa toimii normaalisti. ”Ilmapiiri on kuukautisten ympärillä jostain syystä vähän kiusallinen” Planin lastenhallitus ja nuoret vapaaehtoiset järjestävät historian toisen Menkkamarssin Helsingissä lauantaina 24.5. 2025 kuukaustishäpeän poistamiseksi. Marssi liittyy
Ehdokasasettelu on avattu - Planin tyttöpalkinto 2025 nostaa esiin tasa-arvon puolustajia5.5.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Planin tyttöpalkinnon voi saada Suomessa toimiva henkilö, ryhmä tai organisaatio, joka edistää merkittävästi tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Järjestö julkistaa voittajan kansainvälisen tyttöjen päivän aikaan lokakuussa. Tasa-arvotyötä on tärkeää tehdä näkyväksi ajassa, jossa globaalit kriisit ja tasa-arvoa vastustavat liikkeet uhkaavat murentaa tyttöjen ja naisten oikeuksien eteen tehtyä työtä.
Plan avasi hätäapukeräyksen Myanmarin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi28.3.2025 18:36:37 EET | Tiedote
Plan International on paikan päällä auttamassa Myanmarin maanjäristyksessä.
Sota on ollut katastrofi ukrainalaisten poikien ja nuorten miesten mielenterveydelle25.3.2025 08:22:11 EET | Tiedote
Kolme vuotta kestänyt täysimittainen sota Ukrainassa on vaikuttanut syvästi poikien ja nuorten miesten mielenterveyteen, selviää Plan Internationalin juuri julkaistusta Näkymättömät haavat -raportista.
