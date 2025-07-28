Gazaan on julistettu nälänhätä – yli miljoona lasta taistelee hengestään

Yhdistyneet kansakunnat on julistanut Gazaan virallisen nälänhädän. Nälänhätä on vahvistettu Gazan kaupungissa. Se laajenee todennäköisesti myös Deir al-Balahiin ja Khan Younisiin, ellei humanitaarista apua päästetä esteettömästi perille ja tulitaukoa saada aikaan. Näin arvioi YK:n tukema järjestö Integrated Food Security Phase Classification (IPC) perjantaina 22..elokuuta julkaisemassaan raportissa.

Plan Internationalin humanitaarisen avun johtaja Unni Krishnan kommentoi IPC:n tuoretta raporttia:

”Israel käyttää nälkää aseena ja estää humanitaarisen avun perillepääsyn, ja tämän kohtalokkaat seuraukset ovat kaikkien nähtävillä. Mikään konflikti ei saisi koskaan päästä tähän pisteeseen. Se, mitä näemme nyt Gazassa, on täysin ihmisen aiheuttama ja estettävissä oleva katastrofi, joka pakottaa yli miljoona palestiinalaista lasta – ja yhteensä 2,2 miljoonaa ihmistä – taistelemaan hengestään.

Plan International on äskettäin onnistunut toimittamaan kipeästi tarvittavaa humanitaarista apua Gazaan, mutta apua tarvitaan paljon enemmän. Hätäavun toimittamisen laiton estäminen jatkuu, mikä tarkoittaa, että lapset ja perheet tuomitaan kuolemaan tuskallisesti ja tarpeettomasti.

Gazan lapset eivät ainoastaan näe nälkää, vaan heitä myös silvotaan ja vammautuu pysyvästi järkyttävän paljon Israelin armeijan liiallisen voimankäytön ja äskettäin tehostettujen sotatoimien vuoksi. Konfliktin kärjistymisen jälkeen Gazan vammautuneiden määrä on noussut 60 prosenttia, ja Gazassa on nyt maailman eniten amputoituja lapsia[1] . Nälkä, vammautumiset ja väestön pakkosiirrot ovat kaikki erittäin traumaattisia kokemuksia, jotka vaikuttavat syvästi koko lasten sukupolveen.

Maailma ei voi kääntää katsettaan pois. Jokainen menetetty tunti maksaa lisää ihmishenkiä. Nälänhätä Gazassa ei ole logistiikan tai avun epäonnistuminen – se on julman sodan ja tahallisen näännyttämisen tulos. Vaadimme välitöntä ja kestävää tulitaukoa, asetoimitusten lopettamista Israeliin sekä loppua humanitaarisen avun laittomalle estämiselle.

Humanitaarisen avun turvallinen ja esteetön pääsy alueelle on taattava, jotta voimme toimittaa useammalle lapselle ja perheelle ruokaa ja muita välttämättömiä tarvikkeita.”





Plan on saanut elokuussa kymmenen rekkaa Gazaan



Vaikka sota Gazassa jatkuu, Plan International on pystynyt toimittamaan yhdessä kumppanijärjestöjensä kanssa elokuun aikana kymmenen rekallista ruokaa Gazaan. Plan on pystynyt jakamaan muutaman viime viikon aikana ruokaa 83 650 ihmiselle ja puhdasta vettä 18 232 ihmiselle Gazassa.



Tällä hetkellä 24 Planin avustusrekkaa odottaa rajanylityslupaa Rafahin raja-asemalla ja Jordaniassa.



Suomalaiset ovat lahjoittaneet Planille Gazan hätäapukeräykseen yli 136 000 euroa.

[1]“Percentage of Persons with Disabilities in Gaza Has Increased because of Excessive Use of Force by Israel, State of Palestine Tells Committee on Rights of Persons with Disabilities”, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 15.8.2025.