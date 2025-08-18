Tekoäly mullistaa sote-palvelut – nyt on aika AI-soten

”Hyvinvointialueiden on aika siirtyä puheista tekoihin digitalisaatiossa. Manuaalinen tiedonkäsittely, päällekkäiset prosessit ja hallinnollinen kuorma syövät resursseja, jotka voitaisiin ohjata suoraan potilas- ja asiakastyöhön. Tekoäly tarjoaa konkreettisia ratkaisuja näihin ongelmiin”, sanoo Wellbitin toimitusjohtaja Erkki-Jussi Welling.

Miten tekoäly voi tehostaa sote-palveluita?

Automatisoi rutiineja: Tekoäly voi hoitaa ajanvarauksia, vastata yleisiin kyselyihin ja ohjata asiakkaita oikeisiin palveluihin, vapauttaen hoitohenkilökunnan aikaa.

Tekoäly voi hoitaa ajanvarauksia, vastata yleisiin kyselyihin ja ohjata asiakkaita oikeisiin palveluihin, vapauttaen hoitohenkilökunnan aikaa. Parantaa diagnooseja ja hoitopolkuja: Tekoäly voi analysoida suuria määriä potilastietoja ja tutkimustuloksia, tukea lääkäreiden päätöksentekoa ja auttaa luomaan yksilöllisempiä hoitosuunnitelmia.

Tekoäly voi analysoida suuria määriä potilastietoja ja tutkimustuloksia, tukea lääkäreiden päätöksentekoa ja auttaa luomaan yksilöllisempiä hoitosuunnitelmia. Tehostaa resurssienhallintaa: Tekoäly voi optimoida esimerkiksi vuodeosastojen käyttöastetta, henkilöstövuorojen suunnittelua ja lääkevarastojen hallintaa, mikä johtaa merkittäviin säästöihin.

Tekoäly voi optimoida esimerkiksi vuodeosastojen käyttöastetta, henkilöstövuorojen suunnittelua ja lääkevarastojen hallintaa, mikä johtaa merkittäviin säästöihin. Lisää saavutettavuutta: Virtuaaliassistentit ja etäpalvelut voivat parantaa palveluiden saatavuutta erityisesti syrjäseuduilla ja lyhentää jonotusaikoja.

Virtuaaliassistentit ja etäpalvelut voivat parantaa palveluiden saatavuutta erityisesti syrjäseuduilla ja lyhentää jonotusaikoja. Ennustaa tarpeita: Tekoäly voi tunnistaa riskiryhmiä ja ennakoida palvelutarvetta, mahdollistaen ennakoivan terveydenhuollon ja ehkäisevän työn.

"Hyvinvointialueiden tulee aktiivisesti etsiä ja ottaa käyttöön tekoälyratkaisuja. Meillä ei ole varaa jäädä paitsi niistä hyödyistä, joita tekoäly voi tuoda sekä potilaille että terveydenhuollon ammattilaisille. Kyse ei ole vain teknologisesta kehityksestä, vaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydestä”, korostaa Welling tekoälyn strategista merkitystä sote-sektorille.

Nyt on aika luopua vanhentuneista toimintamalleista ja panostaa tulevaisuuden sote-palveluihin. Hyvinvointialueilla on ainutlaatuinen mahdollisuus nousta edelläkävijöiksi tekoälyn hyödyntämisessä ja näyttää esimerkkiä tehokkaammasta ja inhimillisemmästä terveydenhuollosta.

”Kehotamme hyvinvointialueiden johtoa ja päättäjiä laatimaan selkeät strategiat tekoälyn käyttöönotolle ja varaamaan riittävät resurssit digiloikan toteuttamiseen. Yhteistyöllä ja rohkeilla päätöksillä voimme rakentaa tulevaisuuden AI-soten, joka palvelee kaikkia kansalaisia tehokkaasti ja laadukkaasti”, Welling sanoo.