Lakisääteinen liikennevakuutus 100 vuotta – suppeasta suojasta yhdeksi maailman kattavimmista
Lakisääteinen liikennevakuutus Suomessa täyttää syyskuussa 100 vuotta. Alkuvuosina vakuutuksen antama turva oli hyvin suppea – omaisuusvahingot korvattiin, mutta ei lieviä henkilövahinkoja. Vuosisadan aikana vakuutuksen kattavuutta on useaan otteeseen laajennettu, ja nykyään suomalaisen liikennevakuutuksen tarjoama turva on yksi maailman parhaista.
Suomessa oli 1920-luvun alussa runsaat tuhat henkilöautoa, mutta ei tieliikenteeseen liittyvää lainsäädäntöä. Liikennevastuulaki tuli voimaan 1.9.1925 säätäen liikennevakuutuksen pakolliseksi. Ensimmäisen lain perusteella korvattiin omaisuusvahingot, mutta henkilövahinkojen osalta vain kuolemaan tai pysyvään ansionmenetykseen johtaneet vahingot.
- Ensimmäinen lakisääteinen liikennevakuutus oli kaukana siitä, mitä vakuutus nyt on. Karrikoiden alkuvuosien tilanne oli se, että jos autoilija ajoi jalan yli, oli housunpuntti vakuutettu, mutta jalka ei, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen kertoo.
Vakuutuksen kattavuutta laajennettiin asteittain. Vuodesta 1938 alkaen korvauksia maksettiin kattavammin myös henkilövahingoista, mutta vain syyttömille osapuolille. Kolarin aiheuttaneen ajoneuvon matkustajat alkoivat saada korvauksia vuoden 1951 lakiuudistuksen jälkeen, ja vuodesta 1968 alkaen nykyisenkaltainen vakuutusturva on kuulunut lakisääteisesti myös vahingon aiheuttaneelle kuljettajalle. Vastaava syyllisen kuljettajan vahingot korvaava järjestelmä on käytössä Suomen lisäksi vain muutamassa muussa maassa.
- Liikennevakuutuksen ensisijainen tehtävä on toimia vastuuvakuutuksena, eli kantaa taloudellinen riski muille aiheutetuista vahingoista. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa lakisääteinen liikennevakuutus kattaa lisäksi vahingon aiheuttaneen kuljettajan omat henkilövahingot. Tämä on aivan poikkeuksellista, muualla omien vahinkojen varalle on otettava vapaaehtoinen lisävakuutus, Jumppanen tarkentaa.
Viimeisin uudistus liikennevakuutuslakiin tehtiin kesällä 2024, kun vuokrattavat sähköpotkulaudat ja osa muista sähköisistä liikkumisvälineistä kirjattiin vakuutettavien ajoneuvojen joukkoon.
- Liikenteen ja teknologian jatkuva kehittyminen tuo uusia haasteita myös vakuuttamiseen. Esimerkiksi ajamisen automaation ja vertaisvuokrauksen osalta olemme jo selvittäneet nykyisen liikennevakuutusmallin toimivuutta. Suomalainen liikennevakuuttamisen järjestelmä pysyy maailman parhaana vain jatkuvalla kehitystyöllä, Jumppanen linjaa.
Suomalaiset arvostavat kattavaa lakisääteistä liikennevakuutusta. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 62 % suomalaisista pitää liikennevakuutuksen tärkeimpänä ominaisuutena sen lakisääteisyyttä, eli sitä, että liikenteessä voi luottaa siihen, että lähes kaikilla on vakuutus. Tärkeänä pidetään myös syyttömien saamaa kattavaa turvaa sekä sitä, että syytön osapuoli saa korvaukset silloinkin, jos vahingon aiheuttaja on laiminlyönyt vakuutuksen ottamisen. Tällöin korvaukset maksaa Liikennevakuutuskeskus.
Tee tiivis aikamatka liikennevakuuttamisen historiaan 1920-luvulta alkaen
Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.
