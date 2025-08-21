Kaanan silta Tampereella ja Pirttijoen silta Ylöjärvellä peruskorjataan urakassa
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii kahden sillan kannet ja peruskorjaa muut rakenteet syksyn sillankorjausurakassa.
Kaanaan silta on Ilvesjoen ylittävä, vuonna 1958 valmistunut laattasilta maantiellä 338 Tampereen Kaanaassa. Pirttijoen silta on Parkusjärven lasku-uoman ylittävä, vuonna 1939 valmistunut laattasilta kantatiellä 65 Ylöjärven Poikeluksessa. Molemmat urakassa korjattavat sillat ovat kuntoluokaltaan erittäin huonokuntoisia.
Korjausurakassa siltojen kannet, siipimuurit, reunapalkit ja kaiteet uusitaan sekä muita rakenteita kunnostetaan.
Siltojen kannet uusitaan elementtirakenteisina, jolla pyritään optimoimaan urakan toteu-tusaikaa ja vähentämään liikenteelle aiheutuvaa haittaa.
Työt aloitetaan liikennejärjestelyillä 25.8. alkaen molemmissa kohteissa.
Kaanaassa liikenne kulkee pääosin työn aikana yhdellä kaistalla, liikennevaloin ohjattuna. Kannen vaihtotyön ajaksi liikenne ohjataan muutamaksi päiväksi kiertoreitille.
Pirttijoen sillan kohdalle tehdään työn ajaksi yksikaistainen varasilta nykyisen sillan vie-reen. Liikenne siltapaikan ohitse kulkee liikennevaloin ohjattuna.
Liikenteen käytössä yksi 4,5 m kaista, liikennevalo-ohjaus ja 30 km/h nopeusrajoitus.
Korjaustöistä aiheutuu häiriöitä liikenteelle.
Siltojen korjaustyöt valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Sa-von Kuljetus Oy.
Avainsanat
Liitteet
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus
Ikaalisissa käynnissä Vanhan Tampereentien parantaminen21.8.2025 12:35:10 EEST | Tiedote
ELY-keskus uusii Ikaalisissa Vanhan Tampereentien pintoja ja parantaa kuivatusta. Toimenpiteet kohdistuvat tieosuudelle Valkean ruusun koulun liikenneympyrästä Pirulantien liittymään. Urakka valmistuu kuluvan vuoden aikana.
Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Mäntykankaan tuulivoimahankkeesta (Parkano ja Kurikka)21.8.2025 09:38:53 EEST | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Mäntykankaan tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. ELY-keskus yhtyy hankkeesta vastaavan arvioon siitä, että hankkeesta aiheutuu merkittäviä vaikutuksia muun muassa linnustoon, eläimistöön, maisemaan sekä kulttuuriympäristöön.
Vanha Porintie poikki Sastamalassa rumputyön vuoksi 28.-29.8.202518.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Sastamalan Kiikoisissa maantien 12962 (Vanha Porintie) alittavan rummun Jaarassa. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 28.8.–29.8. välisenä aikana.
Pirkanmaan päällystyskohteet viikolle 3418.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Päällystyskesä jatkuu vilkkaana. Viikolla 34 päällystetään Parkanossa, Orivedellä, Virroilla, Ruovedellä, Urjalassa ja Nokialla. Osa töistä tehdään yötyönä.
Oriniementie poikki Punkalaitumella rumputyön vuoksi 26.-27.8.202515.8.2025 10:11:54 EEST | Tiedote
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Punkalaitumella Oriniementien (maantie 12757) alittavan rummun Oriniemessä. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 26.8.–27.8. välisenä aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme