Gazaan on julistettu nälänhätä – lapset nääntyvät silmiemme edessä
Ainakin 132 000 alle viisivuotiasta lasta Gazassa on vaarassa kuolla akuuttiin aliravitsemukseen. Uudet tiedot vahvistavat nälänhädän Gazan kaupungissa ja varoittavat sen todennäköisestä leviämisestä tulevien viikkojen aikana, kertoo Pelastakaa Lapset.
Nälänhätäjulistus tulee samaan aikaan, kun ruokaturvaa ja ravitsemusta arvioivan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) mukaan yli puoli miljoonaa ihmistä Gazassa kärsii katastrofaalisesta nälästä. Heistä noin puolet on lapsia. Nälänhädäksi tilanne luokitellaan silloin, kun kyseessä on IPC:n luokitteluasteikon korkein, eli viides vaihe.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun nälänhätä on virallisesti vahvistettu Lähi-idän alueella.
Viimeisimmän raportin mukaan vakava aliravitsemus on nopeasti pahenemassa, ja Gazassa kuolemanvaarassa olevien alle viisivuotiaiden lasten määrä kesäkuuhun 2026 mennessä on kaksinkertaistunut toukokuusta lähtien.
Israelin sotilaallisen hyökkäyksen voimistuessa Gazan pohjoisosassa sadat tuhannet ihmiset joutuvat siirtymään pakkosiirtolaisiksi etelään, muun muassa Deir Al-Balahiin ja Khan Younisiin, jossa nälänhädän odotetaan saavuttavan virallisen luokituksen syyskuun loppuun mennessä.
Nälänhätä Gazassa on ihmisen aiheuttama
– Maailma on seurannut vierestä, kun lapset ovat kärsineet Gazassa lähes kahden vuoden ajan käsittämättömällä tavalla. Nyt olemme saaneet vahvistuksen siitä, että sadat tuhannet lapset kuolevat hitaasti nälkään. Tällaista ei voi hyväksyä, sanoo kansainvälisen Pelastakaa Lapset –liikkeen pääsihteeri Inger Ashing.
Koko Gazaa näännytetään tarkoituksella, ja lapset maksavat siitä suurimman hinnan. Maailma ei ole kyennyt toimimaan, kun heidän pienet, laihtuneet kehonsa kuihtuvat nälän ja tautien seurauksena. Tämä tarkoituksella aikaansaatu nälänhätä on väistämätön seuraus siitä, että Israelin hallitus käyttää nälkiinnyttämistä sodan välineenä. Liian pitkään jatkunut ruuan, lääkkeiden ja polttoaineen saarto johti tähän katastrofiin, joka olisi voitu estää. Maailmassa ei ole yhtäkään johtajaa, joka ei olisi tiennyt tämän olevan tulossa, ja jota ei olisi varoitettu useita kertoja.
– Viime päivien aikana toimitettu apu on vain pisara meressä, ja sen tarkoituksena on osoittaa, että Israelin hallitus voisi lopettaa ruokapulan milloin tahansa ja estää nälänhädän leviämisen muihin Gazan osiin. Työntekijämme voivat pelastaa lisää ihmishenkiä ja auttaa kuilun partaalla olevia lapsia heti, kun avustusvirrat palautetaan.
– Nälänhädän monet seuraukset ovat peruuttamattomia. Kuolema, menetykset ja sekä fyysiset ja henkiset vauriot kestävät koko elämän ja jopa yli sukupolvien.
– Aliravitut äidit synnyttävät todennäköisemmin alipainoisia vauvoja, ja aliravitsemuksen kierre voi vaikuttaa tuleviin sukupolviin. Palestiinalaiset lapset ovat yhteiskuntansa tulevaisuus - ja tämä tulevaisuus ja heidän tulevaisuutensa on horjutettu peruuttamattomasti.
– Nälänhätä tarkoittaa, että enää ei ole rajoja ylitettävänä eikä lisää varoituksia anneta. Israelin hallituksen on välittömästi lopetettava nälkiinnyttämisen käyttö sodankäynnin välineenä ja lopetettava Gazan kaistan saarto ja mahdollistaa avun toimittamisen. Ruokaa ja ravitsemustarvikkeita on saatava Gazaan siinä määrin mitä tarvitaan. Sähkön, polttoaineen ja veden saanti on turvattava.
– Kansainvälisen yhteisön on viipymättä ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta Israelin hallitus ei enää tarkoituksellisesti näännyttäisi nälkään lapsia ja perheitä Gazassa, toteaa Ashing.
Suomessa valmistellaan parhaillaan valtion tulo- ja menoarviota vuodelle 2026. Julkisuudessa on ollut esillä humanitaarisen avun vähentäminen. Monissa avunantajamaissa, myös Suomessa, on jo leikattu kansainvälistä apua paljon. Samaan aikaan hätä syvenee monilla alueilla. Humanitaarisen avun tarpeessa olevien ihmisten määrä maailmanlaajuisesti on yli 300 miljoonaa.
- Elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana Pelastakaa Lasten klinikoilla tutkituista raskaana olevista naisista ja vastasynnyttäneistä äideistä 61 prosentin todettiin olevan aliravittuja. Tämä on lähes seitsemän kertaa enemmän kuin maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana (9 %). Maaliskuun alussa katkaistiin avun kuljetukset alueelle lähes kokonaan.
- Pelastakaa Lasten klinikoiden lääkärit vastaanottavat päivittäin noin 100 potilasta, mikä on kaksinkertainen määrä heidän suositeltuun työmääräänsä suhteen.
- Pelastakaa Lapset ei ole pystynyt toimittamaan omaa apuaan Gazaan 2.3. Jälkeen. Tällä hetkellä 45 rekka-autollista apua, kuten lääkkeitä, suojia ja hygieniapakkauksia, odottaa varastoissa.
- Pelastakaa Lapset vastaa Gazan nälkäkriisiin kahdella perusterveydenhuollon klinikalla Khan Younisissa ja Deir al-Balahissa. Yksiköt tarjoavat ravitsemustutkimuksia. Klinikoilla seulotaan ja hoidetaan alle 5-vuotiaiden lasten, raskaana olevien naisten ja imettävien naisten aliravitsemusta. Sodan alusta lähtien järjestön ylläpitämällä kahdella klinikalla on autettu yli 113 000 ihmistä, joista yli 42 000 on lapsia.
