Yösulkuja Espoossa Mestarintunnelissa sekä Keilaniemen ja Hiidenkallion tunneleissa ensi viikolla
Tunnelit suljetaan tilapäisesti liikenteeltä huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Sulut koskevat molempia ajosuuntia ja ajoittuvat öisiin tunteihin.
Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitseva Mestarintunneli suljetaan 26.8. –27.8.2025 välisenä yönä klo 00:00–04:30 väliseksi ajaksi. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.
Kehä I:llä Espoossa Otaniemessä sijaitsevan Keilaniemen tunnelin molemmat tunneliputket suljetaan ensi viikolla 27.8. –28.8.2025 välisenä yönä klo 22:00–05:00 väliseksi ajaksi. Sulun aikana Kehä I:n liikenne johdetaan kiertoreitille Keilaniementien, Tapiolantien ja Otaniementien sekä Vuorimiehentien kautta.
Kehä II:lla Espoossa sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan 28.8.–29.8.2025 välisenä yönä klo 22:00–05:00 väliseksi ajaksi. Oheisessa kartassa tunnelin varareitti vihreällä ja suljetut reitit punaisella.
Tunnelit avataan sulkuyön jälkeen liikenteelle heti, kun työt on saatu päätökseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Tunnlarna Liipolas och Patomäkis tunnlar vid Lahtis södra ringväg (rv 12) stängs för trafik på grund av en räddningsövning den 4 september kl. 8.00–13.0022.8.2025 10:18:00 EEST | Pressmeddelande
Tunnlarna Liipola och Patomäki vid Lahtis södra ringväg (rv 12) stängs för trafik den 4 september kl. 8.00–13.00 på grund av en räddningsövning i Liipola-tunneln. Syftet med övningen är att utveckla myndighetssamarbetet i en krävande tunnelmiljö genom ett iscensatt storolycksscenario.
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.0022.8.2025 10:18:00 EEST | Tiedote
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan Liipolan tunnelin pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.00. Harjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä vaativaan tunneliympäristöön lavastetun suuronnettomuuden avulla.
Arbetet med att förnya Kaloisten silta inleds i september i Tavastehus18.8.2025 08:25:00 EEST | Pressmeddelande
NTM-centralen inleder arbetet med att förnya Kaloisten silta i Tavastehus vecka 36. Den nuvarande träbron har nått slutet av sin livscykel och rivs helt. I dess ställe byggs en ny bro av armerad betong.
Kaloisten sillan uusimistyö alkaa syyskuussa Hämeenlinnassa18.8.2025 08:25:00 EEST | Tiedote
ELY-keskus aloittaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt viikolla 36. Nykyinen puurakenteinen silta on tullut elinkaarensa päähän ja puretaan kokonaan. Tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen silta.
Invasiv art avlägsnas från Laihalampi i Noux – förbjudet att använda sjön fram till 14.9.202511.8.2025 13:00:04 EEST | Pressmeddelande
Esbo stad samt närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland avlägsnar en invasiv art, solabborren (Lepomis gibbosus), från Laihalampi i Hakjärvs naturskyddsområde. Sjön har behandlats med en lösning och får inte användas 11.8–14.9.2025. På detta sätt försöker man stoppa att solabborren sprids och påverkar andra arter.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme