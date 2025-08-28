Mistä kaikki päivät tulevat? – Filosofinen kuvakirja yhteisiin lukuhetkiin
Maija Hurmeen uusi kuvakirja Mistä kaikki päivät tulevat? kokoaa lasten pieniä ja suuria kysymyksiä yhteen oivaltavaksi ja lempeän humoristiseksi teokseksi, joka kutsuu lukijan pohtimaan maailman ihmeellisyyttä.
Jalmari ja Eevi ovat täynnä kysymyksiä. Miten voi tietää, että on vapaa? Miksi vauvat tuoksuvat popcornilta? Miten muistan rakastua kun kasvan aikuiseksi? Mistä kaikki päivät tulevat? jatkaa samaa ajatuksia herättävää linjaa kuin Hurmeen aikaisempi teos Kaikki minun viimeiseni, joka oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi vuonna 2023.
Kirja ei tarjoa valmiita vastauksia vaan rohkaisee keskusteluun. Se nostaa esiin lasten ainutlaatuisen tavan katsoa maailmaa ja ymmärtää ihmisen paikka siinä. Kirjan kehyskertomuksessa mummo, lapset ja kadonnut kello luovat hiljaisen taustan, jossa suuret kysymykset saavat rauhassa resonoida.
Maija Hurme (s. 1976) on helsinkiläinen kuvittaja, kirjailija ja visuaalinen journalisti. Hän on kuvittanut yli kaksikymmentä lastenkirjaa ja kirjoittanut omia teoksiaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Hänen kirjansa ovat saaneet useita palkintoja ja käännöksiä eri kielille.
Kirjailijahaastattelu: Maija Hurme kysymysten, kellon ja kuvakirjan äärellä
Miten kirja sai alkunsa?
Kaikki lähti kysymyksestä, jonka tuttuni lapsi oli esittänyt iltasadun aikaan: ”Mistä kaikki päivät tulevat?” Se on iso, mutta myös konkreettinen kysymys ajasta, elämästä ja tulevaisuudesta. Aloin kerätä vastaavia pohdintoja lapsilta ja netin keskustelupalstoilta.
Muistatko jonkin oman kysymyksesi lapsuudesta?
Pohdin paljon sukkahousuja – ja sitä, miksi tytöt eivät voi pissata kaaressa kuten pojat.
Miten rakensit tarinan rungon?
Alussa oli vain lapset ja heidän kysymyksensä. He tarvitsivat kuuntelijan – ja näin syntyi mummo. Kehyskertomus kellosta, joka katosi mökillä ja löytyi vuotta myöhemmin vahingoittumattomana kompostista, perustuu tositarinaan. Se tuntui sopivan kauniisti yhteen ajan kulumisen teemaan.
Käänsit itse kirjan suomeksi?
Käännösprosessi auttoi myös hiomaan ruotsinkielistä alkuteosta entistä paremmaksi – välillä oma teksti paljastaa uusia puolia, kun sitä katsoo toisella kielellä.
Olet julkaissut yli 20 kuvakirjaa. Onko lastenkirjallisuus muuttunut sinä aikana?
Painettu kirja on säilyttänyt paikkansa, mutta kilpailu ajasta on kovaa. Meidän on tehtävä jatkuvasti työtä sen eteen, että lukeminen tuntuu mukavalta, innostavalta ja palkitsevalta – ei vain velvollisuudelta.
Mistä kaikki päivät tulevat? ilmestyy 11.9.2025. Minulta saa lisätietoja, Maija Hurmeen yhteystiedot sekä lehdistö-PDF:n.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna SucksdorffTuottajaPuh:0505746966susanna.sucksdorff@sets.fi
Kuvat
Linkit
Kustantamo S&S
Kustantamo S&S
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
https://kustantamo.sets.fi/
Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustantamo S&S
Piia Leinon uusi romaani on piinaavan jännittävä matka avaruuteen ja ihmisyyden ytimeen28.8.2025 13:06:39 EEST | Tiedote
Piia Leinon uusi romaani Hämärän laulu on psykologinen trilleri, joka kuljettaa lukijan Marsiin ja ihmismielen hämärille vyöhykkeille. Kun suruaan pakeneva Lea osallistuu mystiselle hyvinvointiretriitille punaiselle planeetalle, kaikki ei mene suunnitelmien mukaan: yhteys Maahan katkeaa, ja osallistujat alkavat kadota yksi toisensa jälkeen. Mitä retriitin kulissien takana piilee – ja mitä tapahtuu ihmisyydelle, kun tuttu katoaa ympäriltä? Piia Leino (s. 1977) on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja kirjoittamisen opettaja. Hän on saanut useita kirjallisuuspalkintoja ja hänen teoksiaan on käännetty 13 kielelle.
Susanna Hastin uusi romaani haastaa äitisuhteen tabua26.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon voittajan Susanna Hastin toinen romaani on syväluotaus äidin ja tyttären väliseen suhteeseen, sen repivään ristiriitaisuuteen ja toivon tavoittamattomuuteen. Teos piirtää psykoanalyyttisen muotokuvan hahmosta, joka ei pääse irti äidistään – ei ajattelemalla, ei puhumalla, eikä olemalla hiljaa.
Kahden kodin lauluja antaa äänen eron kokeneelle lapselle12.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Elokuussa ilmestyvä Kahden kodin lauluja on herkkä ja kaunis kirja vanhempien erosta, rakkaudesta ja turvaverkoista. Kirjailija-kuvittaja Ilja Karsikkaan oma eroprosessi toimi teoksen lähtökohtana, ja lopputuloksena syntyi lämmin tarina lapsen näkökulmasta koetusta elämänmuutoksesta.
Unohdettu runoilija, vaiettu rakkaus – Helvi Juvosen elämäntarina vihdoin esiin11.8.2025 09:59:43 EEST | Tiedote
Katri Viitaniemen kirjoittama elämäkerta Kirkas ja hiljainen – Runoilija Helvi Juvosen elämä esittelee suomalaisen kirjallisuuden hiljaisen klassikon ja hänen piiloon jääneen rakkaustarinansa.
Palkitun sarjakuvataiteilija Ulla Donnerin esikoislastenkirjassa näpistelevä koira aiheuttaa kaaosta7.8.2025 11:35:04 EEST | Tiedote
Palloihin hullaantunut koira ja kummallinen varkauksien aalto… Sarjakuvataiteilija Ulla Donnerin ensimmäinen lastenkirja Pysäyttäkää voro! (suom. Henriikka Tavi) on nopeatempoinen ja rytmikäs kuvakirja, jossa riimit kuljettavat tarinaa eteenpäin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme