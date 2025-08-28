Mistä kaikki päivät tulevat? – Filosofinen kuvakirja yhteisiin lukuhetkiin

Jalmari ja Eevi ovat täynnä kysymyksiä. Miten voi tietää, että on vapaa? Miksi vauvat tuoksuvat popcornilta? Miten muistan rakastua kun kasvan aikuiseksi? Mistä kaikki päivät tulevat? jatkaa samaa ajatuksia herättävää linjaa kuin Hurmeen aikaisempi teos Kaikki minun viimeiseni, joka oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi vuonna 2023.

Kirja ei tarjoa valmiita vastauksia vaan rohkaisee keskusteluun. Se nostaa esiin lasten ainutlaatuisen tavan katsoa maailmaa ja ymmärtää ihmisen paikka siinä. Kirjan kehyskertomuksessa mummo, lapset ja kadonnut kello luovat hiljaisen taustan, jossa suuret kysymykset saavat rauhassa resonoida.

Maija Hurme (s. 1976) on helsinkiläinen kuvittaja, kirjailija ja visuaalinen journalisti. Hän on kuvittanut yli kaksikymmentä lastenkirjaa ja kirjoittanut omia teoksiaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Hänen kirjansa ovat saaneet useita palkintoja ja käännöksiä eri kielille.

Kirjailijahaastattelu: Maija Hurme kysymysten, kellon ja kuvakirjan äärellä

Miten kirja sai alkunsa?

Kaikki lähti kysymyksestä, jonka tuttuni lapsi oli esittänyt iltasadun aikaan: ”Mistä kaikki päivät tulevat?” Se on iso, mutta myös konkreettinen kysymys ajasta, elämästä ja tulevaisuudesta. Aloin kerätä vastaavia pohdintoja lapsilta ja netin keskustelupalstoilta.

Muistatko jonkin oman kysymyksesi lapsuudesta?

Pohdin paljon sukkahousuja – ja sitä, miksi tytöt eivät voi pissata kaaressa kuten pojat.

Miten rakensit tarinan rungon?

Alussa oli vain lapset ja heidän kysymyksensä. He tarvitsivat kuuntelijan – ja näin syntyi mummo. Kehyskertomus kellosta, joka katosi mökillä ja löytyi vuotta myöhemmin vahingoittumattomana kompostista, perustuu tositarinaan. Se tuntui sopivan kauniisti yhteen ajan kulumisen teemaan.

Käänsit itse kirjan suomeksi?

Käännösprosessi auttoi myös hiomaan ruotsinkielistä alkuteosta entistä paremmaksi – välillä oma teksti paljastaa uusia puolia, kun sitä katsoo toisella kielellä.

Olet julkaissut yli 20 kuvakirjaa. Onko lastenkirjallisuus muuttunut sinä aikana?

Painettu kirja on säilyttänyt paikkansa, mutta kilpailu ajasta on kovaa. Meidän on tehtävä jatkuvasti työtä sen eteen, että lukeminen tuntuu mukavalta, innostavalta ja palkitsevalta – ei vain velvollisuudelta.

Mistä kaikki päivät tulevat? ilmestyy 11.9.2025.