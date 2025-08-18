Tandem Health laajentaa toimintaansa Suomeen ja nimittää Johan Sanmarkin maajohtajaksi.

Sanmark on terveydenhuollon erikoislääkäri, jolla on laaja johtajakokemus sekä yksityiseltä että julkiselta terveydenhuollon sektorilta. Hän on toiminut Terveystalossa henkilöstöpalveluiden ylilääkärinä ja julkisten digipalveluiden johtajana. Viimeisimmässä tehtävässään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella hän johti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä teki uraauurtavaa työtä tekoälyn hyödyntämisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

“Lääkärinä olen nähnyt ja kokenut, kuinka vaikeaa hoitoon pääsy voi olla, samalla kun sote-ammattilaisilta kuluu jopa 40 % työajasta tietokoneen äärellä. Minun missioni on vapauttaa tämä kirjaamiseen käytetty aika asiakkaiden ja potilaiden kohtaamiseen. Tandem Healthilla voin keskittyä täysimääräisesti tähän työhön. Yhtiön kunnianhimo, osaaminen ja nopeus ovat tehneet minuun valtavan vaikutuksen,”

Tandemin tekoälyassistentti kuuntelee huomaamattomasti potilaskäynnit, kirjaa keskeiset tiedot ja tuottaa automaattisesti rakenteiset ja vaatimusten mukaiset potilaskertomukset. Sovellus osaa lisäksi tuottaa lähetteitä ja lausuntoja. Kehitysvaiheessa ovat myös uudet ominaisuudet, kuten potilaan sairaushistorian kokoaminen ammattilaisen käyttöön sekä lääkinnälliseksi laitteeksi rekisteröitävä päätöksenteon tuki, joka auttaa lääkäreitä tekemään parempia ja yksilöllisesti räätälöityjä hoitopäätöksiä.

Tandemia käyttää jo yli 1 000 organisaatiota eri puolilla Eurooppaa, ja sen avulla syntyy viikoittain yli 100 000 tekoälyllä tuotettua potilaskirjausta. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan ammattilaisilta kuluu yli kolme tuntia päivässä kirjaamiseen – juuri tähän ongelmaan Tandem tarjoaa ratkaisun.

“Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa Johan Sanmarkin tervetulleeksi Tandemiin. Hänellä on laaja kokemus ja hän on edelläkävijä tekoälyn hyödyntämisessä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Panostamme nyt vahvasti maailmanluokan ratkaisumme tuomiseen Suomen markkinoille, ja emme voisi toivoa parempaa henkilöä johtamaan tätä työtä,”

Tandem on nyt saatavilla suomenkielisenä suomalaisille sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.