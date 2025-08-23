Friidrottens inhemska huvudevenemang fortsätter på Yles kanaler fram till 2032

Avtalet om sändningsrättigheter för åren 2027–2032 omfattar utöver Finland–Sverige-landskampen även Kalevaspelen, Paavo Nurmi Games, GP-serien, inomhus-FM, samt FM i terränglöpning och stafettlöpning.

Säkerställandet av sändningsrättigheterna motsvarar finländarnas önskemål. Friidrott är en av Finlands populäraste sporter och friidrottssändningarna hör till Yles mest sedda innehåll.

"Friidrott intresserar finländare i bred omfattning och vi är mycket nöjda med att vi även i fortsättningen kan visa inhemska evenemang för en bred publik långt in i början av nästa årtionde", beskriver Panu Pokkinen, chef för Yles Nyheter och sport-enhet.

"Jag är mycket glad över att samarbetet med Yle fortsätter. Yle är en central och viktig samarbetspartner för finländsk friidrott. Det är utmärkt att inhemsk toppfriidrott inklusive Finland–Sverige-landskampen och Paavo Nurmi Games även i fortsättningen visas på fria kanaler med Yles professionella genomförande", konstaterar Harri Aalto, verkställande direktör för Finlands Friidrottsförbund.

Finland–Sverige-landskampen, eller Finnkampen, är en av världens äldsta och mest respekterade friidrottslandskamper. Tävlingen mellan grannländerna, som har blivit en klassiker, hölls för första gången år 1925. I år firar tävlingen 100 år.

Friidrottsälskare får följa den traditionsrika kampen mellan grannländerna igen denna helg 23–24.8 på Yle TV2 och Yle Arenan. På radio kan man följa med tävlingen på Yle Radio Suomis frekvens. Yle skämmer bort sportfans även senare i höst, när friidrotts-VM i Tokyo visas på Yles kanaler.



