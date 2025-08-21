EU:n on välittömästi tehtävä konkreettisia toimia humanitaarisen katastrofin lopettamiseksi Gazassa

Kansanedustajat vaativat:

Suomen ajettava EU-Israel-assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä EU:n asetettava taloudellisia pakotteita Israelille Maahantulokielto äärilaidan ministereille EU-alueelle tai pohjoismaihin Palestiinan valtio tunnustettava Ei asevientiä Israeliin Vahva tuki kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja kansainväliselle tuomioistuimelle.

Suuri valiokunta kuuli tänään ulkoministeri Elina Valtosta Lähi-idän tilanteesta, joka on aiheena ensi viikolla pidettävässä EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa Kööpenhaminassa.

Virallinen ulkoministereiden kokous on näillä näkymin vasta lokakuussa. Kansanedustajien mielestä Suomen tulee ilmoittaa kiristyneistä kannoistaan EU:ssa, jotta paine Israelia kohtaan kasvaa kansanmurhan lopettamiseksi.

Sitten lokakuun 2023 on Israelin toimien vuoksi Gazassa kuollut arvioiden mukaan yli 62 000 ja haavoittuneita on yli 155 000. Ainakin 500 avustustyöntekijää on saanut surmansa.

Avustuskuljetuksia ei ole päästetty perille vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta. YK on tänään julistanut virallisesti nälänhädän Gazassa. Humanitaarinen tilanne Gazassa on katastrofaalinen ja infrastruktuuri on pommitettu lähes olemattomiin. Alueelle on saatava ruoka-avun lisäksi polttoainetta ja terveydenhuoltotarvikkeita. YK:n erityiskomitea on todennut Israelin sodankäyntimenetelmien Gazassa kansanmurhan kaltaisiksi.

Hamasilta on vaadittava välitöntä panttivankien vapauttamista. Israelin vastatoimet ovat täysin ylimitoitettuja ja ovat johtaneet kansanmurhaan.

Suuren valiokunnan SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat vaativat hallitusta ajamaan EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä. Väkivaltaisia siirtokuntalaisia vastaan hyväksyttyjen pakotteiden lisäksi EU:n on asetettava Israelille laajempia ja vaikuttavampia taloudellisia pakotteita.

EU-maista Alankomaat ja Slovenia ovat asettaneet maahantulokiellon kahdelle äärilaidan ministerille, jotka yllyttävät siirtokuntien laajentamiseen ja väkivaltaan. Britannia, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Norja ovat myös sulkeneet ovensa Bezalel Smotrichilta ja Itamar Ben Gvirilta. Suomen on vaadittava Ruotsin tavoin maahantulokieltoa laajennettavaksi koko EU-alueelle, ja mikäli asia ei etene, edistettävä nopeaa pohjoismaista ratkaisua.

Lisäksi Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio kahden valtion ratkaisun tukemiseksi, ajankohta on otollinen sodan lopettamiseen painostamiseksi. Koska usea EU-maa valmistelee tunnustamista, se voidaan toteuttaa yhtä aikaa. Palestiinan valtion on tunnustanut jo lähes 150 valtiota, pohjoismaistakin Ruotsi, Norja ja Islanti.

Suomen ei myöskään pidä viedä aseita Israeliin eikä myöntää uusia asevientilupia.

Kansanedustajien mukaan kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) ja kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) työlle on osoitettava vahva tuki. Sotarikoksiin syyllistyneet on asetettava vastuuseen. Kansainvälinen rikostuomioistuin on marraskuussa 2024 antanut pidätysmääräykset pääministeri Netanjahusta ja Israelin entisestä puolustusministeristä Gallantista ja se parhaillaan tutkii Israelin syyllistymistä kansanmurhaan Gazassa.

Kansainvälinen tuomioistuin on vuoden 2024 heinäkuussa antamassaan neuvoa-antavassa lausunnossa todennut palestiinalaisalueen miehittämisen olevan laiton, ja että Israelin on lopetettava se mahdollisimman nopeasti. Lisäksi YK:n turvallisuusneuvosto on jo vuonna 1979 päätöslauselmassa 446 (1979) todennut vuodesta 1967 siirtokuntien olevan laittomia.