EU:n on välittömästi tehtävä konkreettisia toimia humanitaarisen katastrofin lopettamiseksi Gazassa
SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat suuressa valiokunnassa vetoavat hallitukseen, jotta se edistää EU:ssa konkreettisia toimia kansanmurhan lopettamiseksi Gazassa. Yksin Israelin toimien tuomitseminen ja huolen esittäminen Palestiinan siviileistä ei riitä tilanteessa, jossa Gazassa vallitsee humanitaarinen katastrofi ja Israel jatkaa sotatoimien laajentamista.
Kansanedustajat vaativat:
- Suomen ajettava EU-Israel-assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä
- EU:n asetettava taloudellisia pakotteita Israelille
- Maahantulokielto äärilaidan ministereille EU-alueelle tai pohjoismaihin
- Palestiinan valtio tunnustettava
- Ei asevientiä Israeliin
- Vahva tuki kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja kansainväliselle tuomioistuimelle.
Suuri valiokunta kuuli tänään ulkoministeri Elina Valtosta Lähi-idän tilanteesta, joka on aiheena ensi viikolla pidettävässä EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa Kööpenhaminassa.
Virallinen ulkoministereiden kokous on näillä näkymin vasta lokakuussa. Kansanedustajien mielestä Suomen tulee ilmoittaa kiristyneistä kannoistaan EU:ssa, jotta paine Israelia kohtaan kasvaa kansanmurhan lopettamiseksi.
Sitten lokakuun 2023 on Israelin toimien vuoksi Gazassa kuollut arvioiden mukaan yli 62 000 ja haavoittuneita on yli 155 000. Ainakin 500 avustustyöntekijää on saanut surmansa.
Avustuskuljetuksia ei ole päästetty perille vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta. YK on tänään julistanut virallisesti nälänhädän Gazassa. Humanitaarinen tilanne Gazassa on katastrofaalinen ja infrastruktuuri on pommitettu lähes olemattomiin. Alueelle on saatava ruoka-avun lisäksi polttoainetta ja terveydenhuoltotarvikkeita. YK:n erityiskomitea on todennut Israelin sodankäyntimenetelmien Gazassa kansanmurhan kaltaisiksi.
Hamasilta on vaadittava välitöntä panttivankien vapauttamista. Israelin vastatoimet ovat täysin ylimitoitettuja ja ovat johtaneet kansanmurhaan.
Suuren valiokunnan SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat vaativat hallitusta ajamaan EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä. Väkivaltaisia siirtokuntalaisia vastaan hyväksyttyjen pakotteiden lisäksi EU:n on asetettava Israelille laajempia ja vaikuttavampia taloudellisia pakotteita.
EU-maista Alankomaat ja Slovenia ovat asettaneet maahantulokiellon kahdelle äärilaidan ministerille, jotka yllyttävät siirtokuntien laajentamiseen ja väkivaltaan. Britannia, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Norja ovat myös sulkeneet ovensa Bezalel Smotrichilta ja Itamar Ben Gvirilta. Suomen on vaadittava Ruotsin tavoin maahantulokieltoa laajennettavaksi koko EU-alueelle, ja mikäli asia ei etene, edistettävä nopeaa pohjoismaista ratkaisua.
Lisäksi Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio kahden valtion ratkaisun tukemiseksi, ajankohta on otollinen sodan lopettamiseen painostamiseksi. Koska usea EU-maa valmistelee tunnustamista, se voidaan toteuttaa yhtä aikaa. Palestiinan valtion on tunnustanut jo lähes 150 valtiota, pohjoismaistakin Ruotsi, Norja ja Islanti.
Suomen ei myöskään pidä viedä aseita Israeliin eikä myöntää uusia asevientilupia.
Kansanedustajien mukaan kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) ja kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) työlle on osoitettava vahva tuki. Sotarikoksiin syyllistyneet on asetettava vastuuseen. Kansainvälinen rikostuomioistuin on marraskuussa 2024 antanut pidätysmääräykset pääministeri Netanjahusta ja Israelin entisestä puolustusministeristä Gallantista ja se parhaillaan tutkii Israelin syyllistymistä kansanmurhaan Gazassa.
Kansainvälinen tuomioistuin on vuoden 2024 heinäkuussa antamassaan neuvoa-antavassa lausunnossa todennut palestiinalaisalueen miehittämisen olevan laiton, ja että Israelin on lopetettava se mahdollisimman nopeasti. Lisäksi YK:n turvallisuusneuvosto on jo vuonna 1979 päätöslauselmassa 446 (1979) todennut vuodesta 1967 siirtokuntien olevan laittomia.
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Mai KiveläKansanedustajaVasemmistoliiton eduskuntaryhmäPuh:09 432 3096mai.kivela@eduskunta.fi
Sofia VirtaKansanedustajaVihreä eduskuntaryhmäPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Marko Asell: Hallituksen liikuntavihamielisyys käsittämätöntä21.8.2025 12:21:35 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesitys tarkoittaa käytännössä valtion liikuntapaikkarakentamisen rahoituksen loppumista. – Tämä olisi käsittämätön toimi tilanteessa, missä väestön liikkumattomuus, liikuntapaikkojen korjausvelka ja rakentamisen matalasuhdanne ovat kaikki suuria ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa, kansanedustaja, valtion liikuntaneuvoston jäsen Marko Asell (sd.) ihmettelee.
SDP:n Suhonen vaatii panostuksia Itä-Suomen raiteisiin – poikittaisyhteydet eivät saa jäädä mopen osaan!20.8.2025 14:00:57 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen vaatii hallitukselta toimia Itä-Suomen raideliikenteeseen, kun ensi vuoden budjettia sorvataan. Perustelut löytyvät tänään keskiviikkona 20.8.2025 julkaistusta alueen maakuntien liittojen ja kuntien selvityksestä.
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ottaa osaa Eemeli Peltosen omaisten suruun19.8.2025 14:31:47 EEST | Tiedote
- Eemeli Peltosen menehtyminen järkyttää syvästi minua ja meitä kaikkia. Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei kommentoi asiaa tänään enempää.
SDP:n Joona Räsänen: Pääministeri Orpon kannattaa keskittyä siihen, mitä hän saa aikaan omalla vahtivuorollaan18.8.2025 14:28:58 EEST | Tiedote
-Pääministerin Orpon kannatta nyt keskittyä siihen, mitä hän saa aikaan omalla vahtivuorollaan, sen sijaan että hän kyselee jo muilta, että miten tämän hallituksen aiheuttaman sotkun tulette siivoamaan, kuittaa valtiovarainvaliokunnan vastaava kansanedustaja Joona Räsänen (sd).
SDP:n Aki Lindén: Hallituksen terveyspolitiikka on pelkkää poukkoilua - leikkauksia julkisista palveluista ja rahan kaatamista yksityiselle terveydenhuollolle18.8.2025 12:25:19 EEST | Tiedote
Hallituksen päätökset viestivät siitä, että se ei todellisuudessa välitä ihmisten hoitoon pääsystä. Miksi muuten se olisi syytänyt veronmaksajien rahoja terveysjäteille ilman, että hoitojonot todellisuudessa lyhenevät, Aki Lindén kysyy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme