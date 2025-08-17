Suomen suurin kristillisen pop-rockin tapahtuma Glow Festival valloitti Nokia Arenan

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Glow Festival möi Nokia Arenan loppuun – nyt festivaali järjestetään uudestaan 5.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Maamme suurin kristillisen pop-rockin tapahtuma Glow Festival toi viime vuonna yli 9000 kävijää Tampereen loppuunmyydylle Nokia Arenalle. Nyt festivaali järjestetään jälleen samassa paikassa 22.8.2025. Tämän vuoden pääesiintyjänä toimii kls., jonka musiikkia on striimattu Spotifyssa yli 10 miljoonaa kertaa. Yhtye lopetti 20-vuotisen uransa jäähyväiskiertueellaan loppuunmyydyillä Tavastialla ja Tampereen Pakkahuoneella alkuvuonna 2024. Nyt kokoonpano tekee vielä yhden erikoiskeikan Glow Festivalilla.