Suomen suurin kristillisen pop-rockin tapahtuma Glow Festival valloitti Nokia Arenan
Suomen suurin kristillisen pop-rockin musiikkifestivaali järjestettiin toisena peräkkäisenä vuonna Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 22. elokuuta 2025. Tämän vuoden festivaali koostui viidestä konserttikokonaisuudesta ja yli 20 artistin esiintymisestä, ja tarjosi siten laajan katsauksen kotimaisen gospelmusiikin kärkinimiin. Tapahtuma huipentui kls.-yhtyeen paluukeikkaan.
Glow Festivalin ohjelmisto kattoi genren koko kirjon aina raskaasta rockista suuriin kuoroesityksiin. Nokia Arenan lavalla kuultiin gospelklassikoita muun muassa Diandran, Jukka Leppilammen, Pekka Simojoen ja Jepa Lambertin sekä Sounds of Mercy -kuoron tulkitsemina.
Yksi illan yhteisöllisimmistä hetkistä koettiin Glow Favorites -konsertissa, kun koko areena yhtyi mukaan tuttuihin, osin yleisöäänin valittuihin iltanuotiolauluihin. Illan pääesiintyjänä nähtiin loppuunmyydylle Pakkahuoneelle vuonna 2024 uransa lopettanut kls., jolta kuultiin festivaalissa ainutkertainen paluukonsertti.
Ohjelmassa oli vanhojen klassikoiden lisäksi uudempaakin musiikkia, kun lavalle nousi muun muassa Vuoden nuori lauluntekijä -palkinnon voittanut 22-vuotias Amos.
“Oli jälleen hieno kokemus, kun koko areenayleisö lauloi yhdessä. Mielestäni tämänkin vuoden festivaali osoitti, että suomalaisella gospelmusiikilla on sekä syvät juuret että elinvoimainen tulevaisuus. Haluamme, että Glow Festival ei ole vain yhden päivän upea elämys, vaan että se inspiroisi niin vanhoja kuin uusiakin musiikintekijöitä viemään alaa eteenpäin”, festivaalijohtaja Johanna Vauto kertoo.
Glow Gospel Awards 2025
Tapahtuman yhteydessä jaettiin Glow Gospel Awards -palkintoja, joilla nostetaan esiin suomalaisen gospelmusiikin merkittäviä tekijöitä.
Vuoden 2025 voittajat ovat:
Vuoden biisi: Kaksitoista vuotta – Pekka Simojoki
Vuoden nuori lauluntekijä: Amos, artisti
Vuoden musiikintekijä: Lasse Heikkilä, säveltäjä
Vuoden gospel-tunnustus: Juha Heinonen, Maata Näkyvissä -festivaalin johtaja
Elämäntyöpalkinto: 70-vuotisjuhlavuottaan viettävä Jaakko Löytty
Glow Festival järjestetään seuraavan kerran Tampereen Nokia Arenalla lauantaina 29. elokuuta 2026.
"Glow Festival on yhteisön juhla, johon jokainen on tervetullut. Kahden vuoden perusteella voidaan todeta, että tällä tapahtumalla todella on tärkeä paikkansa gospelmusiikin kokoavana suurtapahtumana. Olen kiitollinen, että saan jatkaa työtä Glow Festivalin parissa myös jatkossa.”, kertoo tapahtuman taiteellinen johtaja Lasse Sakara.
