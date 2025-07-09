Hesburgerilla ennätysvilkas kesärekrytointi – hakijoita yli kaksinkertainen määrä

Hesburgerilla oli kuluvana kesänä avoinna yhteensä 108 kesätyöpaikkailmoitusta. Niihin haki 14 066 henkilöä. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna (2024: 6 775). Huhti-heinäkuun aikana Hesburgerilla aloitti 624 uutta työntekijää, mikä on lähes 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (2024: 522).

”Saimme huikean määrän kesätyöhakemuksia. Tarkkaa lukumäärää avoimista paikoista emme osaa sanoa, sillä teemme sopimukset eri tuntimäärillä hakijoiden toiveita kuunnellen. Erityisen ilahduttavaa on, että suurin osa kesätyöntekijöistämme jatkaa meillä työsuhteessa vielä kesän jälkeenkin, ja vain murto-osa työsopimuksista on määräaikaisia”, Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Henna Pursiheimo kertoo.

Hakijoiden ikäjakauma painottui aiempaa nuorempiin hakijoihin. Noin puolet hakijoista oli alle 20-vuotiaita ja neljäosa 20–25-vuotiaita. Nykyisten työntekijöiden keski-ikä on 23 vuotta.

Ensimmäistä kertaa haku Tutustu ja tienaa -harjoittelupaikkoihinLisäksi Hesburger haki ensimmäistä kertaa kesäharjoittelijoita 14–17‑vuotiaille yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman kautta. Yhteensä 22 ilmoitukseen tuli 1 011 hakemusta.

”Olemme olleet ohjelmassa mukana aiemminkin, mutta nyt halusimme kertoa mahdollisuudesta avoimesti työpaikkailmoituksella, jotta nuorten olisi helppo hakea meille suoraan ja saada hyvää työkokemusta jo nuorella iällä”, Pursiheimo kertoo.



Kaikille harjoittelijoille järjestettiin yhteinen perehdytystilaisuus, jossa käytiin läpi Hesburgerin historiaa, työsuhteen pelisääntöjä, työn sisältöä sekä jatkomahdollisuuksia.

”Haluamme korostaa nuorille, että kesätyö voi olla myös ponnahduslauta pidempään työsuhteeseen. Moni löytää meiltä ensimmäisen työpaikkansa. Meille voi hakea kuka tahansa millä tahansa taustalla, sillä tarjoamme kattavan perehdytyksen ja HeseAkatemian koulutukset, joiden avulla työn voi oppia”, Pursiheimo sanoo.