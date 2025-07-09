Hesburgerilla ennätysvilkas kesärekrytointi – hakijoita yli kaksinkertainen määrä
Hesburgerin kesärekrytointi rikkoi tänä vuonna ennätyksiä sekä hakijoiden että uusien työntekijöiden määrässä. Lisäksi ketju sai tänä kesänä yli tuhat hakemusta koululaisten Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluun.
Hesburgerilla oli kuluvana kesänä avoinna yhteensä 108 kesätyöpaikkailmoitusta. Niihin haki 14 066 henkilöä. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna (2024: 6 775). Huhti-heinäkuun aikana Hesburgerilla aloitti 624 uutta työntekijää, mikä on lähes 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (2024: 522).
”Saimme huikean määrän kesätyöhakemuksia. Tarkkaa lukumäärää avoimista paikoista emme osaa sanoa, sillä teemme sopimukset eri tuntimäärillä hakijoiden toiveita kuunnellen. Erityisen ilahduttavaa on, että suurin osa kesätyöntekijöistämme jatkaa meillä työsuhteessa vielä kesän jälkeenkin, ja vain murto-osa työsopimuksista on määräaikaisia”, Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Henna Pursiheimo kertoo.
Hakijoiden ikäjakauma painottui aiempaa nuorempiin hakijoihin. Noin puolet hakijoista oli alle 20-vuotiaita ja neljäosa 20–25-vuotiaita. Nykyisten työntekijöiden keski-ikä on 23 vuotta.
Ensimmäistä kertaa haku Tutustu ja tienaa -harjoittelupaikkoihinLisäksi Hesburger haki ensimmäistä kertaa kesäharjoittelijoita 14–17‑vuotiaille yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman kautta. Yhteensä 22 ilmoitukseen tuli 1 011 hakemusta.
”Olemme olleet ohjelmassa mukana aiemminkin, mutta nyt halusimme kertoa mahdollisuudesta avoimesti työpaikkailmoituksella, jotta nuorten olisi helppo hakea meille suoraan ja saada hyvää työkokemusta jo nuorella iällä”, Pursiheimo kertoo.
Kaikille harjoittelijoille järjestettiin yhteinen perehdytystilaisuus, jossa käytiin läpi Hesburgerin historiaa, työsuhteen pelisääntöjä, työn sisältöä sekä jatkomahdollisuuksia.
”Haluamme korostaa nuorille, että kesätyö voi olla myös ponnahduslauta pidempään työsuhteeseen. Moni löytää meiltä ensimmäisen työpaikkansa. Meille voi hakea kuka tahansa millä tahansa taustalla, sillä tarjoamme kattavan perehdytyksen ja HeseAkatemian koulutukset, joiden avulla työn voi oppia”, Pursiheimo sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ieva SalmelaKansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtajaHesburgerPuh:+358 45 637 0927ieva.salmela@hesburger.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3100 työntekijää. Vuoden 2024 verollinen myynti Suomessa oli 295 miljoonaa euroa ja ulkomailla 193,6 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hesburger
Keljon kauppakeskuksen uudistettu Hesburger avataan tänään – kattava remontti parantaa asiakaskokemusta9.7.2025 10:48:47 EEST | Tiedote
Jyväskylän Keljon kauppakeskuksessa sijaitseva Hesburger on avannut ovensa asiakkaille täysin uudistettuna tänään keskiviikkona 9. heinäkuuta 2025. Ravintola on saanut lähes 600 000 euroa maksaneessa remontissa uuden, aiempaa viihtyisämmän ilmeen, entistä suuremman lasten leikkipaikan ja neljä itsepalvelukassaa.
Hesburger luopuu Lastenateriasta1.7.2025 09:09:02 EEST | Tiedote
Hesburgerin Lastenaterian myynti lopetetaan keväästä 2026 alkaen. Päätöksen taustalla ovat ketjun vastuullisuustyö, muuttuneet kuluttajaodotukset ja uudet markkinointisuositukset.
Hesburger istuttaa metsää17.6.2025 08:55:46 EEST | Tiedote
Pikaruokaketju Hesburger istuttaa uutta metsää yhteistyössä Carboreal Oy:n kanssa. Pohjois-Savon Rautalammille on istutettu tänä vuonna yli 10 000 taimea, ja Pohjois-Pohjanmaan Reisjärven alueelle istutettiin yli 15 000 taimea vuonna 2023.
Tampereen Tesoman koulu Hese-kisojen voittoon21.5.2025 11:16:02 EEST | Tiedote
Tampereella Pyynikin stadionilla järjestettiin eilen (20.5.25) Hesburgerin ja Suomen Urheiluliiton (SUL) Hese-kisojen finaali, jossa koululaiset kilpailivat sukkula- ja kierrosviestissä, pituushypyssä ja junnukeihäässä.
Hesburger uudistaa henkilöstön koulutusta ja ravintola-arkea tekoälyn ja pelillisen oppimisen avulla – investoi yli 760 000 euroa9.4.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Hesburgerin henkilöstö saa tänä vuonna käyttöönsä tekoälybotin ja pelillisen oppimisympäristön. Viime vuonna koulutukseen suunnattiin yli 760 000 euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme