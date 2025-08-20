Järvisydämen kylpylä avautuu jo huomenna

22.8.2025 17:25:51 EEST | Lomakylä Järvisydän Oy | Tiedote

Jaa

Järvisydämen kylpylä avataan huomenna lauantaina 23. elokuuta terveysviranomaisen luvalla puhtaiden vesinäytteiden jälkeen.

Järvisydämen kylpylä avautuu huomenna lauantaina.
Järvisydämen kylpylä avautuu huomenna lauantaina.

    Järvisydämen kylpylän kolmannessa vesinäytteessä ei ole enää havaittu legionellaa, minkä johdosta terveysviranomainen on antanut virallisen luvan avata kylpylä asiakkaille. Kylpylä avautuu huomenna klo 12.

    Kylpylä on avoinna la-su 12.00-20.00. Maanantaista 25. elokuuta eteenpäin olemme avoinna päivittäin klo 10.00-20.00.

    "Olemme erittäin iloisia saadessamme toivottaa vieraat taas tervetulleeksi kylpylään", sanoo toimitusjohtaja Markus Heiskanen.

    Toimenpiteistä tarkempia tietoja

    Huoltokatkon aikana tehdyistä toimenpiteistä julkaisemme tarkempia tietoja lähiaikoina.

    Yksi kehityskohteista on ollut uudistaa vierailuohjeet, joiden tavoitteena on estää epäpuhtauksien pääseminen kylpylän allasalueelle niin vieraiden kuin kuljetusten mukana. Uusiin vierailuohjeisiin voitte tutustua alla.

    Toimintaohjeet kylpylässä

    Jotta kylpylämme tilat ja vesi pysyvät puhtaana, pyydämme asiakkaita noudattamaan seuraavia ohjeita:

    • Jos majoitut, ota pyyhe mukaan huoneesta. Päiväkävijöille annamme pyyhkeen kylpylästä.
    • Peseydy hyvin ennen altaille menoa, sekä aina saunan ja ulkoaltaissa uinnin jälkeen.
    • Pidä pitkät hiukset kiinni tai käytä uimalakkia.
    • Ulkokenkien/ sandaalien käyttö kylpylätiloissa on kielletty.
    • Uiminen järvessä ja oleskelu nurmikolla ei kylpylävierailun aikana ole mahdollista. Ulkoaltailla pääset uimaan järvivedessä.

    Näillä toimintaohjeilla pyrimme välttämään bakteerien päätymisen allastiloihin.

    Veden laadun seurantasivulla voit tutustua kaikkiin testituloksiinwww.jarvisydan.com/vesitutkimukset/

    Yhteyshenkilöt

    Linkit

    Nature Hotel & Spa Resort Järvisydän - Järvisydämellistä vieraanvaraisuutta jo vuodesta 1658

    Matkailu Porosalmella ja Heiskasen suvussa alkoi jo vuonna 1658, Karjalan viittatien varrelle rakennetusta kestikievarista. Tänä päivänä Nature Hotel & Spa Resort Järvisydämen yrittäjä, Markus Heiskanen perheineen, edustaa suvun 11 sukupolvea kestikievarin pyörittäjänä.

    Kestikievari on vuosien kuluessa kasvanut matkailukohteeksi, josta löytyy majoitusta 164 huoneesta ja huvilasta, 4 ravintolaa, uniikki Järvikylpylä sekä luontoaktiviteetteja vuoden jokaisena päivänä. Järvisydän on valittu vuoden kotimaiseksi matkakohteeksi vuonna 2020.

    Järvisydämen sijainti Linnansaaren kansallispuiston kupeessa, saimaannorpan kotivesillä on aina tarkoittanut tiivistä suhdetta luontoon sekä luonnon kunnioittaminen arjen teoissa. Järvisydän toimii GreenKey-kestävän matkailun kriteereiden mukaisesti. Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -ilmastojulistuksen myötä Järvisydän on sitoutunut puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä, sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. www.jarvisydan.fi

    Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

    Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

    Lue lisää julkaisijalta Lomakylä Järvisydän Oy

    Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

    Tutustu uutishuoneeseemme
    World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye