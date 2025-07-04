Yli puolet yrittäjien lainahakemuksista hylätään – korkoerot jopa nelinkertaisia
Vuoden 2025 tammi–heinäkuun tilastot paljastavat karun totuuden: suomalaisilla yrittäjillä on yhä suuria haasteita saada rahoitusta. Kyse ei ole valtion tukemista lainoista tai erityisohjelmien kautta haetuista tuista, vaan puhtaasti markkinaehtoisista ja kilpailutettavista rahoituslaitosten lainoista. Tilastot kertovat myös, että lainan hinta määräytyy vahvasti yrittäjän tulojen perusteella – mitä pienemmät tulot, sitä korkeampi korko.
Lainansaanti on yhä monelle yrittäjälle vaikeaa
Vuoden 2025 tammi–heinäkuun tilastot osoittavat, että vain 47 prosenttia yrittäjistä sai hyväksytyn luottopäätöksen (13 069 hakemusta), kun taas 53 prosenttia hakemuksista hylättiin. Vastaavana ajankohtana vuonna 2024 hyväksyttyjä lainoja oli vain 34 prosenttia (12 326 hakemusta). Tilanne on siis hieman parantunut, mutta lainansaanti on edelleen vaikeaa. Tilastot koskevat vapailla markkinoilla myönnettyjä lainoja. Yrityslainoja kilpailuttava yrityslaina.credit on harmissaan yrittäjien kohtelusta. "Ilman yrittäjiä ei ole työpaikkoja, eikä ilman rahoitusta ole yrittäjiä – tämä yhtälö pitäisi tunnistaa myös päättäjien pöydissä."
Tulotaso ratkaisee lainan hinnan
Vuoden 2025 tilastoissa todellinen vuosikorko on ollut korkeimmillaan jopa 43 prosenttia. Toisessa ääripäässä alhaisimmat korot jäävät 5,9 prosenttiin. Korkoerot voivat olla merkittäviä: alle 2000 euroa kuukaudessa ansaitsevien yrittäjien keskimääräinen alin todellinen vuosikorko on ollut 10,4 prosenttia, kun taas yli 4000 euroa kuukaudessa tienaavien vain 5,9 prosenttia. Toisin sanoen pienituloiset maksavat lainastaan lähes kaksinkertaisen hinnan. Tilastot perustuvat Sortterin antamiin lukuihin.
Oululaisyhtiön tapaus paljastaa ongelman
Rahoituksen kiristyminen näkyy konkreettisesti pienissä yrityksissä. Oululainen suklaayhtiö Chocosomnia Oy tarvitsi noin 50 000 euroa raaka-aineisiin, mutta pankkilainaa ei myönnetty edes Finnveran takauksella. Lopulta yritys joutui turvautumaan huomattavasti kalliimpaan pikavippiin täyttääkseen varastonsa (Kaleva, Yrittäjät.fi). Suomen Yrittäjien mukaan pankit eivät enää pyri hallitsemaan riskejä, vaan välttämään niitä kokonaan, mikä tekee pienten yritysten rahoituksen saannista entistä vaikeampaa.
Yrittäjägallup: karut haasteet, mutta myös toivoa
Yrittäjägallupien mukaan monella pk-yrityksellä on haasteita rahoituksen saannissa: noin viidesosa yrityksistä raportoi tilanteen vaikeutuneen, ja jopa 40 prosenttia teollisuusyrityksistä kertoo, että rahoituksen puute on estänyt kasvun. Myös palvelualoilla lähes neljännes yrityksistä arvioi taloustilanteensa heikoksi. Toisaalta usko parempaan on vahvistunut, ja noin kolmasosa yrittäjistä odottaa tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana (Yrittäjägallup, STT 1/2025, 8/2025).
