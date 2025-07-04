Yli puolet yrittäjien lainahakemuksista hylätään – korkoerot jopa nelinkertaisia

Vuoden 2025 tammi–heinäkuun tilastot paljastavat karun totuuden: suomalaisilla yrittäjillä on yhä suuria haasteita saada rahoitusta. Kyse ei ole valtion tukemista lainoista tai erityisohjelmien kautta haetuista tuista, vaan puhtaasti markkinaehtoisista ja kilpailutettavista rahoituslaitosten lainoista. Tilastot kertovat myös, että lainan hinta määräytyy vahvasti yrittäjän tulojen perusteella – mitä pienemmät tulot, sitä korkeampi korko.