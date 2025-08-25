Nyt kartalla myös kantarellit - ilmainen Karttaselain-sovellus näyttää kasvupaikat

"Kantarellien etsiminen on parhaimmillaan seikkailu, joka tuo iloa ja onnistumisen kokemuksia luonnon helmassa. Uudella ilmaisella kartalla haluamme tehdä tästä elämyksestä mahdollisimman helposti saavutettavan – olitpa liikkeellä yksin, ystävän kanssa tai perheen kera. Luonto voi antaa voimavaroja ja hyvinvointia jokaiselle.", sanoo toimitusjohtaja Jukka Hietanen Karttaselain-sovellusta kehittävästä AccelBit Oy:stä.

Kantarellikartta on heti käytettävissä ja se löytyy Karttaselain-sovelluksen karttavalikosta. Sovellus löytyy sovelluskaupoista hakusanalla "Karttaselain" ja latauslinkit löytyvät myös Karttaselaimen verkkosivuilta. Kantarellikartta sekä muut marja- ja sienikartat ovat käytettävissä ilmaiseksi.

Miten kartta toimii?

Karttaselaimen marja- ja sienikartat on kehitetty yhdistämällä tutkimustiedon pohjalta kehitetty ennustemalli valtakunnallisiin, avoimiin paikkatietoaineistoihin. Mukana on muun muassa puuston koostumusta, maaperää ja kasvupaikkatyyppejä kuvaavia tietoja. Käytössä on avoimia aineistoja Luonnonvarakeskukselta, Maanmittauslaitokselta ja Metsäkeskukselta.

Kartalla tyypilliset kasvupaikat esitetään violeteilla neliöillä. Mitä tummempi väri ja mitä laajemmalla alueella merkintöjä on, sitä suotuisammasta kasvupaikasta on kysymys. Kartan avulla voi nopeasti hahmottaa alueita, joilla kantarellille tyypilliset olosuhteet täyttyvät – ja suunnitella retken sen mukaan.

Samalla käytössä ovat myös kaikki Karttaselaimen muut kattavat ominaisuudet retkeilyyn ja luonnosta nauttimiseen. Käyttäjä voi vaikkapa yhdistää sienireissun ja retkeilyn käyttäen Karttaselaimen kymmenien tuhansien kohteiden retkeilyaineistoa.

Koska kartta perustuu maaston digitaalisiin tietoihin jotka eivät koskaan ole täysin ajantasaisia, ei kartta voi huomioida juuri sen hetken tilannetta tai tarkkoja alueen kasvuolosuhteita. Tästä johtuen tämäntyyppiseen karttaan on tärkeää suhtautua apuvälineenä sopivien maastojen etsintään eikä varmana tietona siitä, missä sieniä voi tai ei voi olla.

Sieniä poimiessa on aina tärkeää varmistua tunnistamisesta, ettei vahingossa poimi ravinnoksi kelpaamattomia sieniä.

Minkälainen sieni kantarelli on?

Kantarelli on yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista ruokasienistä. Maultaan kantarelli on mieto mutta aromaattinen, ja sen rakenne on kiinteä ja mehukas – ominaisuudet, jotka tekevät siitä erinomaisen herkun niin paistettuna, kastikkeissa kuin säilöttynäkin.

Kantarellin tunnistaa helposti kellertävän oranssista väristään, suppilomaisesta muodosta ja lakin alapuolella olevista poimuisista liuskoista, jotka laskeutuvat vartta pitkin. Kantarellin poimut eivät itse asiassa ole varsinaisia helttoja, vaan uurteisia, vahamaisia laskoksia, jotka muodostavat sille tyypillisen ulkonäön. Ne ovatkin kantarellin tärkein tuntomerkki erottamaan sen muista sienistä: muiden sienten heltat ovat ohuita ja irtonaisia, eivätkä jatku vartta pitkin.

Yksi yleisimmistä sekoitettavista lajeista on valevahvero, joka on väreiltään oranssisempi ja sen heltat ovat selvät ja erilliset. Valevahvero ei ole varsinaisesti myrkyllinen, mutta se ei ole myöskään maukas ruokasieni. Lisäksi kantarellin tuoksu on miellyttävä ja hedelmäinen, kun taas valevahveron haju on usein heikompi ja vähemmän houkutteleva. Kun muistat nämä piirteet, voit tunnistaa aidon kantarellin turvallisesti.

Missä ja milloin kantarelli kasvaa?

Kantarelli viihtyy monenlaisissa metsissä, mutta erityisen otollisia paikkoja ovat sammalpeitteiset, valoisat ja kosteat sekametsät. Kantarelli muodostaa sienijuuren eli mykorritsan erityisesti koivun, mutta myös kuusen ja männyn kanssa. Sen löytää usein näiden puiden läheisyydestä.

Kantarellia tavataan runsaimmin Etelä- ja Keski-Suomen metsissä, joissa maaperä on kosteaa, valoisaa ja hyvin vettä läpäisevää.

Ensimmäiset kantarellit nousevat yleensä jo alkukesästä, mutta parhaimmillaan satokausi on heinäkuusta syyskuuhun – sateisen kesän ja syksyn jälkeen kantarelleja voi löytyä vielä lokakuussakin. Usein kantarellipaikka on uskollinen: jos löydät kerran hyvän kasvupaikan, sinne kannattaa palata myös tulevina vuosina.

Karttaselaimessa on jo kattava valikoima ilmaisia marja- ja sienikarttoja ja lisää on tulossa

Karttaselaimeen on jo aiemmin julkaistu maksuttomat kartat mustikalle, puolukalle ja suppilovahverolle. Nyt mukaan tuli kantarelli ja jatkossa on luvassa myös muita marja- ja sienikarttoja. Haluamme tarjota kattavan työkalun luonnonantimista nauttimiseen – oli käyttäjä sitten sienestäjä, marjastaja tai muuten vain metsän ystävä. Kokoamalla erityyppiset kartta-aineistot ja toiminnot yhteen sovellukseen Karttaselain mahdollistaa luonnosta nauttimisen monipuolisesti ja helposti.

Kantarellien etsinnän voi aloittaa heti – maksutta

Kantarellikartta on ilmainen ja se on saatavilla Karttaselain-sovelluksessa. Se toimii osana suosittua karttapalvelua, jonka kautta voi tarkastella alueita eri karttanäkymillä ja suunnitella retken helposti suoraan tietokoneella tai puhelimella. Sovellus on käytettävissä Android- ja iOS-laitteilla sekä web-selaimella.

Karttaselaimen muut toiminnot tukevat sienestys- ja marjastuskäyttöä

Karttaselain-sovelluksella voi tallentaa suunnitellut ja hyväksi todetut sienipaikat myöhempää käyttöä varten. Sovellus tarjoaa myös maksuttoman pääsyn laajaan retkeilyaineistoon, joka kattaa kymmeniä tuhansia kohteita ympäri Suomen – muun muassa reittejä, laavuja, tupia, uimarantoja ja veneilykohteita. Tämä mahdollistaa marja- tai sieniretken yhdistämisen muuhun retkeilyyn.

Retkeilijä voi esimerkiksi merkitä lähtöpisteensä sovellukseen, tai jakaa sijaintinsa muille. Tämä tekee sieniretkistä paitsi mukavampia, myös turvallisempia. Myös nämä toiminnot ovat sovelluksessa käytettävissä ilmaiseksi. Sovelluksen Plus-tilauksella saa käyttöönsä lisätoimintoja kuten karttojen latauksen offline-tilaan tai reitin suunnittelutoiminnot. Ilmaiset ja Plus-tilauksen toiminnot on esitelty Karttaselaimen sivustolla.