Eurojackpotin potti kohoaa 41 miljoonaan euroon

Perjantain Eurojackpotin (kierros 34/2025) oikea rivi on 3, 14, 16, 22 ja 34. Tähtinumerot 7 ja 10.



Illan suurimmat voitot saatiin 5+0-tuloksilla, joita löytyi 20 kappaletta. Voittorivien arvo oli 55 189 euroa, ja voitoista kolme osui meille Suomeen. Voitot osuivat Oulun Sale Etelätullissa rivinsä pelanneelle, Naantalin Ratakadun R-Kioskilla rivinsä pelanneelle sekä siilinjärveläisen pelaajan laatimalle 7 osuuden porukalle.



Lisäksi 5+0-tuloksia löytyi kaksitoista kappaletta Saksasta, yksi Tanskasta, yksi Norjasta, yksi Italiasta, yksi Ruotsista ja yksi Puolasta.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 0 8 1 7 1 8 1. Jokerista löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, joilla voitti 20 000 euroa. Voitot osuivat Tuusulan Hyrylänkadun R-Kioskilla rivinsä pelanneelle sekä kahden osuuden porukalle.



Perjantain Millin voittorivi on 8, 10, 11, 18, 24 ja 26. Lisänumero 9. Millistä ei löytynyt päävoittoa.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Monaco 53. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.