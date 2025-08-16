MTK:n Tiirola: Lunastuslain uudistus vahvistaa maanomistajien asemaa – hallitus viivyttelee siirtolinjojen korvauskysymyksissä
Uusi lunastuslaki astui voimaan elokuun alussa. Laki parantaa maanomistajien neuvotteluasemaa, mutta sähkönsiirtolinjojen lunastuskorvaukset vaativat vielä oikeudenmukaisen ratkaisun, korostaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.
Lunastuslain lakimuutoksen myötä lunastuksista maksetaan jatkossa markkina-arvon mukainen korvaus. Lisätään kiinteä 25 prosentin korotus ja kaavoitukseen liittyneet arvonleikkaukset poistuvat.
”Tämä on historiallinen askel maanomistajien omaisuudensuojan vahvistamisessa. Perustuslakivaliokunnan painotus omaisuudensuojan tärkeydestä on merkittävä myös tulevassa lainsäädäntötyössä”, totesi lauantaina metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon metsäiltamissa puheenvuoron pitänyt MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.
Uudistuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista oli maanomistajien neuvotteluaseman vahvistuminen. Tiirolan mukaan neuvottelukulttuurin uudistamiselle on ollut tarvetta.
” Nyt on tärkeää, että metsänomistajat laskevat aina onko kannattavampaa tehdä sopimus puuston poistosta vai jättää sopimus tekemättä ja odottaa lunastustoimikunnan näkemystä puuston markkina-arvosta lisättynä 25 prosentin korotuksella. Tilanteet vaihtelevat ja veroseuraamukset myös ovat erilaisia erilaisissa tilanteissa.”
Sähkölinjojen lunastuskorvaukset edelleen epäoikeudenmukaisia
Tiirola muistutti, että uudistus ei yksin riitä. Sähkönsiirtolinjojen korvausmalli ei nykyisellään ole oikeudenmukainen: tuulipuistojen alueilla maanomistajat saavat markkinaehtoisia tuottoja, mutta linja-alueiden maanomistajat jäävät huomattavasti heikompaan asemaan.
”Siirtolinjat ovat kiinteä osa energiapuistojen kokonaisuutta. Korvausten pitäisi perustua samoihin markkinaehtoisiin lähtökohtiin kuin energiapuistojen maanvuokrasopimuksissa. Paikoin siirtolinjalunastuksia tehdään ryöstöhinnoin”, Tiirola korostaa.
Tiirola esitti, että Tilastokeskus velvoitetaan keräämään tietoa energiapuistojen maanvuokrista, jotta lunastuskorvaukset voidaan johtaa todellisista markkinahinnoista.
Eduskunta on edellyttänyt hallitukselta selvitystä siirtolinjakorvausten kehittämisestä. Oikeusministeriö valmistelee asiaa, mutta selvityshenkilöä ei ole vielä asetettu.
”Siirtolinjoja koskevan korvaussääntelyn esityksen pitäisi pian olla jo eduskunnassa, mutta edes esitystä edeltävästä selvityksestäkään ei ole kuulunut mitään”, Tiirola lausui.
Lisätietoja:
Mikko Tiirola, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, puh. +358 44 538 4280
