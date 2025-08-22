Lotossa ei täysosumia - Potti jatkaa 15,9 miljoonan euron ennätyslukemissa

Loton kierroksen 34/2025 oikea rivi on 6, 11, 12, 13, 25, 30 ja 33. Lisänumero 34. Plusnumero 7.



Seitsemän oikein -tuloksia ei löytynyt, joten pelin potissa on ensi viikollakin Loton historian suurin potti 15,9 miljoonaa euroa.

Lauantaina löytyi kolme kappaletta 6+1 -tuloksia, joilla voitti 72 575 euroa. Voitot osuivat nettipelaajalle Tohmajärvelle, nettipelaajalle Pihtiputaalle ja Espoon Lasihytin K-Supermarketin asiakkaalle.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 9 9 6 3 3 5. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Millin voittorivi on 10, 16, 18, 20, 33 ja 38. Lisänumero 39. Millistä ei löytynyt täysosumia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Rio de Janeiro 54. Lomatonneja meni jakoon yksitoista kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.