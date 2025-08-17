Suomen jenkkifutisnaiset haastavat Iso-Britannian sunnuntaina Coventryssä
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa sunnuntaina 24.8.2025 Iso-Britannian vieraskentällä Coventryssä osana naisten EM-sarjaa.
Britit ovat historiallisesti olleet Suomelle kova vastus: joukkueet ovat kohdanneet neljästi, ja Britannia on voittanut kolme otteluista. Suomen edellinen voitto on vuodelta 2015 (50–12, Granada). Viime syksynä Worcesterissa britit veivät voiton tiukasti 21–14.
Naisten EM-mestaruus ratkaistaan 2025–2026 neljän maan sarjassa, jossa Suomi, Iso-Britannia, Espanja ja Saksa pelaavat yksinkertaisen sarjan. Kaksi parasta etenee finaaliin ja kaksi muuta pronssiotteluun syksyllä 2026.
Päävalmentaja Samu Juppo luottaa joukkueeseensa:
– Vastassa on fyysinen joukkue, mutta meillä on nälkäinen ryhmä. Kokeneet pelaajat tuovat rauhallisuutta ensikertalaisten rinnalle.
Ottelu potkaistaan käyntiin klo 13:00 Suomen aikaa (EEST) ja näkyy suorana IFAF:n IFAF-TV-palvelussa.
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa.
