Suomen jenkkifutisnaiset haastavat Iso-Britannian sunnuntaina Coventryssä

24.8.2025 09:17:41 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa sunnuntaina 24.8.2025 Iso-Britannian vieraskentällä Coventryssä osana naisten EM-sarjaa.

Suomi haastaa britit sunnuntaina Coventryssä
Suomi haastaa britit sunnuntaina Coventryssä

Britit ovat historiallisesti olleet Suomelle kova vastus: joukkueet ovat kohdanneet neljästi, ja Britannia on voittanut kolme otteluista. Suomen edellinen voitto on vuodelta 2015 (50–12, Granada). Viime syksynä Worcesterissa britit veivät voiton tiukasti 21–14.

Naisten EM-mestaruus ratkaistaan 2025–2026 neljän maan sarjassa, jossa Suomi, Iso-Britannia, Espanja ja Saksa pelaavat yksinkertaisen sarjan. Kaksi parasta etenee finaaliin ja kaksi muuta pronssiotteluun syksyllä 2026.

Päävalmentaja Samu Juppo luottaa joukkueeseensa:

– Vastassa on fyysinen joukkue, mutta meillä on nälkäinen ryhmä. Kokeneet pelaajat tuovat rauhallisuutta ensikertalaisten rinnalle.

Ottelu potkaistaan käyntiin klo 13:00 Suomen aikaa (EEST) ja näkyy suorana IFAF:n IFAF-TV-palvelussa.

Suomi haastaa britit sunnuntaina Coventryssä
