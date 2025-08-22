Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

24.8.2025 13:48:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 28.8.2025

Tieliikenneonnettomuus keskisuuri, Saukkolahdentie, Muurame

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin liikenneonnettomuuteen Saukkolahdentielle, lähellä Vähälahdentien risteystä.

Kohteessa oli yksittäisen henkilöauton ulosajo, joka oli matkalla Jyväskylän suunnasta kohti Saukkolan kylää. Ajoneuvossa oli 1 henkilö, joka ensiarvion mukaan loukkaantui lievästi. Pelastuslaitos käytti hydraulisia pelastusvälineitä kuljettajan saamiseksi ulos autosta.

Onnettomuuspaikalla on liikennehaittaa pelastustöiden ajan, pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Liikennehaittaa on arviolta klo 14.00 asti.

Pelastuslaitokselta hälytettiin 5 yksikköä.

Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue on hakemassa oikaisua vuosien 2023 ja 2024 rahoituspäätöksiin21.8.2025 16:11:19 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo hakea oikaisua vuosien 2023 ja 2024 valtion rahoituksen päätöksiin. Kyseisten vuosien rahoitus perustuu vuosien 2019-2021 diagnoositiedoille ja hyvinvointialueen näkemyksen mukaan ne ovat olleet puutteelliset. Hyvinvointialueen laskelman mukaan rahoituksesta puuttuu kyseisiltä vuosilta noin 53 miljoona euroa. Aluehallitukselle esitetään oikaisuvaatimuksen jättämistä. Aluehallitus käsittelee valtiovarainministeriölle jätettävää oikaisuvaatimusta kokouksessaan 26.8.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye