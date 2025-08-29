RISE 2026 tuo yhteen kasvuyrittäjät ja sijoittajat – uusi tapahtuma tähtää Suomen talouden kasvuun

Kolme lavaa, kohtaamisia ja maksutonta rahoitusneuvontaa

– Suomi tarvitsee oman Piilaaksonsa, jossa pääoma ja ideat kohtaavat. RISE on panoksemme Suomen kasvun ja tulevaisuuden eteen, puheenjohtaja Oskari Häkkinen sanoo.



Tampereelta lähtöisin olevat perustajat Eija Ranua, Oskari Häkkinen ja Arttu Myllys haluavat rakentaa Suomeen uudenlaisen kasvun ekosysteemin. Tavoitteena on tarjota suomalaisille yrityksille tietoa, työkaluja ja ennen kaikkea kontakteja, joiden avulla ne pääsevät kasvamaan ja menestymään Suomessa ja maailmalla.



Tapahtuma rakentuu kolmen lavan ympärille, joilla käsitellään rahoitusta, kasvua ja kansainvälistymistä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu kumppanialue, yksityisiä 1-on-1-tapaamisia sekä kaikille osallistujille tarjottavaa maksutonta kasvurahoitusneuvontaa. Osallistujat saavat myös RISE Yritysrahoitusoppaan, joka kokoaa eri rahoitusmuodot yhteen.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti jo liiketoimintansa vakiinnuttaneille yrityksille (liikevaihto yli 5 milj. €) sekä startupeille (liikevaihto yli 1 milj. €), jotka tavoittelevat kasvua ja kansainvälistymistä rahoituksen avulla.

– Isojen rahoituskierrosten kohdalla olemme yhä liian riippuvaisia ulkomaisesta pääomasta. Alkupään siemenrahaa löytyy, mutta skaalausrahoituksessa on iso aukko. RISE haluaa olla ratkaisemassa tätä ongelmaa, Ranua sanoo.

Huippunimiä lavalla – tavoitteena vielä presidentti Stubb

Yksi tapahtuman esiintyjistä ja suojelijoista on poliitikko Hjallis Harkimo:



– Halusin lähteä RISE-tapahtuman suojelijaksi, koska tämä tapahtuma tuo yhteen rohkeat ideat, yrittäjyyden ja suomalaisen osaamisen parhaimmillaan, Harkimo kertoo.



– Uskon vahvasti siihen, että Suomi tarvitsee lisää tilaisuuksia, joissa innostutaan, verkostoidutaan ja annetaan mahdollisuuksia uusille ajatuksille kasvaa. Minulle on tärkeää tukea sellaista tekemistä, joka luo uskoa tulevaisuuteen ja kannustaa ihmisiä tarttumaan mahdollisuuksiin, Harkimo jatkaa.



– Yritysten kasvu on ainoa tapa saada Suomen talous kuntoon, Harkimo painottaa.



Muina esiintyjäkiinnityksinä on vahvistettu muun muassa enkelisijoittajat Peter Vesterbacka ja Kim Väisänen, Suomen Yrittäjien johtaja ja pääekonomisti Juhana Brotherus, Maria 01:sen toimitusjohtaja Sarita Runeberg, FiBANin hallituksen jäsen Irene Viinikkala sekä sisällöntuottaja Lauri Vuohensilta.

– Haaveenamme on saada presidentti Alexander Stubb tapahtuman pääpuhujaksi. Se olisi vahva ele suomalaisen yrityskentän suuntaan ja osoittaisi, että koko kansakunta rakentaa yhdessä kasvun edellytyksiä, Ranua kertoo.

Perustajien missio: Suomen talous nousuun

Perustajakolmikko on tutustunut toisiinsa Tammerkosken Nuorkauppakamarissa, jossa he työskentelivät erilaisissa alueellista liike-elämää kehittävissä vapaaehtoisprojekteissa. Heidät toi yhteen jaettu intohimo kasvuyrittäjyyttä kohtaan ja huoli Suomen pääomamarkkinoiden alikehittyneisyydestä.



– Suomen talous ei ole kasvanut lähes 20 vuoteen. Suomi elää viennistä ja osaamisesta, mutta OECD-maista kasvamme silti kaikkein hitaimmin. Meillä syntyy maailmanluokan innovaatioita, mutta rahoitus ja osaaminen eivät vielä kohtaa oikeassa vaiheessa, Myllys sanoo.



– RISE haluaa olla eturintamassa kehittämässä Suomen alikehittyneitä pääomamarkkinoita, jotta skaalaus- ja kansainvälistymisvaiheen rahoitus löytää tiensä myös perinteisille toimialoille, ja jotta parhaat yrityksemme ja innovaatiomme säilyttävät kotimaista omistuspohjaansa ja kehittävät näin suomalaista osaamista, työllisyyttä ja verokertymää, Ranua sanoo.



Perustajakolmikko uskoo, että vientiä tukemalla ja kotimaisten yritysten vientiosaamista lisäämällä Suomen talous ja koko hyvinvointiyhteiskunta vahvistuvat.



– Kasvu on meidän kaikkien asia. Kun yritykset menestyvät, koko Suomi menestyy, Häkkinen tiivistää.

Taustalla havaintoja yrittäjien rahoitushaasteista

Toimitusjohtaja Eija Ranua työskenteli edeltävät vuodet Yrittäjäjärjestön viestinnän asiantuntijana. Aiemmassa työssään hän tapasi ja haastatteli satoja suomalaisia pk-yrittäjiä.



– Havahduin siihen, ettei useimmilla pk-yrittäjillä ollut riittävästi tietoa tarjolla olevista rahoitusmahdollisuuksista. Suomi on pankkikeskeinen maa ja siksi myös kasvurahoitusta suunniteltaessa ensimmäinen ajatus on hakea pankista lainaa. Jos ei sitä saada, voivat kasvusuunnitelmat tyssätä siihen, Ranua kertoo.



Samanaikaisesti Suomen Yrittäjien julkaisema ja talouden suhdanteita ennustava Pk-yritysbarometri kertoi jo toista vuotta peräkkäin samasta ilmiöstä: yritysrahoituksen saatavuus on heikentynyt.



– Jäin pohtimaan, miten saisimme tehokkaimmin välitettyä tietoa myös vaihtoehtoisista rahoitusmahdollisuuksista kuten leasingistä, factoringista, pääomasijoitusyhtiöistä, enkelisijoittajista, julkisesta rahoituksesta ja joukkorahoituksesta, Ranua luettelee.



Kolmas havainto liittyi siihen, että Suomesta puuttuu puolueeton taho, joka kokoaisi yritysrahoitusvaihtoehdot yhteen ja tuottaisi niistä systemaattista ja helposti ymmärrettävää tietoa.



– RISE edistää jokaisen suomalaisen tasa-arvoista mahdollisuutta saada tietoa ja työkaluja yrittäjänä menestymiseen, Ranua päättää.



