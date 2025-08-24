Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen jenkkifutisnaiset voittoon Iso-Britanniasta

24.8.2025 16:41:43 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon joukkue otti komean 3-6 (0-0, 0-0,3-6) voiton Iso-Britanniasta lauantaina Coventryssä pelatussa EM-sarjan pelissä. Ottelun kaikki pistesuorituksen tehtiin jatkoajalla.

Tytti Kuusinen ratkaisi otelun Suomelle
Tytti Kuusinen ratkaisi otelun Suomelle Tero Turunen

Suomi nousi naisten amerikkalaisen jalkapallon EM-sarjan kärkipaikalle ottamalla komean voiton vieraspelissään Iso-Britannian Coventryssä.  Tasaisessa ottelussa kumpikaan joukkue ei varsinaisella peliajalla yltänyt pistesuorituksiin ja ratkaisu jouduttiin hakemaan jatkoajalta.

Jatkoajan hyökkäyskilpailussa Iso-Britannia onnistui ensin omalla vuorollaan kolmen pisteen potkumaalissa. Suomen tasoittavalla hyökkäysvuorolla keskushyökkääjä Tytti Kuusinen onnistui kuljettamaan pallon vastustajan maalialueelle yhden jaardin juoksupelillä ja touchdownin tuomat kuusi pistettä nostivat Suomen riemukkaasti 3-6 voittoon.

Suomi nousi kahdella voitollaan EM-sarjan kärkipaikalle. Naisten Euroopan mestaruus ratkaistaan 2025–2026 neljän maan sarjassa, jossa Suomi, Iso-Britannia, Espanja ja Saksa pelaavat yksinkertaisen sarjan. Kaksi parasta etenee finaaliin ja kaksi muuta pronssiotteluun syksyllä 2026.

Suomen kolmas alkusarjan peli hallitsevaa mestaria Espanjaa vastaan pelataan keväällä 2026.

amerikkalainen jalkapallojenkkifutisnaisten maajoukkue

Tero Turunen
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

