”Ellei tuloksia ala tulla, elinkeinoelämän kiinnostus urheiluun saattaa hiipua”

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVE) tavoitteena on Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen. FINSVE palvelee molempien maiden yrityksiä ja muita Suomen ja Ruotsin välisestä kaupasta kiinnostuneita tiedottamalla, antamalla neuvoja ja tekemällä markkina-analyysejä Ruotsissa. FINSVE järjestää tilaisuuksia molemminpuolisten kauppasuhteiden edistämiseksi. FINSVE avaa mahdollisuuksia solmia uusia liikesuhteita ja on arvostettu toimija, joka tuottaa lisäarvoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen.