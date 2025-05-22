Finsk-svenska handelskammaren

”Ellei tuloksia ala tulla, elinkeinoelämän kiinnostus urheiluun saattaa hiipua”

25.8.2025 08:30:00 EEST | Finsk-svenska handelskammaren | Tiedote

Jaa

Urheilulla on ratkaiseva merkitys kansanterveydelle, mutta se vahvistaa myös kansallista yhteenkuuluvuutta ja rakentaa Suomen mainetta maailmalla. Jotta urheilu jatkossakin vetäisi puoleensa sekä harrastajia että yleisöä, kiinnostuksen on säilyttävä – ja tässä huippu-urheilijoilla on keskeinen rooli. Uusien huippujen kasvattaminen edellyttää osaavia valmentajia, selkeitä ja toimivia organisaatioita sekä vahvaa tukea niin yhteiskunnalta kuin elinkeinoelämältä.

Kuvassa vasemmalta: Michel Tornéus, Åsa Edlund-Jönsson, Johan Storåkers, ministeri Mika Poutala, Petteri Kilpinen ja Suomen suurlähettiläs Maimo Henriksson.
Paneelissa keskusteltiin huippu-urheilijoiden edellytyksistä. Kuvassa vasemmalta: Michel Tornéus, Åsa Edlund-Jönsson, Johan Storåkers, ministeri Mika Poutala, Petteri Kilpinen ja Suomen suurlähettiläs Maimo Henriksson. Martin von Pfaler, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari. Martin von Pfaler

Aihetta käsiteltiin täyden salin edessä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin seminaarissa perjantaina 22. elokuuta. Keskusteluun osallistuivat muun muassa Suomen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, moninkertainen Ruotsin pituushypyn mestari Michel Tornéus sekä johtavia urheilutoimijoita Suomesta ja Ruotsista.

Moni puhujista näki urheilun resurssipulan perusongelmana. Jotkut menivät niin pitkälle, että viittasivat järjestelmävikoihin selityksenä sille, miksi nuoret lahjakkuudet lopettavat ennen huipulle pääsemistä.

”Monet huippu-urheilijat maksavat omilla, verotetuilla rahoillaan osallistuakseen maajoukkueeseen. Näin ei pitäisi olla”, korosti Ruotsin olympiakomitean pääsihteeri Åsa Edlund-Jönsson puheenvuorossaan.

Vuorineuvos Matti Sundberg, entinen Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja, korosti uudenlaisen ajattelun tarvetta: ”Vastuu lasten liikunnallisuuden opettamisesta varhaisesta iästä kuuluu meille kaikille – vanhemmille, valmentajille, seuroille ja koko paikallisyhteisölle. Vastuunjaon on kuitenkin oltava selkeä, rakenteet eivät saa jäädä epäselviksi. Huipulle tähtäävien nuorten on saatava tukea koko urapolullaan – myös yrityksiltä, jotka haluavat pitkäjänteisesti vahvistaa omaa brändiään. Ellei uusia huippu-urheilijoita nouse esiin, on vaarana, että elinkeinoelämän kiinnostus urheiluun hiipuu.”

Sundberg toivoo lisää pohjoismaisia urheilukilpailuja: ”Ainoastaan vertaamalla itseämme muihin opimme, mitä huipulle pääsy todella vaatii.”

Michel Tornéus kertoi urheilijoiden vaikeuksista uran päättymisen jälkeen: ”Huippu-urheiluun panostaminen vaatii täydellistä omistautumista. Monilla ei ole mahdollisuutta opiskella tai hankkia ammattia urheilu-uran aikana. Varmuus siitä, että uran jälkeen saa tukea uuteen alkuun, antaisi meille urheilijoille rohkeuden panostaa täysillä.”

Aihe sytytti yleisön innostuksen, ja paikalla oli runsaasti johtavia vaikuttajia sekä liike-elämästä että urheilujärjestöistä. Kiinnostus urheiluun näkyi selvästi. Moderaattori, urheilutoimittaja Kaj Kunnas, sai loputtomalta tuntuvan kysymystulvan.

Marraskuussa Suomalais-ruotsalainen kauppakamari järjestää vastaavan seminaarin luovien alojen taloudellisesta merkityksestä.

Avainsanat

urheilubrändäysmaakuvaurheiluministerinuorisoministeripoutalasundbergkilpinenolympiakomitearuotsiottelumaaottelu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa vasemmalta: Michel Tornéus, Åsa Edlund-Jönsson, Johan Storåkers, ministeri Mika Poutala, Petteri Kilpinen ja Suomen suurlähettiläs Maimo Henriksson.
Paneelissa keskusteltiin huippu-urheilijoiden edellytyksistä. Kuvassa vasemmalta: Michel Tornéus, Åsa Edlund-Jönsson, Johan Storåkers, ministeri Mika Poutala, Petteri Kilpinen ja Suomen suurlähettiläs Maimo Henriksson.
Martin von Pfaler, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari. Martin von Pfaler
Lataa
Ruotsin olympiakomitean pääsihteeri Åsa Edlund-Jönsson.
Ruotsin olympiakomitean pääsihteeri Åsa Edlund-Jönsson.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Ruotsin olympiakomitean pääsihteeri Åsa Edlund-Jönsson kertoo Ruotsin mitalisaavutuksista vuoden 2024 olympialaisissa.
Ruotsin olympiakomitean pääsihteeri Åsa Edlund-Jönsson kertoo Ruotsin mitalisaavutuksista vuoden 2024 olympialaisissa.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Ruotsin yleisurheiluliiton puheenjohtaja Johan Storåkers puhuu.
Ruotsin yleisurheiluliiton puheenjohtaja Johan Storåkers puhuu Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin seminaarissa.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Urheilutoimittaja ja entinen selostaja Kaj Kunnas.
Seminaarin moderaattorina toimi urheilutoimittaja ja entinen selostaja Kaj Kunnas.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund toivotti osallistujat tervetulleiksi seminaariin.
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund toivotti osallistujat tervetulleiksi seminaariin.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Urheilutoimittaja Kaj Kunnaksen haastateltavana vuorineuvos Matti Sundberg.
Urheilutoimittaja Kaj Kunnaksen haastateltavana vuorineuvos Matti Sundberg.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Vuorineuvos Matti Sundberg, Karin Torneklint ja kansanedustaja Sandra Bergqvist.
Kaj Kunnaksen johtamassa paneelissa Suomen hiihtoliiton aikaisempi puheenjohtaja, vuorineuvos Matti Sundberg, Ruotsin yleisurheiluliiton aikaisempi päävalmentaja Karin Torneklint ja kansanedustaja Sandra Bergqvist.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Michel Tornéus, pituushypyn moninkertainen Ruotsin mestari.
Michel Tornéus on pituushypyn moninkertainen Ruotsin mestari. Tornéus puhui vaikeudesta siirtyä huippu-urheilusta uran jälkeiseen työelämään.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Suomen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.
Suomen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala puhui urheilun merkityksestä ja osallistui myös paneeliin.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Ruotsalainen sprintteritähti Nora Lindahl.
Ruotsalainen sprintteritähti Nora Lindahl. Lindahlin tärkein tavoite on olla paras. Lindahlin isä on suomalainen.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Paneelissa vasemmalta Michel Tornéus, Åsa Edlund-Jönsson, Johan Storåkers, ministeri Mika Poutala, Petteri Kilpinen ja Maimo Henriksson.
Paneelissa vasemmalta pituushypyn moninkertainen Ruotsin mestari Michel Tornéus, Ruotsin olympiakomitean pääsihteeri Åsa Edlund-Jönsson, Ruotsin yleisurheiluliiton puheenjohtaja Johan Storåkers, Suomen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen ja Suomen suurlähettiläs Ruotsissa Maimo Henriksson.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen.
Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa
Michel Tornéus, pituushypyn moninkertainen Ruotsin mestari keskustelee urheilu-uransa päättäneiden huippu-urheilijoiden ehdoista Ruotsin olympiakomitean pääsihteeri Åsa Edlund-Jönssonin kanssa.
Michel Tornéus, pituushypyn moninkertainen Ruotsin mestari keskustelee urheilu-uransa päättäneiden huippu-urheilijoiden ehdoista Ruotsin olympiakomitean pääsihteeri Åsa Edlund-Jönssonin kanssa.
Martin von Pfaler // Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Martin von Pfaler
Lataa

Linkit

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVE) tavoitteena on Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen. FINSVE palvelee molempien maiden yrityksiä ja muita Suomen ja Ruotsin välisestä kaupasta kiinnostuneita tiedottamalla, antamalla neuvoja ja tekemällä markkina-analyysejä Ruotsissa. FINSVE järjestää tilaisuuksia molemminpuolisten kauppasuhteiden edistämiseksi. FINSVE avaa mahdollisuuksia solmia uusia liikesuhteita ja on arvostettu toimija, joka tuottaa lisäarvoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finsk-svenska handelskammaren

Förnyelse i styrelsen och planering av 90-årsjubileum hos Finsk-svenska handelskammaren22.5.2025 10:35:40 EEST | Pressmeddelande

Finsk-svenska handelskammaren höll idag sitt ordinarie styrelsemöte där flera viktiga beslut fattades. I samband med mötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen: Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium, samt Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group. Båda tillför gedigen erfarenhet och ett starkt engagemang för de ekonomiska relationerna mellan Finland och Sverige.

Finland och Sveriges försvarsindustri i fokus – Seminarium i Helsingfors den 24 februari21.2.2025 12:53:36 EET | Pressmeddelande

Finsk-svenska handelskammaren arrangerar ett seminarium på hög nivå om villkoren för den finska och svenska försvarsindustrin. Seminariet, som äger rum den 24 februari 2025 i Helsingfors, markerar treårsdagen för Rysslands anfall mot Ukraina och samlar framstående experter och beslutsfattare för att diskutera förutsättningarna för försvarsindustrins utveckling i Norden. Bland talarna finns Sveriges försvarsminister Pål Jonson och Olli Ruutu, överdirektör på Finlands försvarsministeriums resurspolitiska avdelning. Moderator är Finlands tidigare försvarsminister Stefan Wallin.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye