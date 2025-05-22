”Ellei tuloksia ala tulla, elinkeinoelämän kiinnostus urheiluun saattaa hiipua”
Urheilulla on ratkaiseva merkitys kansanterveydelle, mutta se vahvistaa myös kansallista yhteenkuuluvuutta ja rakentaa Suomen mainetta maailmalla. Jotta urheilu jatkossakin vetäisi puoleensa sekä harrastajia että yleisöä, kiinnostuksen on säilyttävä – ja tässä huippu-urheilijoilla on keskeinen rooli. Uusien huippujen kasvattaminen edellyttää osaavia valmentajia, selkeitä ja toimivia organisaatioita sekä vahvaa tukea niin yhteiskunnalta kuin elinkeinoelämältä.
Aihetta käsiteltiin täyden salin edessä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin seminaarissa perjantaina 22. elokuuta. Keskusteluun osallistuivat muun muassa Suomen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, moninkertainen Ruotsin pituushypyn mestari Michel Tornéus sekä johtavia urheilutoimijoita Suomesta ja Ruotsista.
Moni puhujista näki urheilun resurssipulan perusongelmana. Jotkut menivät niin pitkälle, että viittasivat järjestelmävikoihin selityksenä sille, miksi nuoret lahjakkuudet lopettavat ennen huipulle pääsemistä.
”Monet huippu-urheilijat maksavat omilla, verotetuilla rahoillaan osallistuakseen maajoukkueeseen. Näin ei pitäisi olla”, korosti Ruotsin olympiakomitean pääsihteeri Åsa Edlund-Jönsson puheenvuorossaan.
Vuorineuvos Matti Sundberg, entinen Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja, korosti uudenlaisen ajattelun tarvetta: ”Vastuu lasten liikunnallisuuden opettamisesta varhaisesta iästä kuuluu meille kaikille – vanhemmille, valmentajille, seuroille ja koko paikallisyhteisölle. Vastuunjaon on kuitenkin oltava selkeä, rakenteet eivät saa jäädä epäselviksi. Huipulle tähtäävien nuorten on saatava tukea koko urapolullaan – myös yrityksiltä, jotka haluavat pitkäjänteisesti vahvistaa omaa brändiään. Ellei uusia huippu-urheilijoita nouse esiin, on vaarana, että elinkeinoelämän kiinnostus urheiluun hiipuu.”
Sundberg toivoo lisää pohjoismaisia urheilukilpailuja: ”Ainoastaan vertaamalla itseämme muihin opimme, mitä huipulle pääsy todella vaatii.”
Michel Tornéus kertoi urheilijoiden vaikeuksista uran päättymisen jälkeen: ”Huippu-urheiluun panostaminen vaatii täydellistä omistautumista. Monilla ei ole mahdollisuutta opiskella tai hankkia ammattia urheilu-uran aikana. Varmuus siitä, että uran jälkeen saa tukea uuteen alkuun, antaisi meille urheilijoille rohkeuden panostaa täysillä.”
Aihe sytytti yleisön innostuksen, ja paikalla oli runsaasti johtavia vaikuttajia sekä liike-elämästä että urheilujärjestöistä. Kiinnostus urheiluun näkyi selvästi. Moderaattori, urheilutoimittaja Kaj Kunnas, sai loputtomalta tuntuvan kysymystulvan.
Marraskuussa Suomalais-ruotsalainen kauppakamari järjestää vastaavan seminaarin luovien alojen taloudellisesta merkityksestä.
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVE) tavoitteena on Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen.
