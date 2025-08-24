Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 21.8.2025 16:08:15 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että Joutsassa Kultaniementiellä syttyi heinäpaalain tuleen ja palo levisi sänkipeltoon. Tapahtumassa ei aiheutunut henkilövahinkoja, ja palo saatiin hallintaan. Jälkisammutustyöt jatkuvat alueella. Lisätietoja antaa päivystävä palomestari, puh. 0500 542 112.