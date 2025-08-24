Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 24.8.2025
Rakennuspalo keskisuuri, Äijäläntie, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Jyväskylään, Äijäläntielle.
Kohteessa 3 asunnon sisältämän rakennuksen sähkökaappi oli savuttanut ja palanut pienellä liekillä.
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saavuttua kohteeseen, palo oli sammunut asukkaan alkusammutuksen ansiosta.
Pelastuslaitos varmisti, että palo ei ollut päässyt rakenteisiin.
Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112
