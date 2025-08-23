Suomen Vahvin Oy

Suomen Vahvin -finaalit: Mika Törrö historialliseen voittoon, Laura Koskenniemi palasi ykköseksi

24.8.2025 20:25:50 EEST | Suomen Vahvin Oy | Tiedote

Jaa

Mika Törröstä tuli ensimmäinen urheilija, joka on voittanut Suomen Vahvin Mies -tittelin kuusi kertaa. Törrö nousi viimeisen lajin nappisuorituksella voittoon ohi Niko Nurmen ja Jesse Pynnösen.     

Viikko sitten Suomen edustajana rekanvedon MM-kisoissa kilpaillut Mika Törrö voitti kuorma-auton vedon myös Suomen Vahvin -finaalissa.
Viikko sitten Suomen edustajana rekanvedon MM-kisoissa kilpaillut Mika Törrö voitti kuorma-auton vedon myös Suomen Vahvin -finaalissa. Kuva: Nevalainen / Suomen Vahvin

Joensuulainen Mika Törrö voitti Suomen Vahvin Mies -kilpailun avoimen sarjan. Hän päihitti hurjassa trillerissä Jesse Pynnösen ja Niko Nurmen.

Kolmipäiväisen kisan ratkaisu nähtiin vasta viimeisessä lajissa, atlas-kivissä. 

”Olin jo oman Hercules-suorituksen jälkeen heittämässä hanskat tiskiin, että tämä oli tässä. Sitten näin pistetilanteen, että miten tiukkaa oli. Huhhuh, mikä lopetus", Törrö ihmetteli ratkaisun jälkeen. 

Atlas-kivien nosto on Törrön lempilaji. Joensuulaisjätin yksi uran parhaista suorituksista sattui oikeaan paikkaan. 

"En muista, olenko ikinä nostanut näin hyvin tällaista kivisarjaa ja kahdensadan kilon kiveä. Kyllä siinä oli aikamoinen lataus.”

Törröstä tuli ensimmäinen urheilija, joka on  voittanut Suomen Vahvin Mies -tittelin kuusi kertaa.  

Koskenniemi voittoon ennen Romoa 

Sysmäläinen Laura Koskenniemi teki tasaisen varmaa työtä koko viikonlopun ja vei Suomen Vahvin Nainen -tittelin 8,5 pisteen erolla ennen viime vuoden voittaja Salla Romoa 

Koskenniemi sai lajivoiton viidessä lajissa kymmenestä ja oli kahdessa lajissa kakkonen. 
Edellisen kerran Koskenniemi on voittanut tittelin vuonna 2021. 

"Kivet menivät aivan nappiin. Pakko oli käydä ottamassa vähän happea, ennen kuin pystyi menemään kiviin", viimeisen suorituksen jälkeen rajusti tuulettanut voittaja totesi. 

Kolmanneksi sijoittunut Mirka Valo oli toisena vielä ennen viimeistä lajia, mutta Salla Romo atlas-kivissä kolmella pisteellä ohi.    
  
Info: Suomen Vahvin -finaalit 2025

Avainsanat

suomen vahvin miessuomen vahvin nainenmika törrövoimamiesurheilu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Laura Koskenniemi voitti kymmenestä finaalilajista viisi ja oli kahdessa kakkonen. Maastavedossa hän nosti 215 kiloa.
Laura Koskenniemi voitti kymmenestä finaalilajista viisi ja oli kahdessa kakkonen. Maastavedossa hän nosti 215 kiloa.
Kuva: Nevalainen / Suomen Vahvin
Lataa

Suomen Vahvin Oy

Suomen Vahvin Oy jatkaa vuonna 1987 perustetun Suomen Vahvin Mies -yhdistyksen jalanjäljissä ja järjestää Suomen Vahvin Mies/Nainen -kilpailuja sekä muita tapahtumia. Lisäksi yhtiö haluaa edistää voimamiesurheilua sekä kannustaa erityisesti nuoria liikunnan pariin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Vahvin Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye