Suomen Vahvin -finaalit: Mika Törrö historialliseen voittoon, Laura Koskenniemi palasi ykköseksi

Joensuulainen Mika Törrö voitti Suomen Vahvin Mies -kilpailun avoimen sarjan. Hän päihitti hurjassa trillerissä Jesse Pynnösen ja Niko Nurmen.

Kolmipäiväisen kisan ratkaisu nähtiin vasta viimeisessä lajissa, atlas-kivissä.

”Olin jo oman Hercules-suorituksen jälkeen heittämässä hanskat tiskiin, että tämä oli tässä. Sitten näin pistetilanteen, että miten tiukkaa oli. Huhhuh, mikä lopetus", Törrö ihmetteli ratkaisun jälkeen.



Atlas-kivien nosto on Törrön lempilaji. Joensuulaisjätin yksi uran parhaista suorituksista sattui oikeaan paikkaan.



"En muista, olenko ikinä nostanut näin hyvin tällaista kivisarjaa ja kahdensadan kilon kiveä. Kyllä siinä oli aikamoinen lataus.”



Törröstä tuli ensimmäinen urheilija, joka on voittanut Suomen Vahvin Mies -tittelin kuusi kertaa.

Koskenniemi voittoon ennen Romoa



Sysmäläinen Laura Koskenniemi teki tasaisen varmaa työtä koko viikonlopun ja vei Suomen Vahvin Nainen -tittelin 8,5 pisteen erolla ennen viime vuoden voittaja Salla Romoa.



Koskenniemi sai lajivoiton viidessä lajissa kymmenestä ja oli kahdessa lajissa kakkonen.

Edellisen kerran Koskenniemi on voittanut tittelin vuonna 2021.



"Kivet menivät aivan nappiin. Pakko oli käydä ottamassa vähän happea, ennen kuin pystyi menemään kiviin", viimeisen suorituksen jälkeen rajusti tuulettanut voittaja totesi.



Kolmanneksi sijoittunut Mirka Valo oli toisena vielä ennen viimeistä lajia, mutta Salla Romo atlas-kivissä kolmella pisteellä ohi.



Info: Suomen Vahvin -finaalit 2025