Kelan Tornion palvelupiste palvelee ajanvarauksella

Kelan palvelupiste Torniossa palvelee jatkossa kesällä tutuksi tulleilla aukioloajoilla ja palvelutavalla. Kelan palveluasiantuntija tapaa asiakkaita, joille on varattu aika etukäteen. Ajan palvelupisteeseen voi varata Kelan puhelinpalvelusta. Lisäksi asiakastilassa voi käyttää asiakastietokoneita omatoimisesti Kelan verkkoasiointiin maanantaisin ja tiistaisin klo 9–12. Tornion palvelupiste sijaitsee osoitteessa Laivurinkatu 12.

Torniota lähin Kelan palvelupiste on Kemissä osoitteessa Meripuistokatu 16. Kemin palvelupiste on avoinna to–pe klo 12–16. Kemin palvelupisteessä asiakkaita palvellaan infopisteessä, jossa palveluasiantuntija selvittää asiakkaan tilanteen. Tämän jälkeen asiakas ohjataan sopivimpaan Kelan palveluun, kuten OmaKelan verkkopalveluun tai ajanvarauksella tapahtuviin palveluihin joko puhelimitse tai palvelupisteessä.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa. Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Asiakas voi soittaa puhelinpalveluun myös tunnistautuneena OmaKelassa. Tunnistautuminen tapahtuu tilaamalla kertakäyttöinen koodi OmaKelassa. Puhelinpalveluun voi soittaa ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia.

Asiakas voi myös jättää soittopyynnön puhelinpalveluun OmaKelassa. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta.

Lue lisää