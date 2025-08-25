Kela-asioita voi hoitaa Laukaassa kunnan asiointipisteessä ja etäpalveluna

Kela/FPA

Laukaassa Kela-asioita voi hoitaa 1.9.2025 alkaen kunnan asiointipisteessä työllisyys- ja kotouttamispalvelujen yhteydessä osoitteessa Arwidssonintie 15–17, B-rakennus. Asiointipisteessä on myös mahdollista asioida etäyhteydellä Kelan kanssa.  Kela-asiat hoituvat helposti myös OmaKelassa tai puhelimitse.

Kelan Laukaan palvelupiste on ollut aikaisemmin avoinna tarvittaessa ajanvarauksella yhtenä päivänä viikossa. Jatkossa 1.9. alkaen Kela-asioita voi hoitaa Laukaan kunnan asiointipisteessä, joka sijaitsee osoitteessa Arwidssonintie 15–17, B-rakennus. Asiointipiste on avoinna ma–ke klo 9–15. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä sekä opastusta asiointiin.

Asiointipisteessä on myös Kelan etäpalvelu, jossa asiakas saa tietokoneella videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia samoja asioita kuin Kelan palvelupisteessä. Asiointiin tarvitaan henkilötodistus ja mukaan kannattaa ottaa myös tarvittavat tiedot tai asiakirjat.

Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

