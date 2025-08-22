SDP:n Tuppurainen: Euroopan on otettava suurempi vastuu oman mantereemme turvallisuudesta

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.





Hyvät toverit, hyvät ystävät, mina damer och herrar,

Olemme kokoontuneet kauniiseen Lappeenrantaan Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokoukseen. Täällä tulee kouriintuntuvaksi se, että maantieteelle emme voi mitään. Sota jatkuu Euroopassa. Hyökkäyssotaa käy Venäjä, joka on meidän rajanaapurimme, tältä paikalta katsottuna kirjaimellisesti rajanaapuri.

Venäjän hyökkäyssota vaatii jatkuvasti uhreja niin rintamalla kuin Ukrainan kaupungeissakin. Vaikka eurooppalaisten johtajien – tasavallan presidentti heidän joukossaan – viikko sitten Valkoisessa Talossa yhdessä Yhdysvaltain presidentin kanssa pitämä tilaisuus antoi toivoa rauhasta, ongelmia on yhä vieläkin enemmän kuin toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Oikeastaan on syytä todeta, että usean ongelman sijaan on yksi, perustavanlaatuinen ongelma: Venäjä ei ole osoittanut merkkiäkään siitä, että se olisi luopumassa tai tinkimässä tavoitteestaan vallata koko Ukraina ja tuhota sen itsenäinen olemassaolo. Vaikka Venäjä on esittävinään vaatimuksia Donbassin alueesta, eivät alueluovutukset ole sen oikea motiivi. Venäjällä on 17,1 miljoonaa neliökilometriä maata, se ei ole hakemassa siihen vähäistä lisäystä. Se haluaa ensivaiheessa haltuunsa Ukrainan puolustuslinjat Donbassissa, edetäkseen sen jälkeen syvemmälle Ukrainaan.

Venäjän viimeisin aluevaatimus muistuttaa kolkolla tavalla Hitlerin Saksan läntisille suurvalloille Münchenissä 1938 tekemää vaatimusta Tšekkoslovakian sudeettialueiden haltuunotosta. Siinäkin oli kysymys linnoitettujen alueiden kaappaamisesta hyökkäyksen ponnahdusalustaksi. Siinäkin oli tekosyynä kielivähemmistön valheellisesti väitetty sorto. Oikeastaan Venäjän toiminta on vielä räikeämpää, sehän se ole luopunut julkisesti vaatimasta Ukrainan aseriisuntaa ja hallituksen vaihtamista.

Jos Venäjä saa Ukrainan haltuunsa, se saa myös Ukrainan resurssit haltuunsa: viljan, luonnonvarat ja työvoiman. Erityisen hirvittävää on, että se saa haltuunsa Ukrainan asevoimat ja aseteknologian, jotka osoittautuneet vapaan Euroopan parhaimmiksi. Ne sotilaat ja ne aseet olisivat Venäjän käytössä uusiin valloituksiin.

Hyvät kuulijat!

Ukraina taistelee vapautensa puolesta. Siinä ei ole kuitenkaan kaikki. Venäläisen demokraatin, kirjailija Mihail Sishkinin, vastikään suomennetussa kirjassa Sota vai rauha käytetään pariinkin otteeseen toisinajattelusta, vapaustaistelusta ilmaisua: ”Meidän puolestamme – ja teidän puolestanne”. Entisessä Neuvostoliitossa Tšekkoslovakian miehitystä 1968 vastustaneet näin tšekeille ja slovakeille sanoivat: ”Taistelemme meidän puolestamme ja teidän puolestanne”.

Ukrainalaiset taistelevat omasta puolestaan, he taistelevat meidän suomalaisten puolesta. SDP tukee Ukrainaa ja seisoo ukrainalaisten rinnalla, kuten koko Suomi, me suomalaiset.

Ukrainarna kämpar för sin egen frihet, men de kämpar också för oss finländare. SDP stöder Ukraina och står vid ukrainarnas sida, liksom hela Finland, vi finländare.

Sishkin muistuttaa myös Venäjän historian käännekohdista. Venäjälle on avautunut kerta toisensa jälkeen tilaisuus kääntyä demokratian, oikeusvaltion ja yhteistyön yhteiskunnaksi. Nämä tilaisuudet ovat kerta toisensa jälkeen liittyneet Venäjän imperialismin takaiskuihin. Kun valtaapitävät ovat kärsineet tappion, ne ovat ainakin hetkeksi hellittäneet sortovallastaan ja harkinneet muutosta.

Vuosi sitten keskustelin Suomessa vierailleen venäläisen oppositiopoliitikko Vladimir Kara-Murzan kanssa, kuinka 1800-luvun puolivälissä käydyn Krimin sodan jälkeen Aleksanteri II vapautti Venäjän maaorjat – ja Suomen valtiopäivät. Japania vastaan vuonna 1905 Tshushiman salmen meritaistelussa kärsityn tappion jälkeen Nikolai II hyväksyi duuman ja vaalit. Myös I maailmansota ja Afganistanin sota omalla tavallaan liittyvät tähän jatkumoon: maailmansodan myötä Venäjä sai hetkeksi demokraattisen vallankumoushallituksen ja Afganistanin sodan jälkeen monet kansakunnat pääsivät vapaaksi kansojen vankilasta, Neuvostoliitosta.

Venäjä on hukannut tilaisuutensa kerta toisensa jälkeen, mutta silti jokainen tappio on vienyt valtaapitävien rohkeuden ja antanut mahdollisuuden muutokseen. Meidän ei tule varjella Venäjää tappiolta: Jos Venäjä kärsii Ukrainassa tappion, on mahdollista, että sen myötä romahtaa imperialismin ohella myös maan oma sortovalta.

Nyt keskustellaan Ukrainan turvatakuista. Euroopan on otettava suurempi vastuu oman mantereemme turvallisuudesta. Suomen ulkopoliittiselle johdolle on viisasta antaa toimintavapautta tehdä isänmaan turvallisuuden kannalta parhaat ratkaisut. Parasta politiikkaa ei ole, että alamme oma-aloitteisesti ja viipymättä luettelemaan mitä kaikkea me emme tee. Suomi on nyt tukea tarjoava, turvallisuuden tuottaja. Mutta olemme liittoutuneet myös ja varsinkin sitä varten, että joskus me voimme olla tukea ja takuita pyytämässä.

Hyvät kuulijat,

Maailmassa käytävien sotien aiheuttama hävitys ja tuska koskettaa meitä. Eikä näköpiirissä ole varmaa ja vakaata tietä rauhaan.

Viime viikolla Israelin hallitus päätti käynnistää maahyökkäyksen Gazan alueella olevaan Gazan kaupunkiin. Sota ei siis vain jatku, vaan siirtyy aiempaakin raskaampaan vaiheeseen. Kymmenien tuhansien uhrien lukumäärä kasvaa, sodan jaloissa olevien hätä pahenee.

Kun terroristijärjestö Hamasin hyökkäys, siviilien murhaaminen, kiduttaminen ja panttivankien sieppaaminen, tapahtui lokakuussa 2023, sivistyneen maailman reaktio oli jyrkkä. Israelin oikeutta puolustautua ei kiistetty. Ajateltiin, että Hamas on nujerrettava, hinnalla millä hyvänsä. Tänään on sanottava: Ei sentään, sotaa ei voi käydä ihan hinnalla millä hyvänsä. Kymmenet tuhannet kuolleet – joista valtaosa on siviilejä – ja moninkertainen määrä loukkaantuneita ja vielä tähänkin nähden moninkertainen määrä kodittomia ja nälkäisiä ovat kohtuuton seuraus sotatoimista.

On myös aiheellista kyseenalaistaa, onko Israel tällä hetkellä yksinomaan puolustautumassa Hamasia vastaan. Alueelta ei saa puolueetonta, varmaa tietoa, mutta on vaikea nähdä, että Hamasilla olisi enää huomattavaa kykyä jatkaa Israelin uhkaamista. Mitä jäljellä oleviin panttivankeihin tulee, heidän kohtalonsa on muuttunut entistä synkemmäksi.

Israelin äärioikeistohallituksen ministerit ovat sen jo sanoneet. Toiminnan tarkoitus on Gazan alueen miehitys, palestiinalaisten itsehallinnon edellytysten murskaaminen. Tähän politiikkaan liittyy Israelin hallituksen toinen viimeviikkoinen päätös, päätös rakentaa uusi siirtokunta Länsirannalle. Kahden valtion malli halutaan haudata.

Israelin kansalaisyhteiskunta ei ole yksituumaisesti hallituksen politiikan takana. Laajat mielenosoitukset, jotka ennen lokakuuta -23 kohdistuivat pääministerin henkilöön, ovat nyt myös sotatoimien vastaisia. Ne ovat maan hallitusta ohjaavien ääriainesten vastaisia.

On sanottava, ettei Gazan sodan vastustaminen ja palestiinalaisten oikeuksien puolustaminen ole Israelin vastustamista, Israelin turvallisuuden vastustamista. Kahden valtion mallin hautautuminen sotaan ja miehitykseen on lähestymässä ja Israelin pysyvä rauha ja turvallisuus etääntymässä. Nyt on syytä muuttaa kehityksen suuntaa. Arabimaissa on todennäköisesti valmiutta liikkua rauhan varmistamisen suuntaan. Suuret Euroopan maat ovat nekin aktiivisia.

Suomen on myös tehtävä osansa rauhan edistämiseksi, palestiinalaisten oikeuksien puolesta, demokraattisen oikeusvaltio-Israelin puolesta. SDP:n jo viime vuonna tekemä aloite Palestiinan valtion tunnustamisesta on ajankohtainen ja tärkeä. Kuten puheenjohtaja Antti Lindtman on todennut, SDP on valmis tarvittaessa välikysymyksellä kannustamaan hallitusta toimimaan oikein, asettumaan historian oikealle puolelle.

Hyvät kuulijat!

Maailmanpolitiikka puhuttaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikka vie meitä. Kotimaan politiikasta on kuitenkin pidettävä huolta, kotimaa on meidän vastuullamme.

Monen huolenaiheen joukosta nousee erityisesti työttömyys. Työttömyys on nyt sekä määränsä että rakenteensa kannalta pahinta yli 30 vuoteen. Avointen työpaikkojen määrä on alimmillaan sitten vuoden 2016, vuodessa niiden määrä on pudonnut 47000:sta 29000:een. Itä-Suomi on kärsinyt erityisen paljon.

Maamme alueilla on oltava näkymä parempaan. SDP vaatii hallitukselta riittävästi voimavaroja ja uskottavaa strategiaa Itä-Suomen kehittämiselle, vaadimme sitä Pohjoisen -ohjelmalle.

Työttömyyden uhkaamilla nuorilla ei ole näköalaa. Edes koulutus, johon me nuoria kannustamme, ei avaa portteja työelämään. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat nyt ajautumassa tilanteeseen, joka vaikuttaa toivottomalta. Nuoret puhuvat enää harvemmin suunnitelmistaan ja haaveistaan, useammin työttömyydestä ja työttömyyden pelosta.

Vähintään yhtä vakavaa on pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Kesäkuussa määrä oli jo noussut yli 126 000. On kokemuksen kautta opittu, että pitkäaikaistyöttömyys ei sula itsestään, vaikka nousukausi aikanaan tuleekin. Luvassa on siis yhtäaikaista työttömyyttä ja työvoimapulaa.

Meillä pitää olla hyvää harkintaa, jotta emme hukkaa tärkeintä voimavaraamme, Suomessa asuvia ihmisiä. Ja meidän on nähtävä kaikki ihmiset, nuoret työttömät, pitkäaikaistyöttömät, toimeentulotukea saavat, myös ihmisinä eikä vain resursseina. Ihmisiä ei saa syyllistää työttömyydestä tai vähäosaisuudesta. Politiikkamme pitää perustua myötätunnolle, välittämiselle.

Vi måste se alla människor, unga arbetslösa, långtidsarbetslösa och de som får utkomststöd, som människor och inte enbart som resurser. Ingen ska skuldbeläggas för arbetslöshet eller ekonomisk utsatthet. Vår politik måste bygga på medkänsla och omtanke.

SDP on esittänyt konkreettisia toimia. Esitämme asumistukeen ja työttömyysturvaan uusia suojaosia, joiden taso sidotaan työllisyystilanteeseen. Suojaosien ottaminen uudelleen käyttöön uudistettuina toisivat sekä tuloja että pitäisivät ihmisiä kiinni työelämässä. Työllisyyden hoidosta vastuussa oleville kunnille on varattava riittävät resurssit työttömien palveluihin. Työllistävien järjestöjen toiminnan alasajo on pysäytettävä. Työttömien elämänlaadun, toimintakyvyn ja työllistymisen tueksi on oltava tarjolla terveystarkastuksia työttömille.

Meillä SDP:ssä on vakaa päätös sitoutua Suomen valtion velkaantumisen saamiseen kuriin. Ymmärrämme, ettei Orpon-Purran hallituksen ennätyksellinen, syvenevä velkaantuminen voi jatkua.

On kuitenkin niin, että velkakestävyyden yhtälössä on muitakin tekijöitä kuin valtion kassaan virtaava velkaraha. Velkaantumisen kannalta olennaista on se talouden aktiivisuus, bruttokansanatuotteena mitattu talouden koko, jolla verotulot kerätään ja jolla velka maksetaan. Pysyvä korkea työttömyys lisää julkisia menoja. Vielä pahempaa on, että se rapauttaa sitä perustaa, jolle velanhoito voidaan rakentaa.

Hyvät kuulijat!

Ongelmat ovat tiedossa, ratkaisut hankalampia löytää. SDP on valmis oman ratkaisuvaihtoehtonsa esittämään.

Tulevassa budjettiriihessä on tehtävä ratkaisuja. Helpointa on aloittaa päätöksistä, jotka ovat osoittautuneet virheiksi ja jotka herättävät myös hallituksen sisällä eripuraa. Jos peruuttaisimme yksityisten lääkäriasemien kela-korvausten noston, sillä säästyisi rahaa. Tämän vuoden alkupuolella näihin korvauksiin on käytetty 32 miljoonaa euroa enemmän kuin ennen korvausten nostoa vuoden 2023 alkupuolella.

Kulujen kolminkertaistaminen on lisännyt lääkärikäyntejä vain 2,3 prosenttia. Johonkin ne rahat ovat menneet, mutta hintojen nousu ei liene ollut tarkoitus. Ainakaan ei liene ollut tarkoitus, että julkisen terveydenhuollon tilanne ei ole helpottunut eikä kansanterveys kohentunut.

SDP haluaa turvata varat julkisen terveydenhuollon saatavuuden parantamiseen. Keväällä lupasimme pitää kiinni kahden viikon hoitotakuusta. Tähän hyvinvointialueilla toimivat aluevaltuutettumme ovat sitoutuneet. Hyvinvointialueilla on oltava riittävät varat kansanterveyden kannalta järkevän terveyspolitiikan harjoittamiseen.

Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista katsoo terveyspalveluiden hoidon toteutuneen huonosti: suomalaisten suurin huolenaihe on pääsy terveyspalveluihin. Tähän huoleen on vastattava, hoitoonpääsy on turvattava, lääkärille on päästävä.

SDP:lle politiikassa ihminen on tärkein.

Tack för uppmärksamhet. Kiitos.