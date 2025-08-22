Keusote panostaa henkilöstön osaamiseen – Avuksi uusi digitaalinen oppimisympäristö
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ottaa merkittävän askeleen kohti entistä vaikuttavampaa ja vetovoimaisempaa työyhteisöä: Keusote on ottamassa käyttöön uuden, digitaalisen oppimisympäristön, joka tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä, perehdytystä ja jatkuvaa oppimista – alusta alkaen ja koko työuran ajan.
Uusi, digitaalinen oppimisympäristö tarjoaa reilulle 4000 keusotelaiselle mahdollisuuden kouluttautua joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimisympäristö mahdollistaa osaamisen kehittämisen, perehdytyksen ja oppimisen työkalujen yhdistämisen yhteen, saavutettavaan alustaan. Keusoten tavoitteena onkin rakentaa jatkuvan oppimisen kulttuuri, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä, kasvaa ja onnistua työssään.
– Elämme taloudellisesti erittäin vaikeaa aikaa, eikä niinkään siitä huolimatta vaan nimenomaan sen vuoksi olemme päättäneet panostaa siihen, mikä on toimintamme ytimessä: osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Haluamme olla työpaikka, jossa ammattilaiset voivat kasvaa, kehittyä ja vaikuttaa koko työuransa ajan, kertoo Keusoten henkilöstöjohtaja Monica Hostio.
Uusi oppimisympäristö otetaan käyttöön asteittain loppuvuoden aikana. Järjestelmän toimittaa kotimainen Vuolearning Oy, joka tarjoaa helppokäyttöisen ja modernin alustan verkkokouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen.
Monica HostiohenkilöstöjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:050 497 2852monica.hostio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
