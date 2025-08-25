Päihteiden käytön ja rahapelaamisen aiheuttamiin haittoihin on puututtava jämäkämmin, sanovat Pohjois-Pohjanmaan asukkaat
Maaliskuussa 2025 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat keräsivät yhdessä asukkailta näkemyksiä siitä, miten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen ilmenevät heidän asuinkunnassaan. Lisäksi kysyttiin, miten näihin liittyviä haittoja voitaisiin ehkäistä. Tietoa kerättiin päihdetilannekyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1325 täysi-ikäistä Pohjois-Pohjanmaan asukasta. Tiedonkeruun tuloksista on valmistunut kattava raportti, joka on luettavissa Pohteen verkkosivulla.
Päihdetilannekysely toi esiin asukkaiden monenlaisia huolia, jotka liittyivät päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen ja niistä aiheutuviin haittoihin. Erityisesti tupakan, nikotiinipussien, alkoholin ja nuuskan käyttö koettiin liialliseksi. Huolta herätti myös lasten, nuorten ja ikäihmisten päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen.
Haittoihin tulisi puuttua jämäkämmin. Vastaajat korostivat ehkäisevän päihdetyön merkitystä ja toivat esiin, että ennaltaehkäisy tulisi kohdistaa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Keskeisiksi keinoiksi nähtiin valistus ja tiedottaminen, varhainen puuttuminen sekä avun, tuen ja palvelujen saatavuus.
Varhaista valistusta ja tiedottamista on lisättävä
Päihdetilannekyselyn vastaajat painottivat varhaisen valistuksen ja tiedottamisen tärkeyttä, erityisesti nuorten päihdekokeilujen ehkäisyssä. Valistus tulisi aloittaa jo alaluokilla. Tehokkaaksi keinoksi nähtiin eri toimijoiden, kuten koulun, nuorisotoimen, harrastuspaikkojen, poliisin ja vanhempien välinen yhteistyö. Yhteistyötä tulisi tehdä enemmän kotien kanssa. Vanhempien tukeminen kasvatustyössä ja heidän tietoisuutensa lisääminen päihteiden haitoista ovat keskeisiä tehtäviä ehkäisevässä työssä.
Vanhemmille ohjausta/tietoa haitoista ja siitä, että myös meidän kaupungissa tapahtuu näitä asioita. Vanhempien tukeminen kasvatuksessa.
Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat tärkeitä
Päihdetilannekyselyn vastaajat näkivät, että kunnissa tulisi panostaa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen rajoittamalla päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien saatavuutta ja käyttöä sekä lisäämällä valvontaa. Myös tupakansavulle altistumisen ehkäisyyn kaivattiin toimia, kuten laajempia kieltoja ja selkeästi sijoitettuja tupakointialueita. Alaikäisille välittäminen herätti huolta.
Vastaajat kokivat, että ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä tulisi pyrkiä julkisilla paikoilla tapahtuvan häiriökäyttäytymisen vähentämiseen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen. Keinoksi nähtiin poliisin näkyvämpi valvonta ja kovemmat seuraamukset rikkomuksista.
Ennaltaehkäisevää työtä tulisi suunnata syrjäytymisen ehkäisyyn. Yksinäisyys, taloudelliset vaikeudet ja yhteisöllisyyden puute nähtiin päihteiden käyttöä ja rahapelaamista lisäävinä riskitekijöinä. Vastaajat ehdottivat, että yhteisöllisyyttä kunnissa voisi lisätä muun muassa järjestämällä tapahtumia, tekemistä, kokoontumispaikkoja ja harrastamismahdollisuuksia.
Vanhempien tukeminen ja aikuisten vastuu nähtiin keskeisinä tekijöinä. Koko kyläyhteisön toivottiin osallistuvan nuorten tukemiseen ja rajojen asettamiseen.
Koko kylä hoitaa/ohjaa -periaate. Uskaltais mennä puuttumaan naapurin kullanmurujen väärinkäyttöön ja muihin epäasialliseen käytökseen.
Apua ja tukea tulisi saada nopeammin
Vastaajat toivat esille huolen avun, tuen ja palvelujen saannin vaikeudesta. Vastaajat kokivat, että apua tulisi olla tarjolla silloin, kun sitä haetaan. Erityisesti matalan kynnyksen apu ja palvelut koettiin tarpeellisina. Apua ja tukea tulisi olla tarjolla myös ongelmakäyttäjien läheisille.
Riippuvaiselle pitäisi saada apua matalalla kynnyksellä ilman pelkoa leimatuksi tulemisesta.
Avusta, tuesta ja palveluista tulisi tiedottaa selkeämmin, millaista apua ja tukea on tarjolla ja mistä sitä löytää.
Tuoda selkeästi esille erilaiset vaihtoehdot kunnassa mistä saa apua eri riippuvuuksiin.
Päihdetilannekyselyssä asukkaat toivoivat, että päihteisiin ja rahapelaamiseen suhtaudutaan jämäkästi mutta samalla ihmistä kunnioittaen. Ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat sekä helpompia että edullisempia tapoja toimia. Varhaisella toiminnalla estetään ongelmien syveneminen.
Päihdetilannekyselyn tuloksia hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja kehittämisessä sekä hyvinvointitiedon raportoinnissa. Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvointialueen ja kuntien tekemää lakisääteistä työtä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
Tutustu raporttiin osoitteessa, Päihdetilannekysely 2025
Lisätietoa, Ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella - Pohde
Yhteyshenkilöt
Sirpa Hyyrönmäkiosallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 505 7836sirpa.hyyronmaki@pohde.fi
