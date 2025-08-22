SuPer pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä ja Valviraa ohjaamaan hyvinvointialueita yhteisöllisen asumisen soveltuvuudesta ja asiakaskriteereistä

SuPeriin tulee jäseniltä runsaasti yhteydenottoja iäkkäiden yhteisöllisestä asumisesta. Yhteydenotot koskevat erityisesti asiakasturvallisuutta ja palveluiden laatua, kun hyvinvointialueilla on muutettu iäkkäiden ympärivuorokautista palveluasumista yhteisölliseksi asumiseksi riippumatta asiakkaiden hoitoisuudesta. Samalla ympärivuorokautisen hoidon tarve on yhteisöllisessä asumisessa korvattu kotihoidon ympärivuorokautisilla käynneillä.

SuPer katsoo, että yhteisöllisen asumisen kriteerien selventäminen on myös valvontaviranomaisten etu. Lain mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Lisäksi palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.



Nyt muodostuneessa tilanteessa on epäselvää, miten asiakaskriteerit määräytyvät kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen asumisen välillä. Tämä on johtanut ikääntyvien epätasa-arvoiseen kohteluun ja eriarvoiseen palveluiden laatuun hyvinvointialueiden välillä ja jopa hyvinvointialueiden sisällä.

– Iäkkäiden yhteisölliseen asumiseen tulee saada laatua ja turvallisuutta. Nykyinen tilanne on myös lisännyt näiden työyhteisöjen hoitajien eettistä kuormitusta. Siksi olemme liittona pyytäneet, että hyvinvointialueita ohjataan asiassa, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.