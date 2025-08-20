Työn ja talouden tutkimus LABORE

Viennin kysynnän äkillinen kasvu nostaa vientiyritysten energiankulutusta, mutta energiatehokkuutta vientipomppu ei kohenna

25.8.2025 09:32:18 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote

Jaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan viennin kasvua lisäävät kysyntäsokit nostavat suomalaisten teollisuusyritysten energiankulutusta, mutta eivät johda kokonaisvaltaisiin parannuksiin yritysten energiatehokkuudessa. Yrityskohtaiset erot – erityisesti taloudellinen asema – vaikuttavat siihen, millaisia ympäristövaikutuksia kasvava vienti synnyttää.

Kuva: Unsplash.com.

Tänään julkaistu Etlan ja Laboren yhteistutkimus Export demand shocks and environmental performance: Evidence from Finnish exporters (Etla Working Paper 132 & Labore Working Papers 354) tarkastelee viennin tuotekohtaisten kysyntäsokkien vaikutuksia vientiyritysten ympäristövaikutuksiin vuosina 1999–2018. 

– Tulosten perusteella positiiviset kysyntäsokit lisäävät merkittävästi yritysten vientiä ja energiankulutusta, mutta eivät johda kokonaisvaltaiseen energiatehokkuuden parantumiseen. Aiempi tutkimus osoittaa, että viennin kasvu voi kanavoida yrityksiä investoimaan puhtaampaan teknologiaan, jonka avulla energian kulutus suhteessa kasvaneisiin tuotantomääriin tehostuu merkittävästi. Suomen vientiyrityksissä ei välttämättä tapahdu vastaavanlaista energiatehokkuuden kasvua, sanoo Etlan tutkimuspäällikkö, KTT Terhi Maczulskij.

Tutkimuksessa tosin havaittiin, että vientikaupan laajeneminen parantaa polttoainekulutuksen tehokkuutta, erityisesti saastuttavimmilla toimialoilla. Tämä viittaa siihen, että yritykset näyttävät siirtyvän fossiilisista polttoaineista kohti sähköistymistä, ja sen kautta todennäköisesti kohti puhtaampaa tuotantoa. 

– Viennin ja ympäristövaikutusten yhteyttä on vaikea tutkia, koska vientiin suuntautuvat usein jo valmiiksi tuottavammat ja puhtaammat yritykset. Käyttämämme instrumentin avulla voimme kuitenkin havainnoida kohdemaiden kysynnän vaihtelua, joka ei riipu yksittäisten yritysten omista päätöksistä, tiivistää Laboren tutkija Outi Jurvanen.

Politiikkatoimissa huomioitava myös ympäristönäkökulma

Taloudellisesti hyvin pärjäävät yritykset näyttävät tulosten perusteella pystyvän lieventämään vientikaupan laajenemiseen sidonnaisia ympäristöhaittoja, kun taas heikommissa yrityksissä ympäristöhaitat ovat merkittäviä. Tulokset viittaavat Etlan Maczulskij’n mukaan siihen, että rahoituksen saatavuus ratkaisee, kykeneekö yritys investoimaan puhtaampaan teknologiaan tuotannon kasvaessa.

 Erityisesti taloudellisesti heikossa asemassa oleville vientiyrityksille suunnatut vihreän siirtymän investointikannustimet voivat olla ratkaisevia, jotta viennin kasvu kanavoituu päästövähennyksiin ja energiatehokkuuteen.  

– Kestävän viennin edistäminen edellyttääkin paitsi taloudellisten, myös ympäristönäkökulman huomioimista, jotta viennin kasvusta syntyisi myös jotain ympäristöhyötyjä. Vientiä edistävien politiikkatoimien yhteydessä esimerkiksi yritysten taloudellisiin edellytyksiin ja investointikykyyn tulee kiinnittää enemmän huomiota, Terhi Maczulskij muistuttaa. 

Export demand shocks and environmental performance: Evidence from Finnish exporters (Etla Working Paper 132 / Labore Working Paper 354)

Lisätiedot:

Tutkimuspäällikkö KTT Terhi Maczulskij, ETLA, p. 050 323 0180terhi.maczulskij@etla.fiTutkija VTM Outi Jurvanen, LABORE, p. 050 5115 466, outi.jurvanen@labore.fi

Avainsanat

energiakustannuksetenergiaintensiteettiyritystason analyysihiili-intensiteettikysynnän vientisokkipäästöt

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.

Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Labore (punainen tekstilogo)

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työn ja talouden tutkimus LABORE

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye