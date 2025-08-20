Toiminnanjohtaja Riku Tapio jättää Salibandyliiton – siirtyy Olympiakomitean johtotehtäviin
Salibandyliiton toiminnanjohtajana lokakuusta 2024 asti työskennellyt Riku Tapio, 37, jättää tehtävänsä. Tapion viimeinen työpäivä Salibandyliitossa on 26.10.2025.
Riku Tapio ehti työskennellä Salibandyliitossa vuoden verran. Salibandyliittoon hän siirtyi TUL:n pääsihteerin tehtävästä.
Nyt Tapion matka jatkuu Suomen Olympiakomiteaan. Hänet on tuoreeltaan nimitetty Olympiakomitean uudeksi toimitusjohtajaksi. Olympiakomitea julkaisi heinäkuussa toimitusjohtajan rekryilmoituksen. Olympiakomiteassa Tapio aloittaa 27.10.2025.
– Olen nauttinut ajastani salibandyn parissa, eikä minulla ole ollut missään määrin tai kohtaa halua pois tehtävästä. Koen kuitenkin, että tällainen tilaisuus tulee eteen vain hyvin harvoin ja haluan tarttua siihen. Haluan kiittää koko salibandy-yhteisöä jo tässä vaiheessa yhteisestä tekemisestä. Tulen tekemään työsuhteeni loppuun asti kaikkeni salibandyn edistämiseksi ja tulevaisuudessa työni suomalaisen urheilun eteen jatkuu, Riku Tapio kommentoi.
Salibandyliitto aloittaa välittömästi uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessin. Avoin haku tehtävään julkaistaan lähiaikoina.
– Salibandyn kannalta on erittäin harmillista, että toiminnanjohtaja vaihtuu. Vajaassa vuodessa Riku ehti näyttää kompetenssinsa ja työ, jonka pyrkimyksenä on valmistaa Salibandyliittoa tulevaisuuden haasteisiin, pääsi hyvään vauhtiin. Tätä työtä jatketaan Rikun johdolla vielä kaksi kuukautta ja sitten hallitus varmistaa sen jatkumisen ennen uuden toiminnanjohtajan aloittamista, Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori kommentoi.
– Samaan aikaan olen tietysti myös iloinen Rikun puolesta, kun hänet valittiin näin merkittävään positioon. Isossa kuvassa näen, että koko suomalaisen urheilun kannalta on hienoa, että juuri häneen luotettiin. Hallituksen puolesta haluan kiittää Rikua hyvästä yhteistyöstä ja kaikesta hänen salibandyn eteen tekemästä työstään ja toivotan onnea jatkoon!
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
