Remontoinnin laiminlyönnit kostautuvat asunnon arvossa

”Pintaremontti vaikuttaa talon tai asunnon yleisilmeeseen, ja siinä voi saada paljon aikaan myös kohtuullisella budjetilla valitsemalla siistejä ja hyvännäköisiä, mutta edullisempia vaihtoehtoja. Materiaalit, värit ja mallit kehittyvät ajan myötä, ja eri vuosikymmeninä myös haluttu tyyli voi olla erilainen. Laatoissa ja lattiamateriaaleissa on paljon vaihtoehtoja eri hintaluokissa. Huoliteltu työn jälki on pintaremonteissa ja yleisvaikutelmassa myös tärkeää”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi kertoo.

Ajanmukainen keittiö vaikuttaa asunnon arvoon myönteisesti.

”Toimiva ja laadukkaasti tehty keittiö on monelle ostopäätökseen merkittävästi vaikuttava tekijä, sillä keittiöremontit eivät ole edullisimpia kodin kunnostuksista. Keittiöissä estetiikan rinnalla säilytysratkaisut ovat tärkeitä. Modulaarisuus on tämän päivän trendejä; sama moduuli voi toimia esimerkiksi säilytysyksikkönä ja työtason jatkeena. Kylpyhuone on toinen kallis remonttikohde asunnossa, ja sen kunto heijastuu asunnon arvoon”, Päiväniemi jatkaa.

Näiden lisäksi asunnon arvoon on mahdollista vaikuttaa hyvällä energiatehokkuudella, mikä näkyy asumiskustannuksissa. Viime vuosina lämpöpumput ovat olleet haluttuja, sillä ne vähentävät lämmitystarvetta ja -kuluja. Viilennysmahdollisuutta on myös alettu arvostaa aikaisempaa enemmän.

Remonttien laiminlyönnillä voi olla varsin negatiivinen vaikutus asunnon arvoon.

”Keskeisin asia asunnon arvon säilyttämisessä on olla laiminlyömättä tarpeellisia remontteja. Säännöllinen kunnostus talossa tai asunnossa on paras tapa ehkäistä isoja korjaustarpeita. Talon tai asunnon eri kohteiden päivittäminen aika ajoin on myös omaa asumismukavuutta”, Päiväniemi toteaa.

Jopa 54 prosenttia nuorista aikuisista kiinnostunut asuntoflippaamisesta

Starkin teettämässä kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että asuntoflippaus eli asunnon hankinta, remontointi ja myyminen kalliimmalla kiinnostaa noin joka viidettä (21 %) vastaajaa. Tutkimukseen vastasi tuhat 18–65-vuotiasta suomalaista ympäri maan.

Erityisen paljon aihe kiinnostaa nuoria aikuisia. 18–29-vuotiaiden vastaajien joukosta peräti 54 prosenttia kertoo olevansa kiinnostunut flippaamisesta.

”Remontointi kannattaa lähtökohtaisesti aina riippumatta siitä, aikooko hankkimansa asunnon myydä vai ei. Remonttia suunnitellessa kannattaa myös tarkoin pohtia, mitkä remontit tekee itse ja missä kannattaa käyttää ammattilaisen apua”, Päiväniemi summaa.

Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2025 -kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2025. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeista, mielipiteitä remonttitöistä ja rakentamissuunnitelmistaan. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

