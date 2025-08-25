Kutsu: Työperäinen maahanmuutto – sote-alan hopealuoti? -tilaisuus Pikkuparlamentissa 1.10.
Tervetuloa Hyvinvointiala Hali ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin aamiaistilaisuuteen Eduskunnan Pikkuparlamenttiin keskiviikkona 1.10. klo 8.30–10.00. Käsittelemme tilaisuudessa kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksia ja haasteita sote-alan näkökulmasta.
Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa: alalle tarvitaan runsaasti uusia osaajia, kun huomioidaan eläköitymiset sekä väestön palveluntarpeen kasvu. Aina integroituminen ja kielen oppiminen eivät käy kädenkäänteessä, ja näitä pulmia meidän – työnantajien, työntekijöiden ja päättäjien – on ratkottava yhdessä. Tämä on koko yhteiskunnallemme elintärkeä teema.
Tilaisuus on jatkoa Halin ja SuPerin syksyllä 2024 järjestämälle yhteistyötilaisuudelle, jossa teema oli norminpurku erityisesti työnkuvissa hoitoalalla. Tilaisuuteen voi ilmoittautua myös etäosallistujaksi.
Aika: Keskiviikkona 1.10. klo 9–10 (aamiaista tarjolla klo 8.30 alkaen)
Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3 tai etänä
Päivän ohjelma:
8.30 Aamupalaa tarjolla
9.00 Tilaisuuden avaus, Paula Risikko, kansanedustaja, eduskunnan 1. varapuhemies
9.05 Tervetulosanat, Sanna Aunesluoma, toimitusjohtaja, Hali
9.15 Paneelikeskustelu: Kansainvälinen rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto: kipukohdat ja mahdollisuudet
- Marina Lampinen, yhteiskuntasuhde- ja yritysvastuujohtaja, Mehiläinen
- Laura Lindeberg, sosiaalipalvelujohtaja, Hali
- Paula Risikko, kansanedustaja, eduskunnan 1. varapuhemies
- Jussi Salo, kehittämisjohtaja, SuPer
- Juontaja: Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, SuPer
9.55–10.00 Loppusanat, Päivi Inberg, puheenjohtaja, SuPer
Ilmoittautumiset: linkin kautta
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedot
Ilona Sammaljärvi
Viestintäjohtaja, Hali
044 596 5549 / ilona.sammaljarvi@hyvinvointiala.fi
Sari Tirronen
Viestintäjohtaja, SuPer
050 3858043 / sari.tirronen@superliitto.fi
