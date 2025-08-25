Kutsu: Työperäinen maahanmuutto – sote-alan hopealuoti? -tilaisuus Pikkuparlamentissa 1.10.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerSuomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Tervetuloa Hyvinvointiala Hali ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin aamiaistilaisuuteen Eduskunnan Pikkuparlamenttiin keskiviikkona 1.10. klo 8.30–10.00.  Käsittelemme tilaisuudessa kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksia ja haasteita sote-alan näkökulmasta. 

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa: alalle tarvitaan runsaasti uusia osaajia, kun huomioidaan eläköitymiset sekä väestön palveluntarpeen kasvu. Aina integroituminen ja kielen oppiminen eivät käy kädenkäänteessä, ja näitä pulmia meidän – työnantajien, työntekijöiden ja päättäjien – on ratkottava yhdessä. Tämä on koko yhteiskunnallemme elintärkeä teema.  

Tilaisuus on jatkoa Halin ja SuPerin syksyllä 2024 järjestämälle yhteistyötilaisuudelle, jossa teema oli norminpurku erityisesti työnkuvissa hoitoalalla. Tilaisuuteen voi ilmoittautua myös etäosallistujaksi.

Aika: Keskiviikkona 1.10. klo 9–10 (aamiaista tarjolla klo 8.30 alkaen)
Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3 tai etänä

Päivän ohjelma:  

8.30  Aamupalaa tarjolla
9.00  Tilaisuuden avaus, Paula Risikko, kansanedustaja, eduskunnan 1. varapuhemies
9.05  Tervetulosanat, Sanna Aunesluoma, toimitusjohtaja, Hali
9.15  Paneelikeskustelu: Kansainvälinen rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto: kipukohdat ja mahdollisuudet

  • Marina Lampinen, yhteiskuntasuhde- ja yritysvastuujohtaja, Mehiläinen
  • Laura Lindeberg, sosiaalipalvelujohtaja, Hali
  • Paula Risikko, kansanedustaja, eduskunnan 1. varapuhemies
  • Jussi Salo, kehittämisjohtaja, SuPer
  • Juontaja: Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, SuPer

9.55–10.00  Loppusanat, Päivi Inberg, puheenjohtaja, SuPer 

Ilmoittautumiset: linkin kautta

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot

Ilona Sammaljärvi 
Viestintäjohtaja, Hali 
044 596 5549 / ilona.sammaljarvi@hyvinvointiala.fi 

Sari Tirronen 
Viestintäjohtaja, SuPer 
050 3858043 / sari.tirronen@superliitto.fi 

