Pirkanmaan ELY-keskus myönsi 182 000 euroa rakennusperinnön hoitoon

Pirkanmaan ELY-keskus on jakanut vuosittaiset rakennusperinnön hoitoavustukset. Kaikkiaan hakemuksia tuli 98 kappaletta, joista avustusta sai 40 kohdetta. Avustusta myönnettiin yhteensä 182 000 euroa.

Keskimääräinen avustussumma oli 4 550 euroa, ja eniten myönnettiin 2 000–5 000 euron suuruisia avustuksia. Pienin myönnetty avustussumma oli 850 euroa ja suurin 15 000 euroa.

Avustuksia hakivat ja saivat suurimmalta osin yksityishenkilöt ja asunto-osakeyhtiöt, jonkin verran myös kiinteistöjä omistavat ja ylläpitävät yhdistykset tai muut yhteisöt.

Avustuksia meni 11 kuntaan

Pirkanmaalla rakennusperinnön hoitoavustuksia myönnettiin yhteensä 11 kuntaan, eniten Tampereelle ja Sastamalaan. Seuraavaksi eniten avustuksia meni Valkeakoskelle ja Nokialle.

Yleisimpiä avustuskohteita olivat sekä maaseudun että taajamien asuinrakennukset, loma-asunnot ja maaseudun talousrakennukset. Tyypillisimpiä korjauskohteita olivat ikkunoiden ja seinähirsien korjaukset sekä kattojen kunnostukset. Avustusta saivat myös muutamat kerros- ja rivitalot, taajamien talousrakennukset sekä muutamat muun tyyppiset rakennukset.

Rakennusperinnön hoitoavustukset elinvoimakeskuksiin

Valtion aluehallinnon uudistuksessa kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon sekä muodostetaan uudet alueelliset elinvoimakeskukset nykyisten Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskusten pohjalta.

Uudistuksen tavoitteena on luoda monialainen valtion aluehallinto, joka sujuvoittaa kansalaisten ja yritysten palveluja sekä yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöjä. Uudet virastot käynnistävät toimintansa vuoden 2026 alussa.

Ensi vuoden rakennusperinnön hoitoavustuksista tiedotetaan syksyn aikana, mutta avustushakuja voi tänä vuonna jättää vielä nykyisille, alueellisille ELY-keskuksille. Vuoden 2026 alusta rakennusperinnön hoitoavustuksia myönnetään alueellisista elinvoimakeskuksista.

Rakennusperinnön hoitoavustukset Pirkanmaalla 2025

Avustusta 40 kohteelle

Avustussumma 182 000 euroa

Suurin avustus 15 000 euroa

Pienin avustus 850 euroa

Keskiarvo 4 550 euroa

Tyypillisimmät kohteet, joihin myönnetty avustusta (kpl):

Maaseudun asuinrakennus (8) Taajamien asuinrakennus (7) Loma-asunnot (6) Maaseudun talousrakennus (6)

Tyypillisimmät korjauskohteet, joihin myönnetty avustusta (kpl)

Kantavat rakenteet (12) Katto (10) Ikkunat (8) Julkisivut (maalaus ja verhouksen kunnostus) (5)

Myönnetyt avustukset kunnittain (kpl):