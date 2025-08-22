Karjalaisen ruoan ja musiikin juhlaa! -maakuntapäivän tapahtumassa nostetaan esille ainutlaatuista Pohjois-Karjalaa
Karjalaisen ruoan ja musiikin juhlaa! -maakuntapäivän tapahtumassa nostetaan esille asioita, jotka tekevät Pohjois-Karjalasta ainutlaatuisen. Lauantaina Honkavaaran Perinnepihalla järjestettävässä tapahtumassa esiintyvät Kansanmusiikkiyhtye Rälläkkä ja KarjalaBrihat sekä kuullaan Parasta Karjalassa -puheenvuoroja. Pohjois- ja eteläkarjalaiset elintarvike- ja matkailualan yritykset esittelevät toimintaansa, myyvät ja maistattavat tuotteitaan. Tarjolla on paikallista ruokaa ja kahvilapalveluja karjalaisten leivonnaisten kera.
Aika: la 30.8. klo 10–15
Paikka: Honkavaaran Perinnepiha, Rekivaarantie 22 Hammaslahti, Joensuu
Ohjelma:
Klo 10.10–10.20 Avaus
Klo 10.20–10.25 Karjalaisten laulu yhteislauluna, KarjalaBrihat
Klo 10.25–10.35 Tervetuloa Honkavaaran Perinnepihalle! Tarja Lehikoinen, yrittäjä
Klo 10.35–11 Kansanmusiikkiyhtye Rälläkkä
Klo 11–11.15 Karjalainen ruokaperinne – yhdistettynä yli rajojen. Ulla Liukkonen, pj. Karjalan Keittiömestarit, Taste Saimaa ruokalähettiläs, Maailman keittiömestariliiton kunniajäsen
Klo 11.15–11.45 KarjalaBrihat
Klo 12–12.15 Parasta Pohjois-Karjalassa! Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen
Klo 12.15–12.35 Kansanmusiikkiyhtye Rälläkkä
Klo 12.35–12.50 Parasta Pohjois-Karjalassa! Karelia à la carte -verkoston koordinaattori Johanna Rinnekari, MKN Yrityspalvelut / ProAgria Itä-Suomi
Klo 13–13.20 KarjalaBrihat
Klo 13.20–13.35 Parasta Karjalassa! Ulla Liukkonen, pj. Karjalan Keittiömestarit.
Klo 13.40–14 Kansanmusiikkiyhtye Rälläkkä
Klo 14.30–14.50 KarjalaBrihat
Klo 14.50 Parasta Pohjois-Karjalassa! Päätössanat
Rahoitus: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Järjestäjät: MKN Itä-Suomi / ProAgria Itä-Suomi & Karelia à la carte -verkosto
Tervetuloa! Karelia à la carte – Rakkaudella! ❤
Lisätiedot:
Johanna Rinnekari, yritysasiantuntija, Karelia à la carte -verkoston koordinaattori
johanna.rinnekari@mkn.fi, johanna.rinnekari@proagria.fi,
p. 040 301 2441
