Karjalaisen ruoan ja musiikin juhlaa! -maakuntapäivän tapahtumassa nostetaan esille ainutlaatuista Pohjois-Karjalaa

Avoimet ovet luomutiloilla Suomen luonnon päivänä 30.8.2025 on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan luomutuotantoon paikan päällä Pohjois-Savossa! 22.8.2025 10:17:27 EEST | Tiedote

Miksi luomua nostetaan esille Suomen luonnon päivänä? Luonnonmukaisen tuotannon menetelmiä ja tuotantosääntöjä noudattava viljelytapa on erittäin tärkeä luonnon hyvinvointia edistävä teko. Luomutuotanto varmistaa vesistöjen pysymistä hyvässä tilassa. Sisävesien pinta-ala on Pohjois-Savossa maakunnan pinta-alasta laskien 18 prosenttia. Luomun vähimmäisvaatimuksena oleva kasvinvuorotus, missä paljon muokkausta vaativat kasvit ja koko kesän muokkaamatta olevat nurmikasvustot vuorottelevat, vähentää rantapeltojen maaeroosiota ja siten vesistökuormitusta. Luomuviljelmillä ei käytetä, eikä siten myöskään pääse vesistöihin, synteettisesti valmistettuja torjunta-aineita, jotka hyvinkin pieninä pitoisuuksina haittaavat vesiekosysteemin toimintaa. Luonnonmukainen tuotanto edistää luonnon monimuotoisuutta. Luomueläintiloilla eläimet laiduntavat pitkän laidunkauden. Tiloilla on hyvin usein peltolaitumien lisäksi luonnonlaitumia metsissä ja niityillä. Laitumille muodostuu rikas kasvi- ja hyönteisla