Etelä-Suomen alueelliset maanpuolustuskurssit käynnistyvät Hämeen jatkokurssilla

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen peruskurssi järjestetään Haminassa yhteistyössä Karjalan Prikaatin kanssa, Uudenmaan peruskurssi Tuusulassa Kaartin jääkärirykmentin kanssa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueellinen kurssi Pajulahdessa yhteistyössä Panssariprikaatin kanssa. Panssariprikaatin kanssa järjestämme myös Hämeen alueella kaksipäiväisen jatkokurssin, joka on tarkoitettu alueellisen kurssin aiemmin suorittaneille. Kurssien järjestäminen on osa aluehallintoviraston lakisääteistä alueellisen varautumisen yhteensovittamisen tehtäväkokonaisuutta.

Alueellisia maanpuolustuskursseja on järjestetty 1960-luvulta lähtien. Tämän syksyn peruskurssien järjestysnumerot ovat 166., 167. ja 168. Vallitseva turvallisuustilanne on selkeästi lisännyt parin viime vuoden ajan kursseille osallistuvien henkilöiden motivaatiota, ja maanpuolustuskursseille onkin riittänyt hakijoita.

Kurssien osallistujat edustavat kuntia, hyvinvointialueita, muita viranomaisia sekä huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden kannalta keskeisiä elinkeinoelämän ja järjestökentän toimijoita. Tämän vuoden kursseille osallistujaesitykset on tehty syksyllä 2024.

”Nykyisessä turvallisuusympäristössä kriiseistä palautuminen on yhtä tärkeää kuin niiden ennaltaehkäisy. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia korostaa yhteistyötä ja jatkuvaa kehittämistä, ja juuri sitä alueelliset maanpuolustuskurssit ovat tukeneet. Kun eri sektorit toimivat yhdessä ja jakavat osaamistaan, vahvistamme kriisinkestävyyttä ja varmistamme, että Suomi selviää myös vaikeista tilanteista. Nyt järjestettävät kurssit jäävät aluehallintoviraston viimeisiksi, sillä vuodenvaihteessa aluehallintovirastojen tehtävät siirtyvät uuteen Lupa- ja valvontavirastoon”, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist.

Kurssien rakenne ja osallistujaryhmät perustuvat kokonaisturvallisuuden viitekehykseen ja Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan ohjeistukseen. Kurssien aikana käsitellään muun muassa Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, kokonaisturvallisuuden eri alojen valmiutta sekä alue- ja paikallistason varautumista yhteiskunnan häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin sekä sotilaallisiin uhkatilanteisiin. Kurssien luennoilla käsitellään myös julkisen talouden näkymiä ja haasteita, digitaalista yhteiskuntaa ja kyberturvallisuutta, sivistystoimen varautumista sekä terveydenhuollon varautumista ja häiriötilannevalmiutta.

Aluehallintoviraston järjestämät alueelliset maanpuolustuskurssit vahvistavat osaltaan yhteiskunnan keskeisten toimijoiden henkilöstön osaamista kokonaisturvallisuudesta ja yhteiskunnan rakenteista sekä valmiutta yhteistoimintaan häiriötilanteissa etenkin alueellisesta näkökulmasta.

”Kurssit tarjoavat mahdollisuuden luoda ja vahvistaa verkostoja, mikä madaltaa kynnystä tehdä yhteistyötä. Yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on erityisen tärkeää, että viranomaiset ja muut keskeiset tahot toimivat tiiviissä ja joustavassa yhteistyössä”, kertoo apulaisjohtaja Esa-Pentti Lukkarinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kurssien kutsu perustuu yleensä työnantajan tai yhteisön esitykseen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston kursseille on osallistunut vuosittain noin tuhat organisaatioiden avainhenkilöä.

Alueelliset maanpuolustuskurssit edistävät alueen viranomaisten sekä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa keskeisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen yhteistoimintaa. Maanpuolustuskursseille kutsutaan johtavissa asemissa olevia sekä varautumisen ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeissä tehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Kutsu perustuu yleensä työnantajan tai yhteisön esitykseen.