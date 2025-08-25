Lasten taidekerhoihin on ilmoittautuminen käynnissä

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Lasten taidekerhoihin voi ilmoittautua 8.9.2025 asti Vaasan kaupungin verkkosivuilla.

4–6-vuotiaille suunnattuun MINI-taitelijoiden taidekerhoon sekä 7–12-vuotiaille suunnattuun XS-taiteilijoiden taidekerhoon on nyt ilmoittautuminen auki. Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu kaupungin verkkokaupan kautta 8.9. mennessä osoitteessa https://market.vaasa.fi/. 

Kerhoissa tutustutaan erilaisiin museoihin ja näyttelyihin, ja harjoitellaan yhdessä taiteilija Linn Byrkjelandin kanssa erilaisia maalaus- ja piirustustekniikoita. Kerhon kanssa vieraillaan Pohjamaan museossa, Kuntsin modernin taiteen museossa sekä Tikanojan Taidekodissa. Lämpimästi tervetuloa värikkääseen vuoteen Vaasan Museoissa! 

Yhteyshenkilöt

Linn Byrkjeland, museoavustaja - sähköposti: linn.byrkjeland@vaasa.fi

