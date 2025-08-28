Viikkokatsaus 1.–5.9.2025
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Uutinen ja raportti pe 29.8.
Helmi-ohjelmassa edistystä etenkin soiden ennallistamisessa ja vieraspetopyynneissä
Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtiin Helmi-elinympäristöohjelmassa jälleen merkittäviä toimia vuonna 2024, selviää Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta vuosikatsauksesta. Vaikka ohjelma on edennyt useiden toimenpiteiden osalta hyvin, kirittävääkin riittää. Helmi-ohjelman merkitys korostuu entisestään, kun Suomi valmistautuu EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoon.
Lisätiedot: projektipäällikkö Tupuna Kovanen, puh. 029 525 1223 ja viestintäasiantuntija Jukka-Pekka Ronkainen, puh. 029 525 2333, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote ja raportti ti 2.9.
Myös vesihuollossa syytä sopeutua ilmastonmuutokseen
Vesihuolto on huoltovarmuuden kannalta kriittinen toimiala, jonka toimintavarmuus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät rankkasateet, myrskyt, ukkoset ja pitkät kuivuusjaksot haastavat vesihuollon luotettavuutta tulevaisuudessa. Suomen ympäristökeskuksen tuore raportti tarkastelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen vesihuoltoon ja keinoja sopeutua niihin.
Lisätiedot: erikoissuunnittelija Jari Rintala, puh. 029 525 1564, erikoissuunnittelija Johanna Herttuainen, puh. 029 525 1277 ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380. muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Syken juhlavuoden tapahtuma to 4.9.
Pidä kiinni kaupunkimetsistä ja pienvesistä!
Puulla puhdasta ja monimuotoista kaupunkiluontoa! 4.9.2025 klo 11-15 Otaniemen kampuksella Espoossa otetaan luonnon omat prosessit käyttöön köyhtyneen kaupunkiluonnon hyväksi ja upotetaan talkoohengessä latvuspuita eli turoja vesiä puhdistamaan. Lue lisää tapahtumasta syke.fi:stä.
Lisätiedot: kehittämispäällikkö Kari-Matti Vuori, puh. 029 525 1754 ja viestintäasiantuntija Jukka-Pekka Ronkainen, puh. 029 525 2333, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Tapahtuma pe 5.9.
Luontofoorumi 2025
Syken pisteellä esitellään Luontotieto-verkkopalvelua, jonka tavoitteena on edistää luontotiedon saatavuutta ja löydettävyyttä. Palvelu on suunnattu erilaisille toimijoille tutkijoista viranomaisiin, päättäjiin ja kansalaisiin. Palvelussa on aineistohaku, jolla luontotietoaineistoja voi etsiä, ja lisäksi paljon tietoa luontotiedon keruusta ja käytöstä. Esittelemme ständillä palvelua ja etsimme toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä palvelun kehittämisessä. Lue lisää tapahtumasta Espoon kaupungin sivuilta.
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Jukka-Pekka Ronkainen, puh. 029 525 2333, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Sosiaalisessa mediassa
- Syken Rosgis-roskahavaintopalvelu ja asiantuntijat mukana Roskapäivä 2025-tapahtumassa (roskapaiva.com) #roskapäivä2025 #plastlife
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
