Hanna Tikanderin uusi podcast laajentaa keskustelua ihmisyydestä - ensimmäinen jakso nyt julki

26.8.2025 06:00:00 EEST | Podimo | Tiedote

Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa alkoi tänään uusi Hanna Tikander -podcast, jossa aiemmin mm. Selvin päin -podcastista tunnettu Hanna Tikander käsittelee itse tai vaihtuvien vieraiden kanssa keskustellen mm. ihmissuhteita, rahaa, seksuaalisuutta, mielen hyvinvointia, päihteettömyyttä ja kaikkea sitä, mikä tuntuu.   

Vuodesta 2019 asti Selvin päin -podcastia vetänyt Hanna Tikander aloittaa nyt uuden, omaa nimeä kantavan, podcastin, joka on suunnattu kuulijoille, jotka haluavat tuntea, oivaltaa, nauraa ja kyseenalaistaa. Hannan tavoitteena podcastissaan on laajentaa keskustelua ihmisyydestä – siitä mitä on kasvaa, kompastua, hävetä ja rakastaa. Luvassa on sekä Hannan omaa pohdintaa että keskustelua mielenkiintoisten vieraiden kanssa.  

“Haluan tässä uudessa podcastissani käsitellä laajasti ihmisyyttä - ei täydellisesti muotoiltuna, vaan rehellisesti, välillä rujostikin”, Hanna Tikander kuvailee. “Pitkään jatkuneen Selvin päin -podcastin aihepiirit seuraavat myös mukana, sillä päihteettömyys on edelleen suuri osa mun tarinaa. Mukaan vain sekoittuu monenlaisia muitakin aiheita.” 

Hanna Tikander ilmestyy Podimossa tiistaisin alkaen 26.8.2025. 

Linkki podcastiin: https://podimo.com/fi/shows/hanna-tikander 

