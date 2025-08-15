Varhan aluehallituksen 25.8.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.
Tarmo Martikainen
Hyvinvointialueen johtaja
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Puh:050 558 4579
tarmo.martikainen@varha.fi
Niina Alho
Aluehallituksen puheenjohtaja
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Puh:0400 966 569
niina.alho@varha.fi
