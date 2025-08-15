Varhan aluehallituksen 25.8.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Varhainen psykososiaalinen tuki keskiössä uudessa ADHD-​hoitoprosessissa 14.8.2025 14:43:32 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualueella on otettu käyttöön uusi ADHD-hoitoprosessi, joka helpottaa aikuisten keskittymisvaikeuksien tunnistamista, arviointia ja hoitoa perustason palveluissa. Prosessin ja hankerahoituksen avulla on myös onnistuttu purkamaan korona-ajalta periytyneet ADHD-tutkimusta odottaneiden potilaiden jonot.