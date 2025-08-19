Tampereen Teatteri korjattiin uuteen loistoon – katsojaolosuhteet ja akustiikka paranivat

Tampereen Keskustorilla sijaitsevan Tampereen Teatterin peruskorjaus on valmistunut. Teatteriväki ja näytökset palaavat evakosta omaan taloon keskustorin laidalle elokuun lopussa.

Alkuvuonna 2024 alkaneessa teatterin peruskorjauksessa on uudistettu rakenteita ja sisätilojen pintoja ja tuotu osittain suojellun rakennuksen sisään moderni talotekniikka, ilmanvaihto ja valaistus. Tärkeä osa remonttia on ollut hyvän akustiikan säilyttäminen ja parantaminen osana päänäyttämön uudistusta.

– Yli vuoden kestänyt remontti oli meille tärkeä ja välttämätön. Nyt aulatilat, lämpiöt ja teatteriravintola wc-tiloineen ovat olosuhteiltaan modernit ja esteettömät. Uuden näyttämö- ja esitystekniikan, valaistuksen, akustiikan ja katsomon myötä voimme taata teatterinkävijöille kokonaisvaltaisesti upean teatterikokemuksen, tinkimättä talomme ainutlaatuisesta tunnelmasta, sanoo Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen.

Kauno S. Kallion ja Oiva Kallion suunnitelma teatteritalo valmistui Tampereelle vuonna 1913 ja oli jo tuolloin aikakauteen nähden moderni ja tilava. Katsomossa oli lähes 600 paikkaa ja näyttämö oli 140-neliöinen. Nyt pääsalin katsomo avautuu 466 paikkaisena ja näyttämön koko on 300 neliömetriä.

– Tampereen teatterisalin akustiikkaa on pidetty varsin hyvänä niin puheelle kuin äänentoistolle. Jo arkkitehtikilpailussa yli sata vuotta sitten kilpailutöitä arvioitiin akustiikan kannalta. Teatteri edusti myös teatteritekniikaltaan maan uusimpia saavutuksia, akustiikkasuunnittelun liiketoimintajohtaja Mikko Kylliäinen A-Insinööreistä kertoo.

– Tavoitteena on ollut säilyttää akustiikan hyvät ominaisuudet, ja tukea entistä monipuolisempia ja näyttävämpiä esityksiä. Lähtökohtana on ollut akustisten mittausten ohella se, mitä teatterintekijät aikovat tiloissa tehdä ja millaisia ongelmia he ovat aikaisemmin havainneet esimerkiksi ääneneristyksessä.

Tampereen Teatteritalosäätiön peruskorjaushankkeen toteutti yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana Rakennustyö Salminen. A-Insinöörit vastasi peruskorjauksen akustiikkasuunnittelun lisäksi rakenne- sekä paloturvallisuussuunnittelusta, tiiviissä yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Forssin ja muiden suunnittelijoiden kanssa.

Päänäyttämön äänen käyttäytyminen mallinnettiin visuaalisesti

Nykyaikaiset talotekniikan järjestelmät vaativat enemmän tilaa kuin vanhat, joten niiden toteutus vanhaan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen oli sekä rakenneteknisesti että akustiikan kannalta vaativa tehtävä.

– Teatterisali on muodoltaan perinteinen kenkälaatikko, ja uudet ilmanvaihtokanavat muodostavat ääntä kuljettavia reittejä näyttämön, katsomon ja muiden tilojen välillä. Kanaviin asennettiin äänenvaimentimia, jotka toimivat kuten auton pakoputkien vaimentimet. Ala- ja ylälämpiöissä kaiuntaa vaimentavina pintoina toimivat kalusteet ja akustiikkalevyt, ja eri tilojen välisten ovien äänieristystä lisättiin, Kylliäinen kertoo akustista ratkaisuista.

Hyvän akustiikan varmistamiseksi kaikilla katsomopaikoilla tehtiin huoneakustista tietokonemallinnusta, jolla visualisoitiin äänen käyttäytymistä teatterisalissa. Akustiikkaa parannettiin myös kulttuuriravintola Kivessä.

Automatiikka ja uudet rakenteet 30 metriseen näyttämötorniin

Talotekniikan ohella uusi näyttämö- ja esitystekniikka on sovitettu taidokkaasti vanhoihin rakenteisiin. Merkittävä rakennetekninen haaste oli lavasteiden nosturien automatisointi, jonka myötä 30 metriä korkeaan näyttämötorniin lisättiin raskaat moottoroidut vaijerinostimet. Aikaisemmin lavasteet on nostettu näyttämötorniin käsin köysillä.

– Koko tornin tekniikka ja yläpohja uudistettiin vanhaan rakennusrunkoon tukien. Rakenteellista kestävyyttä vahvistettiin mm. teräsristikolla, jonka päälle nostimet sijoitettiin, suunnittelupäällikkö Lasse Hietanen A-Insinööreistä kertoo.

Rakennuksen korjausrakenneratkaisuissa on säilytetty rakennuksen kulttuurihistorialliset arvokkaat osat.

– Kiinteistö on moninainen ja historiallisesti merkittävä, ja muun muassa katsomon parvet, kaiteet ja koristeet, portaikot ja monet koristeelliset yksityiskohdat on suojeltu. Rakenteiden korjaamisessa turvallisiksi ja terveellisiksi ja talotekniikkareittien sovittamisessa piti ymmärtää rakennuksen kaikkia ominaisuuksia, Hietanen toteaa.

Teatterinäyttämöllä tilaa voidaan jatkossa muunnella lavasteiden, valojen, värien, äänien tai liikkuvan kuvan avulla. Myös striimaus sekä virtuaaliesitykset ovat mahdollisia.

Tampereen Teatterin uudistetun päänäyttämön avaa 17.9. klassikkonäytelmän Niskavuoren nuori emäntä uusi tulkinta.