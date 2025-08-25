Pohjanmaan museo täydentää Inkeri Julkunen ja muita naivisteja -näyttelyä uusilla teoksilla

Jo näyttelyn suunnitteluvaiheessa uusien teosten löytymismahdollisuudelle jätettiin tilaa - ja se yllättäen toteutui kesän aikana. Inkeri Julkusen maalaamista teoksista kolme saadaan lainaan näyttelyyn: Kesäpäivä (1991), Tyttö keinussa (1992) ja Talvinen puisto (1989). Teokset ripustetaan näyttelyyn 22.8.2025, ja ne ovat heti tämän jälkeen yleisön nähtävillä osana näyttelykokonaisuutta.

Näyttely avattiin kesäkuun alussa, ja siihen on koottu noin 70 Julkusen ja muiden hänen aikalaisiinsa lukeutuvien naivistien teosta. Vaikka moni tavoiteltu työ on vielä löytämättä, museossa iloitaan jokaisesta uudesta lisäyksestä. Uusien teosten löytyminen on arvokasta sekä yleisölle että tutkimustyölle.

Museo jatkaa edelleen kartoitustyötä ja toivoo saavansa lisää vihjeitä teoksista. Tietoja ottaa vastaan Vaasan museoiden amanuenssi Janna Sirén (puh. 0405303285, janna.siren@vaasa.fi).

Näyttely on avoinna Pohjanmaan museossa 19.10.2025 asti.