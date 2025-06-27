Syksyn yhteishaku alkaa – VAMKissa opitaan yhdessä toisia tukien

Käytännönläheiset ammattikorkeakouluopinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. AMK-opintoihin kuuluu työharjoittelu sekä paljon yritysten ja organisaatioiden kanssa toteutettavia kurssiprojekteja. Maisteria vastaavat YAMK-opinnot on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa, ja ne ovat suoraan räätälöitävissä omaan työhön sopiviksi.

Syksyn yhteishaussa VAMKiin on haussa 265 aloituspaikkaa. Haku tammikuussa 2026 alkaviin opintoihin alkaa Opintopolussa 1.9.2025 kello 8:00 ja päättyy 11.9.2025 kello 15:00.

Verkkopainotteiset tutkinnot tukevat sote-alan osaamisen kehittämistä

Verkkopainotteisina monimuoto-opintoina toteutettava sairaanhoitajan AMK-tutkinto

antaa vahvan pohjan hoitoalan asiantuntijatyöhön. Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat yhdistää opiskelun ja työn. Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja antavat vahvan teoriapohjan sekä käytännön osaamista, joita harjoitellaan moderneissa kliinisten taitojen simulaatiotiloissa.

Myös verkossa kokonaan toteutettava sosionomin AMK-tutkinto mahdollistaa joustavat opinnot. Koulutus antaa valmiudet toimia eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyössä sosiaalialalla. Opinnot suoritetaan suurelta osin verkossa käytännön osaamista antavia työelämäjaksoja lukuun ottamatta. Lisäksi opintoihin kuuluu 1-2 kertaa lukukaudessa järjestettävät työpajapäivät Vaasan kampuksella.

Sote-alan ammattilaisille suunnattu Hyvinvoinnin asiantuntija -ylempi AMK-tutkinto antaa hyvät valmiudet erilaisissa kehittämis- ja muutoshankkeissa työskentelyyn. 1,5-vuotta kestävät verkko-opinnot on helppo suorittaa työn ohessa. Koulutus antaa hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

”Meillä VAMKissa opiskelu ei ole yksin puurtamista: täällä opitaan yhdessä, tuetaan toisia ja kokeillaan rohkeasti uutta. Innostuneet opettajat tekevät oppimisesta motivoivaa ja käytännönläheistä. Yhteisössämme on helppo onnistua ja kasvaa oman alan ammattilaiseksi!” toteaa sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Hanna-Kaisa Pernaa.

Monipuolisia tutkintoja tulevaisuuden energia- ja digiosaajille

Haussa on myös suosittu englanninkielinen AMK-tasoinen Energy Technology tutkinto-ohjelma, joka keskittyy uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksiin, elinkaariajatteluun ja älykkääseen energianjakeluun.

Ylemmistä AMK-tutkinnoista haussa on kolme erilaista insinööreille suunnattua koulutusohjelmaa, jotka toteutetaan kokonaan verkossa. Verkko-opetuksen lisäksi opintoihin sisältyy itseopiskelua ja ryhmätehtäviä sekä omaa työtä kehittävä opinnäytetyö.

Yhteistyössä Tampereen ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen kanssa toteutettu Energiamurroksen johtamisen YAMK-koulutus syventää ymmärrystä energiamurroksen vaikutuksista. Koulutuksessa opitaan hallitsemaan uusiutuvan sähköntuotannon johtamisen keskeisiä toimintoja ja periaatteita, kehitystrendejä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen-tutkinto mahdollistaa erilaisten ohjelmistoprojektien johtamisen, antaa työvälineet asiantuntijatehtävissä vaadittavaan kokonaiskuvan hallintaan sekä tarjoaa menetelmiä uusiin ketteriin kehitysmenetelmiin ja etäjohtamiseen.

Hiilineutraali yhteiskunta -YAMK-tutkinto antaa valmiudet toimia ja menestyä energia-alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opinnot sisältävät muun muassa projektijohtamista ja hiili- sekä elinkaarilaskentaa. Koulutus on tarjolla sekä insinööreille että tradenomeille .

Lisätietoja hakukohteista ja ohjeita hakemiseen löytyy VAMKin verkkosivulta ja Opintopolusta.