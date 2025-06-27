Syksyn yhteishaku alkaa – VAMKissa opitaan yhdessä toisia tukien
Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa 8 tutkinto-ohjelmaa sosiaali- ja terveysalalla sekä liiketalouden ja tekniikan aloilla. Haussa on alempia (AMK) ja ylempiä (YAMK) ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmia sekä suomeksi että englanniksi. Hakuaika on 1.–11.9.2025. Opinnot alkavat tammikuussa 2026.
Käytännönläheiset ammattikorkeakouluopinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. AMK-opintoihin kuuluu työharjoittelu sekä paljon yritysten ja organisaatioiden kanssa toteutettavia kurssiprojekteja. Maisteria vastaavat YAMK-opinnot on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa, ja ne ovat suoraan räätälöitävissä omaan työhön sopiviksi.
Syksyn yhteishaussa VAMKiin on haussa 265 aloituspaikkaa. Haku tammikuussa 2026 alkaviin opintoihin alkaa Opintopolussa 1.9.2025 kello 8:00 ja päättyy 11.9.2025 kello 15:00.
Verkkopainotteiset tutkinnot tukevat sote-alan osaamisen kehittämistä
Verkkopainotteisina monimuoto-opintoina toteutettava sairaanhoitajan AMK-tutkinto
antaa vahvan pohjan hoitoalan asiantuntijatyöhön. Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat yhdistää opiskelun ja työn. Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja antavat vahvan teoriapohjan sekä käytännön osaamista, joita harjoitellaan moderneissa kliinisten taitojen simulaatiotiloissa.
Myös verkossa kokonaan toteutettava sosionomin AMK-tutkinto mahdollistaa joustavat opinnot. Koulutus antaa valmiudet toimia eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyössä sosiaalialalla. Opinnot suoritetaan suurelta osin verkossa käytännön osaamista antavia työelämäjaksoja lukuun ottamatta. Lisäksi opintoihin kuuluu 1-2 kertaa lukukaudessa järjestettävät työpajapäivät Vaasan kampuksella.
Sote-alan ammattilaisille suunnattu Hyvinvoinnin asiantuntija -ylempi AMK-tutkinto antaa hyvät valmiudet erilaisissa kehittämis- ja muutoshankkeissa työskentelyyn. 1,5-vuotta kestävät verkko-opinnot on helppo suorittaa työn ohessa. Koulutus antaa hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
”Meillä VAMKissa opiskelu ei ole yksin puurtamista: täällä opitaan yhdessä, tuetaan toisia ja kokeillaan rohkeasti uutta. Innostuneet opettajat tekevät oppimisesta motivoivaa ja käytännönläheistä. Yhteisössämme on helppo onnistua ja kasvaa oman alan ammattilaiseksi!” toteaa sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Hanna-Kaisa Pernaa.
Monipuolisia tutkintoja tulevaisuuden energia- ja digiosaajille
Haussa on myös suosittu englanninkielinen AMK-tasoinen Energy Technology tutkinto-ohjelma, joka keskittyy uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksiin, elinkaariajatteluun ja älykkääseen energianjakeluun.
Ylemmistä AMK-tutkinnoista haussa on kolme erilaista insinööreille suunnattua koulutusohjelmaa, jotka toteutetaan kokonaan verkossa. Verkko-opetuksen lisäksi opintoihin sisältyy itseopiskelua ja ryhmätehtäviä sekä omaa työtä kehittävä opinnäytetyö.
Yhteistyössä Tampereen ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen kanssa toteutettu Energiamurroksen johtamisen YAMK-koulutus syventää ymmärrystä energiamurroksen vaikutuksista. Koulutuksessa opitaan hallitsemaan uusiutuvan sähköntuotannon johtamisen keskeisiä toimintoja ja periaatteita, kehitystrendejä sekä tulevaisuuden näkymiä.
Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen-tutkinto mahdollistaa erilaisten ohjelmistoprojektien johtamisen, antaa työvälineet asiantuntijatehtävissä vaadittavaan kokonaiskuvan hallintaan sekä tarjoaa menetelmiä uusiin ketteriin kehitysmenetelmiin ja etäjohtamiseen.
Hiilineutraali yhteiskunta -YAMK-tutkinto antaa valmiudet toimia ja menestyä energia-alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opinnot sisältävät muun muassa projektijohtamista ja hiili- sekä elinkaarilaskentaa. Koulutus on tarjolla sekä insinööreille että tradenomeille .
Lisätietoja hakukohteista ja ohjeita hakemiseen löytyy VAMKin verkkosivulta ja Opintopolusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Vierolaopiskelijapalveluiden päällikköVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 773 8119juha.vierola@vamk.fi
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
Kuvat
Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK
Tekoälyä pk-yritysten liiketoiminnan tueksi – maksuton verkkokurssipilotti27.6.2025 07:33:00 EEST | Tiedote
Tekoälyn käyttö liiketoiminnassa yleistyy nopeasti sen tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta. Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteinen AI2Business-hanke tarjoaa verkkopohjaisen itseopiskelumateriaalin, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia omassa toiminnassaan.
Tuotantotalouden insinöörikoulutus alkaa VAMKissa25.6.2025 07:19:00 EEST | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulu aloittaa tuotantotalouden insinöörikoulutuksen vastatakseen Vaasan alueen energiaklusterin työvoimatarpeisiin. Valtioneuvoston päätös tukee alueen teollisuuden kasvua ja VAMKin roolia kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen edistäjänä.
AIMday tuo yhteen työelämän, opiskelijat ja AMK-asiantuntijat16.6.2025 07:21:00 EEST | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulu edistää innovatiivista yhteistyötä ottamalla käyttöön AIMday-konseptin ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna. Uppsalan yliopistossa kehitetty AIMday yhdistää korkeakoulut ja yritykset ratkaisemaan ajankohtaisia haasteita matalalla kynnyksellä. VAMK käynnistää AIMday-toiminnan syksyllä 2025.
AIMday brings together working life, students, and university experts16.6.2025 07:21:00 EEST | Press release
Vaasa University of Applied Sciences promotes innovative collaborations by implementing the AIMday concept as first university in Finland. AIMday, developed by Uupsala University, connects universities and companies to solve current challenges with low threshold. VAMK’s AIMday activities start in the autumn 2025.
Kansainvälinen yhteistyö tukee uramuutoksia ja uraohjausta2.6.2025 07:23:00 EEST | Tiedote
Nykyinen työelämä asettaa erilaisia muutospaineita niin töissä oleville ja töitä etsiville yksilöille, kuin heitä tukeville ammattilaisille. Vaasan ammattikorkeakoulun koordinoimassa kansainvälisessä hankkeessa autetaan yksilöitä urapolun eri vaiheissa ja tarjotaan käytännön tukea ammatillisen polun suunnitteluun. Erityisesti tuetaan henkilöitä, joilla on sosiaalinen ja taloudellinen syrjäytymisen riski
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme