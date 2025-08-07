Henri Alén ja Lidl laittoivat hynttyyt yhteen – Alénin annoksia Lidlien hyllyille
Suomalaisten rakastama huippukokki Henri Alén ja Lidl ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyön. Yhteistyö polkaistaan käyntiin neljällä premium-valmisruoalla, jotka Alén on Lidlin asiakkaille suunnitellut. Suomessa valmistetut valmisruoat ovat saatavilla 27.8. alkaen kaikista Lidleistä ympäri maan.
Henri Alén on niittänyt mainetta Michelin-tähdellä palkitun Finnjävel-ravintolan yhtenä omistajista, ja hänet tunnetaan myös monista tv-esiintymisistään ja keittokirjoistaan. Nyt Alén valloittaa myös suomalaiset ruokakaupat aloittaessaan yhteistyön Lidlin kanssa.
– Henri Alén on suomalaisten suuresti arvostama huippukokki. Myös meitä inspiroi Alénin intohimo herkulliseen ruokaan sekä hänen taitoonsa luoda elämyksiä ruoan kautta. Meitä yhdistää rakkaus laadukkaaseen ruokaan, ja tämän haluamme myös asiakkaillemme näkyvän. On mahtavaa päästä tekemään yhteistyötä Alenin kanssa ja tuomaan suomalaisten arkeen ripaus ravintolamaailman taikaa, iloitsee Lidlin markkinointipäällikkö Jonna Musa.
Kaksivuotinen yhteistyö tulee pitämään sisällään monenlaisia kuvioita, joihin Lidlin asiakkaat pääsevät mukaan. Valmisruoat ovat vasta alku, ja luvassa on lidlimäiseen tapaan yllätyksiä.
– Lidl on meidän perheen ruokakauppa, ja esimerkiksi Lidlin hevi-osasto on laadultaan aivan omaa luokkaansa. Tykkään muutenkin Lidlin tavasta toimia, joten on upeaa päästä keksimään kaikkea kivaa asiakkaiden iloksi! Tässä yhteistyössä kiinnostaa se, että pääsen oikeasti tekemään ja kehittämään asioista, enkä ole vain mainoskasvo, Alén kertoo.
Neljä valmisruokaa helppoon arkeen
Nykyajan kuluttaja arvostaa nopeutta ja helppoutta, ja valmisruokien kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Valmisruokiin saattaa vielä liittyä joillain leima ei-niin-maukkaasta ruoasta. Tätä halutaan yhdessä Alénin kanssa murtaa: Alén on suunnitellut Lidlille maukkaita premium-tasoisia valmisruokia.
– Reseptien suunnittelussa lähtökohtana oli se, että mausta ei tingitä. Ajatuksena oli yhdistellä perinteisiä makuja, joiden raaka-aineiden laatuun on erityisesti panostettu. Annokset ovat sellaisia, joita itse tykkään kokata ja syödä. Näistä valmisruoista tuleekin myös meidän kodissa ruokahetkien helpottaja, Alen kertoo.
Valmisruoat kuuluvat Lidlin omaan Deluxe-tuotemerkkiin, joka on tunnettu laadukkaista tuotteistaan. Kolme annoksista on mikrossa lämmitettäviä yhden hengen aterioita, ja yksi on uunissa lämmitettävä kahden hengen ateria.
– Halusimme, että yhteistyö näkyy suoraan suomalaisten ruokapöydässä arjen helpottajana. Siksi yhteistyömme lähtee liikenteeseen valmisruoilla. Nyt jokainen voi saada omaan kotiinsa Sodankylää myöten ravintolatasoista syötävää edulliseen hintaan. Nämä valmisruoat eivät ole pelkästään hätäratkaisu kiireiseen päivään, vaan luksusta ja ihania makuelämyksiä arkeen, Musa kertoo.
Tuotteet on valmistettu Suomessa. Tuotteissa käytetty kana on kotimaista ja nauta EU-alueelta.
Valmisruoat Henri Alénin reseptillä:
- Naudanliha-fetapyörykät tomaattikastikkeessa, 300 g, 4,39 €
- Kanaa dijon-rakuuna kastikkeessa, 300 g, 4,39 €
- Sipulipihvi ja ruskeaa kastiketta, 300 g, 4,39 €
- Gnocchi-mozzarellavuoka, 680 g, 6,79 €
