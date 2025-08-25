Keski-Suomen hyvinvointialue etsii uusia tukiperheitä – infotilaisuus tukiperhetoiminnasta kiinnostuneille 11.9.2025

Tukiperheet valmennetaan tehtäväänsä

Tukiperheen vanhemmiksi voivat lähteä noin 25–65-vuotiaat henkilöt, joilla on aikaa ja kiinnostusta toimia lapsen ja perheen tukena sekä vakaa elämäntilanne. Tukiperhe voi olla kahden vanhemman lapsiperhe, yksinhuoltajaperhe, lapseton pariskunta, jo aikuiseksi omat lapsensa kasvattanut "varamummola" tai yksinasuvan aikuisen perhe.

Tukiperheet saavat tehtäväänsä valmennusta, tukea ja ohjausta.

– Tukiperhevalmennus on 12 tunnin kokonaisuus, joka toteutetaan neljänä arki-iltana loka-marraskuun aikana. Seuraava valmennus toteutetaan, kun ryhmä saadaan täyteen, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Maija Kinnunen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Tukiperheelle maksetaan palkkio ja kulukorvausta.

Lapsi kyläilee tukiperheessä noin kerran kuussa

Tukiperhe saa tukiperhelapsen tai -lapset luokseen kyläilemään noin yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tukiperhe tarjoaa lapselle yhdessäoloa, tavallista viikonloppuarkea ja ennen kaikkea uuden turvallisen aikuisen lapsen elämään. Tukiperhesuhde kestää pääsääntöisesti 1–3 vuotta, mutta se voi joskus kestää pidempäänkin, mikäli lapsen etu sitä edellyttää.

Tukiperhe tukee erityisen tuen tarpeessa olevaa perhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuudessa olevaa lasta ja lapsiperhettä. Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasta ja lapsen perhettä. Tukiperhettä etsivät lapset ovat yleensä 3–12-vuotiaita.

Ilmoittaudu tukiperheinfoon 10.9. mennessä

Tukiperheinfo tukiperhetoiminnasta kiinnostuneille perheille pidetään 11.9.2025 kello 17–18 etäyhteyksin.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään 10.9. laittamalla sähköpostiviesti osoitteeseen lanupe.tukiperhetyo@hyvaks.fi. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille. Infotilaisuuteen osallistuminen ei edellytä perheeltä tukiperheeksi ryhtymistä.

Lisätietoa tukiperheeksi hakeutumisesta www.hyvaks.fi/tukiperheeksi.