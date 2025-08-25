Keski-Suomen hyvinvointialue etsii uusia tukiperheitä – infotilaisuus tukiperhetoiminnasta kiinnostuneille 11.9.2025
Keski-Suomen hyvinvointialueella etsitään uusia tukiperheitä. Tukiperhe tukee erityisen tuen tarpeessa olevaa perhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuudessa olevaa lasta ja lapsiperhettä. Tukiperheenä toimimisesta kiinnostuneille järjestetään etäyhteyksin infotilaisuus 11.9 kello 17–18.
Tukiperheet valmennetaan tehtäväänsä
Tukiperheen vanhemmiksi voivat lähteä noin 25–65-vuotiaat henkilöt, joilla on aikaa ja kiinnostusta toimia lapsen ja perheen tukena sekä vakaa elämäntilanne. Tukiperhe voi olla kahden vanhemman lapsiperhe, yksinhuoltajaperhe, lapseton pariskunta, jo aikuiseksi omat lapsensa kasvattanut "varamummola" tai yksinasuvan aikuisen perhe.
Tukiperheet saavat tehtäväänsä valmennusta, tukea ja ohjausta.
– Tukiperhevalmennus on 12 tunnin kokonaisuus, joka toteutetaan neljänä arki-iltana loka-marraskuun aikana. Seuraava valmennus toteutetaan, kun ryhmä saadaan täyteen, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Maija Kinnunen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Tukiperheelle maksetaan palkkio ja kulukorvausta.
Lapsi kyläilee tukiperheessä noin kerran kuussa
Tukiperhe saa tukiperhelapsen tai -lapset luokseen kyläilemään noin yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tukiperhe tarjoaa lapselle yhdessäoloa, tavallista viikonloppuarkea ja ennen kaikkea uuden turvallisen aikuisen lapsen elämään. Tukiperhesuhde kestää pääsääntöisesti 1–3 vuotta, mutta se voi joskus kestää pidempäänkin, mikäli lapsen etu sitä edellyttää.
Tukiperhe tukee erityisen tuen tarpeessa olevaa perhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuudessa olevaa lasta ja lapsiperhettä. Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasta ja lapsen perhettä. Tukiperhettä etsivät lapset ovat yleensä 3–12-vuotiaita.
Ilmoittaudu tukiperheinfoon 10.9. mennessä
Tukiperheinfo tukiperhetoiminnasta kiinnostuneille perheille pidetään 11.9.2025 kello 17–18 etäyhteyksin.
Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään 10.9. laittamalla sähköpostiviesti osoitteeseen lanupe.tukiperhetyo@hyvaks.fi. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille. Infotilaisuuteen osallistuminen ei edellytä perheeltä tukiperheeksi ryhtymistä.
Lisätietoa tukiperheeksi hakeutumisesta www.hyvaks.fi/tukiperheeksi.
Yhteyshenkilöt
Maija Kinnunen, johtava sosiaalityöntekijä, 040 182 1731, maija.kinnunen@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
