MEKO Finlandin raskaan kaluston valikoima esillä Hyvinkäällä tällä viikolla - Maxpo-messut alkavat torstaina
Suomen suurimmat maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden Maxpo-messut alkavat tällä viikolla ja MEKO Finland on mukana omalla messuosastolla esittelemässä raskaan kaluston valtakunnallista MECA Truck-korjaamoketjua.
- Meille messut ovat hieno mahdollisuus päästä esittelemään erittäin kattavaa raskaan kaluston varaosien ja ajoneuvojen päällirakennuksessa käytettävien tuotteiden valikoimaamme. Esittelemme messuilla myös valikoimaamme lisättyä Jaltest-järjestelmätesteriä, raskaan kaluston liiketoimintapäällikkö Samy Olin kertoo.
Hyvinkäällä järjestettävä Maxpo on tänä vuonna entistäkin suurempi ja messualueella on paljon nähtävää – isoja koneita ja työnäytöksiä. Komeassa tapahtumassa on koneita yhteensä useiden kymmenien miljoonien arvosta.
- Me tuomme mukanamme messuille kuormankäsittelylaitteiden ammattilaisemme kertomaan laajasta tuotevalikoimastamme. Näihin kuuluvat esimerkiksi PM- ja Maxilift-kappaletavaranosturit, sekä HYVA-koukkulaitteet, kategoriapäällikkö Pasi Merkkiniemi kertoo.
Eri kategorioiden uutuusmallit joita messuilla esitellään ovat muun muassa PM-nostureiden uutuudet: PM70.5SP, PM83.5SP, PM130SP. Hydrauliikkapuolelta uutuuksia ovat muun muassa Hydro Leducin XR- ja XRT-sarjan kiinteätuottoiset hydrauliikkapumput.
- Valikoimassamme ovat nyt myös matalat HYVA Titan LZ-koukkulaitteet, joissa asennuskorkeus on vain 195 mm. Näistä messuosastolla on näytillä Volvoon asennettu 20 tonnin 20-53-SLZ-koukkulaite, Merkkiniemi lisää.
Messutarjouksia Maxpossa löytyy myös näistä kategorioista:
Lisävalot (For9T, Firefly see me, IZE Led OG, Siberia X)
Akut (Varta, Exide)
Työkalut (Clas)
Raskaan työkaluvaunu (Boxo)
MEKO Finland on mukana Maxpo 2025-messuilla Hyvinkään lentokentällä 28.-30.8.2025. Pääset tutustumaan meihin osastollamme A140.
Lisätietoja:
Samy Olin
Business Manager
Commercial vehicles
MEKO | Finland
Phone: +358 (0)10 650 1231
Mobile: +358 (0)50 468 1013
samy.olin@fi.meko.com
Pasi Merkkiniemi
Category Manager
Load Handling Equipment
MEKO | Finland
Phone: +358 (0)10 650 1419
Mobile: +358 (0)50 430 0740
pasi.merkkiniemi@fi.meko.com
