MEKO Finlandin raskaan kaluston valikoima esillä Hyvinkäällä tällä viikolla - Maxpo-messut alkavat torstaina

- Meille messut ovat hieno mahdollisuus päästä esittelemään erittäin kattavaa raskaan kaluston varaosien ja ajoneuvojen päällirakennuksessa käytettävien tuotteiden valikoimaamme. Esittelemme messuilla myös valikoimaamme lisättyä Jaltest-järjestelmätesteriä, raskaan kaluston liiketoimintapäällikkö Samy Olin kertoo.



Hyvinkäällä järjestettävä Maxpo on tänä vuonna entistäkin suurempi ja messualueella on paljon nähtävää – isoja koneita ja työnäytöksiä. Komeassa tapahtumassa on koneita yhteensä useiden kymmenien miljoonien arvosta.

- Me tuomme mukanamme messuille kuormankäsittelylaitteiden ammattilaisemme kertomaan laajasta tuotevalikoimastamme. Näihin kuuluvat esimerkiksi PM- ja Maxilift-kappaletavaranosturit, sekä HYVA-koukkulaitteet, kategoriapäällikkö Pasi Merkkiniemi kertoo.



Eri kategorioiden uutuusmallit joita messuilla esitellään ovat muun muassa PM-nostureiden uutuudet: PM70.5SP, PM83.5SP, PM130SP. Hydrauliikkapuolelta uutuuksia ovat muun muassa Hydro Leducin XR- ja XRT-sarjan kiinteätuottoiset hydrauliikkapumput.



- Valikoimassamme ovat nyt myös matalat HYVA Titan LZ-koukkulaitteet, joissa asennuskorkeus on vain 195 mm. Näistä messuosastolla on näytillä Volvoon asennettu 20 tonnin 20-53-SLZ-koukkulaite, Merkkiniemi lisää.



Messutarjouksia Maxpossa löytyy myös näistä kategorioista:

Lisävalot (For9T, Firefly see me, IZE Led OG, Siberia X)

Akut (Varta, Exide)

Työkalut (Clas)

Raskaan työkaluvaunu (Boxo)



MEKO Finland on mukana Maxpo 2025-messuilla Hyvinkään lentokentällä 28.-30.8.2025. Pääset tutustumaan meihin osastollamme A140.



Lisätietoja:

Samy Olin

Business Manager

Commercial vehicles

MEKO | Finland

Phone: +358 (0)10 650 1231

Mobile: +358 (0)50 468 1013

samy.olin@fi.meko.com



Pasi Merkkiniemi

Category Manager

Load Handling Equipment

MEKO | Finland

Phone: +358 (0)10 650 1419

Mobile: +358 (0)50 430 0740

pasi.merkkiniemi@fi.meko.com